Ivana Icardi se reencontró con su madre y sorprendió con un mensaje contundente: “Todos te critican en Argentina”

Ivana Icardi y su madre juntas en España: "Todos te critican en Argentina"

En la costa atlántica de Cádiz, Ivana Icardi vivió días que definió como “tan felices”. En esa ciudad española, donde reside desde hace años, se reencontró con su madre, Analía Rivero, y con su hermana menor de once años. El momento fue registrado en imágenes que compartió en sus redes sociales, acompañadas por un texto donde repasó no solo el valor de ese vínculo familiar, sino también el regreso a una parte olvidada de su propia identidad. “No solo me reencontré con dos de las mujeres más importantes de mi vida en Cádiz, sino también volví a reencontrarme con el baloncesto, con el deporte que fue mi vida toda mi adolescencia”, escribió la hermana de Mauro Icardi.

El posteo incluyó una serie de fotografías junto a su madre y su hermana, con quien resaltó tener una conexión especial. La nena, según observadores de las redes, guarda un gran parecido físico con Francesca, la hija mayor que Mauro tiene con Wanda Nara. Para Ivana, ese momento también fue una manera de volver a sus orígenes, a los años en los que el deporte marcaba el pulso de su vida: “Volver a este lugar en el que estuve hace años como jugadora me pareció mágico, y ver a mi hermanita de 11 años debutando con la selección canaria un orgullo”, agregó. En sus historias de Instagram, Ivana mostró a su madre frente a cámara y expresó, entre risas, una frase cargada de ironía dirigida a los rumores que circulan en Argentina: “Para todos los que te critican en Argentina, es todo mentira lo que dicen, sos la madre del año”.

El contexto familiar que rodea a los Icardi no ha sido sencillo. Mauro, delantero del Galatasaray, mantiene un vínculo distante con su madre, con quien no tiene relación fluida desde hace años. Tampoco se mantiene en contacto con sus hermanos Ivana, Guido y Aldana. La periodista Marcela Tauro ofreció una interpretación al aire de Intrusos que buscó indagar en las raíces de este alejamiento. “Él vivió, imagino yo, de manera muy traumática la separación de sus padres. Y está como acostumbrado a eso. Evidentemente los padres no se hablan más. La mamá se fue a España, él se quedó solo muy joven. Y pareciera que su forma de relacionarse es esa”, dijo.

Ivana Icardi escribió un emotivo mensaje para su mamá y su hermanita: "Los días más felices" (Instagram)

Karina Iavícoli aportó otra capa al análisis mediático sobre el comportamiento del futbolista. “Hay un punto de inflexión en esa separación y algo pasó en la historia familiar. Por eso, Wanda en un punto se convirtió en su madre, porque la verdad es que él no tiene mucho entorno, no tiene muchos amigos. Hay una historia particular de la que Mauro no quiere hablar. Tiene que ver con algo profundo y muy primario con sus padres. Y que a partir de ello él se convierte en una persona más para adentro, más callado. Hay algo muy doloroso que él no pudo terminar de transitar a lo largo de su vida. Wanda se convierte en alguien que ocupa distintos roles”, afirmó. Guido Záffora, por su parte, reveló que la única persona que habría intentado recomponer el vínculo entre Mauro y su padre fue justamente Wanda Nara. “Ellos se hablan, pero muy poco. Y me dicen que la casa que tiene Juan en Rosario está a nombre de Wanda”, sostuvo el periodista.

Ivana Icardi compartió en Instagram imágenes con su madre, a quien fue a visitar en Cadiz, España (Instagram)

En ese mismo programa, se sugirió que una herida difícil de superar podría haber nacido del hecho de que Analía Rivero, madre de Mauro, se habría casado con el mejor amigo de Juan Carlos, padre del jugador. Esa versión, no confirmada por los protagonistas, circula como uno de los ejes del distanciamiento familiar.

Ivana, en declaraciones previas a la revista Hola Argentina, fue directa sobre el conflicto con su hermano. “La separación de mi hermano no me sorprende. Creo que el hecho de que él se fuera muy joven de casa no ayudó a que sus relaciones, tanto familiares como sus vínculos sentimentales, fueran firmes”. Al referirse al presente, agregó: “Lo más importante es que sepa que estamos a su lado para aconsejarle o ponerle el hombro, aunque estemos a la distancia. No voy a forzar un acercamiento, pero sí quiero que sea feliz”. En ese mismo reportaje, dejó en claro que su vínculo con Mauro no ha sido armónico en los últimos años. “Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero. Todas las discusiones que he tenido con mi hermano han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su exmujer y al de él”.

Ivana Icardi y su madre Analía Rivero abrazadas en Cádiz tras compartir unos días juntas (Instagram)

Wanda Nara también fue mencionada de forma explícita por Ivana, quien evitó eufemismos. “Creo que mi hermano no distinguía entre quienes lo querían por haber compartido la vida junto a él y quienes lo querían solo por haberse convertido en ‘Mauro Icardi’. Por muchos años eso me dio impotencia, pero hoy solo siento compasión”, declaró. Y, sobre su excuñada, sentenció: “Con su exmujer era inviable que nos lleváramos bien, pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía para decir de ella, ya lo dije y lo predije. Solo espero que encuentre paz”.