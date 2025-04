Así fue la boda de Chula de Gran Hermano y su marido Huguito: la coreo sorpresa que prepararon y toda su emoción

La Chula celebró junto a Hugo su boda después de cinco años de relación (Video: Instagram)

Después de haber publicado un original video en las redes sociales en el que anunció su boda, la exjugadora de Gran Hermano (Telefe) Carla De Stefano, más conocida como Chula, finalmente se casó. Tal como reveló en su perfil, tras cinco años de relación tomó la decisión de contraer matrimonio con Hugo, “Huguito”, según ella lo nombraba en televisión, y la fiesta del sábado 12 de abril fue única.

Este viernes la exparticipante del reality pasó por el Registro Civil y se casó con Huguito, que, a su vez, es el padre del más chico de sus cuatro hijos. “¡Hoy me casé con el amor de mi vida! ¡Y más feliz no puedo estar! Te amo", escribió en una publicación en sus redes, donde además de influencer promociona su negocio de decoración.

Chula siempre destacó el apoyo de Hugo en un momento duro de su vida

“¡Hoy nos casamos! Te amo", escribió Chula en fotos en las que aparece la pareja acompañados por Sofia (18), Santiago (14), Jazmín (9), los tres fruto del primer matrimonio de ella, y Agustín (3). En la ceremonia también estuvieron su familia y amigos para acompañarlos en uno de los momentos más esperados y felices.

“Quiero decirte que, indudablemente, sos el amor de mi vida. No hay una chance de errar ahí. Cada célula de mi cuerpo está enamorada de vos”, expresó él, haciendo que ella, emocionada, vaya a sus brazos y se besen. “Bueno, mañana hacemos una fiesta y escribí mucho. Pero quiero decirte que sos el amor de mi vida y que desde que te conocí, vos me salvaste la vida. Me demostraste que existe el amor, existe el respeto y demostraste lo que es el amor en las buenas y en las malas. Me enamoré perdidamente de vos desde el segundo día en el que te conocí”, manifestó conmovida.

El diseño del vestido de novia de Chula destacó por su delicado encaje y cortes entallados

De todos modos, el momento más esperado fue, tal como ella había adelantado, la celebración. “El sábado fue nuestra fiesta de casamiento con Hugo. De a poco les voy a ir mostrando los momentos más importantes”, reveló en su Instagram, junto a un video de la divertida e inesperada coreo sorpresa que organizó junto a su marido e hijos. Además, agradeció a las distintas personas que trabajaron para que la fiesta sea tal como ella había planeado: diseñadora de indumentaria, humoristas, bailarines, actores, etc.

El vestido de novia de Chula se destacó por el encaje delicado que ocupó la parte de arriba del vestido, desde sus hombros hasta la cintura. A pesar de ser entallado, Carla lo describió: “como un guante”. Además, señaló que le quedó “hermoso” y que “disimuló lo que necesitaba y resaltó lo que quería”. Con un blanco impecable, un peinado semirecogido que le dio vida y un maquillaje justo para la ocasión, la influencer pasó una noche inolvidable.

Huguito y Chula celebraron su casamiento en una emotiva fiesta con familiares y amigos

Por su parte, Hugo optó por “salir de lo clásico” y se inclinó por un traje azul marino. Pese a que fue a lo seguro con unos zapatos clásicos, una camisa blanca y un moño negro, el corte de pelo y su barba prolija también aportaron para que sea la segunda estrella de un evento que recordará para siempre.

Aunque no se vieron imágenes de exparticipantes de Gran Hermano en el evento, Agostina Spinelli comentó su publicación en redes sociales. “Felicidades hermosa chulita”, escribió la policía, que supo ser parte de su grupo de aliadas dentro de la casa. “Gracias, Agos”, le respondió la recién casada.

La relación entre Carla y Hugo comenzó de una manera que muchos describirían como inesperada y conmovedora. Un mes antes de someterse a una mastectomía, Chula lo conoció a través de la aplicación Tinder. Lo que empezó como un vínculo incipiente, pronto se transformó en un amor profundo.

Hugo eligió un traje azul marino para el especial día de su boda

Durante su participación en Gran Hermano, la jugadora relató detalles de su historia, destacando el apoyo incondicional que recibió de su pareja en uno de los momentos más duros de su vida. “Me había enamorado un montón de ese hombre en tan solo un mes, y me estaba despertando de la anestesia con él haciéndome mimitos en la frente y haciéndome compañía”, recordó en una de sus conversaciones dentro de la casa.

Este lazo tan fuerte fue una de las razones que la llevaron a abandonar el reality tras solo un mes de competencia. A pesar de la oportunidad de continuar en el programa más visto del país, Chula decidió priorizar a su familia y a su pareja, a quienes extrañaba profundamente. En varias ocasiones, expresó que no podía soportar la distancia y que prefería estar con sus seres queridos.