Viviana Canosa habló después de su denuncia en Tribunales: “No me retracté ni me contradije”

Viviana Canosa hablo tras el escandalo por su declaracion (Video: Viviana en vivo, El Trece)

En medio de una creciente tensión mediática y judicial, este miércoles Viviana Canosa reapareció al frente de su ciclo Viviana en Vivo (El Trece) con un fuerte descargo, un día después de haber presentado una denuncia en Comodoro Py, acompañada por su abogado, Juan Manuel Dragani, ante la Cámara Federal de Casación Penal. El episodio se enmarca en sus recientes dichos televisivos sobre Lizy Tagliani, que luego amplió a presuntas redes de trata y pedofilia, que generaron tanto apoyos, críticas, denuncias cruzadas y repercusiones entre figuras del espectáculo.

Lejos de esquivar el escándalo, Canosa se dirigió con dureza a quienes la cuestionaron por supuestamente haberse desdicho. “No se metan con mi verdad, con la verdad. Me pueden decir lo que quieran… Hoy escuché en los medios y panelistas mediocres que dicen que me contradije, que me retracté en el día de ayer. ¡Mentira, señores, mentira!”, lanzó al comenzar el programa, visiblemente molesta.

En su editorial, la conductora negó de manera tajante haber cambiado su versión o haberse arrepentido de lo declarado: “Hay palabras que no dije, sino que insinué, y me hago cargo. No me contradije ni me retracté. No inventen ni saquen de contexto. Ya sé que opinan sobre mí”. En esa misma línea, continuó: “A mí no me digan ni que me contradije ni que me retracté porque no, ellos quieren que diga palabras que a ellos les suman, pero que a mí me restan. Lo que tuve que decir con nombre y apellido y palabra justa se lo dije a Stornelli en Comodoro Py, no miento, no me retracto y no les tengo miedo”.

El momento más encendido llegó cuando Canosa advirtió, sin nombres pero con tono amenazante: “Yo sé lo que ustedes quieren. Les digo algo: voy a agarrar y voy a llamar a todos los chonguitos que dicen que tienen información sobre ustedes, que no son maquilladores, peinadores ni vestuaristas, que se los cepillaron a todos”. Y agregó con dureza: “Les aviso a los conductores de la televisión que voy a arrancar uno por uno, con todos los menores de edad, que tienen el cul... sucio. No me importa nada. Cuidado. Que mentí, me retracté… esa es una falacia”.

Viviana Canosa hizo una denuncia judicial en los Tribunales de Comodo Py junto a su abogado Juan Manuel Dragani (RS Fotos)

“Ojalá estuvieran en mis zapatos y vieran que esa noche estaba para irma a dormir y lo que menos quería era ir a declarar. ¿Sabés cómo me dolían los zapatos?”, explicó sobre su presentación judicial, rechazando las versiones que circularon en torno a la fecha y la intención de su declaración. Sobre el cierre de su descargo, Canosa desafió a quienes la cuestionan públicamente: “Para meterse conmigo deben tener muchas pelotas y la verdad que a la mayoría le faltan”.

En tanto, Juan Manuel Dragani, su abogado, también tomó la palabra durante el programa para referirse a las versiones sobre una supuesta retractación. Mirándola a los ojos, le habló: “Ahora que está judicializada la cuestión y no podemos responder, pero no significa que te hayas retractado. Muy por el contrario. Hoy estuvimos en Comodoro Py y aclaro que la causa, para todos los periodistas que estaban en la puerta que tenían información errónea, tiene secreto de sumario”.

Una vez más, Viviana tomó la palabra y lanzó: “Tengo 34 años de laburo con errores y acierto, no me jodan. Con mi credibilidad no se metan. Prefiero estar contra el mundo, contra ese hipócrita que defiende el abuso del menor porque del menor no se quejan. Ustedes quieren que digan que es hermoso que todos tengan hijos, se droguen, que la vida es hermosa. No lo voy a decir, pero no voy a pasar porque, es más, me comuniqué con senadores de Estados Unidos”. Y, una vez más, aseverando su postura ante las críticas, agregó: “Sin pruebas las pel…, ¿ustedes creen que yo con 54 años y 34 de televisión voy a llegar a un juzgado sin pruebas? Ahora, le digo a la Justicia, les traje todo, investiguen y allanen. Laburen, ¿qué quieren que haga? Llevé un millón y medio de pruebas”.

Más adelante, el letrado dio más detalles. “Lo que se dijo en este programa no es ni el 3% de lo que se denunció en Comodoro Py. Hoy la causa está en la fiscalía del doctor María Alejandra Mangano, está el doctor Lijo interviniendo y el día lunes a las 11 de la mañana tenemos que ratificar y ampliar la denuncia y van a empezar las medidas de pruebas”, expresó al respecto.