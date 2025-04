La China Suárez tuvo que suspender un proyecto en Israel por amenazas: “Está muy asustada”

La China Suárez tuvo que dejar un proyecto en Israel por amenazas (Video: Instagram)

La China Suárez se encuentra en un gran momento profesional y personal. Por un lado, tiene varios proyectos que se estrenaran a lo largo del año y por el otro se encuentra disfrutando a pleno de su relación con Mauro Icardi. El día sábado por la tarde anunció por medio de una videollamada una colaboración con Noa Kiren, una de las cantantes más importantes de la escena pop de Israel.

Si bien en el corto video no dieron muchos datos acerca de este encuentro, programaron una cita para el 14 de abril, sin embargo, esto no va a poder ser, ya que Suárez decidió cancelar su participación. La primera en expresarse fue la actriz de Casi Ángeles con una captura de pantalla de una llamada de WhatsApp y en inglés escribió: “Noa, lo siento mucho, esta vez no voy a poder ir. Estoy muy agradecida por tu invitación y estoy segura de que el show va a ser increíble. Nos vemos pronto en Argentina“.

Luego de esto vinieron las historias de Kiren. La primera fue una historia hablándole a sus seguidores, si bien Eugenia no dio detalles de las razones por las que tomó esta decisión, la cantante israelí sí lo hizo. “Hola amigos, estoy recibiendo muchos mensajes en los últimos minutos. Pensé en encender la cámara, explicarlo todo y aclarar la situación”, comenzó diciendo la joven, que se encuentra en el país grabando una serie con Agustín Bernasconi.

El mensaje de la China tras bajarse del show de Noa

“Eugenia habló conmigo ayer y me contó que, a raíz de su participación en mi show, en nuestro video, está recibiendo amenazas contra su vida, contra la vida de sus hijos y muchas contra su pareja“, explicó Noa sobre la ausencia de la actriz de Linda en su espectáculo. Por estas mismas causas, el posteo que habían hecho en común días atrás ya no se encuentra en el perfil de la argentina, dando a entender que en los comentarios se hicieron estas amenazas.

En su testimonio, la estrella pop israelí, deja entrever que la carrera de Icardi podría estar relacionada con los hechos: “Para quienes no lo saben, su pareja es futbolista y vive en Turquía. Así que se trata de amenazas realmente muy, muy aterradoras, y ella está muy asustada. Me dio muchísima pena, porque tenía muchas ganas de que viniera, trabajé mucho para lograrlo, y sé cuánto ustedes estaban esperando“.

Sobre cómo esto le afecto personalmente dijo: “Me lo tomé muy a pecho, pero sinceramente no estoy enojada, porque en cierto modo puedo entenderla. Y lamentablemente, en este último año y medio, estas cosas también han pasado, cosas más políticas, y eso me entristece y me decepciona. Pero no me voy a rendir, sigo trabajando duro para que el espectáculo sea lo más perfecto posible”.

A este mensaje en primera persona lo siguió una historia con fondo negro y letras blancas en español: “La verdad es, que hoy en día no es fácil ser israelí, y yo quería que la música nos una y me da lástima que cedió a las amenazas. Pero igual, sigo teniendo amor y respeto para Eugenia”.

Noa contó por qué la China decidió no formar parte de su show

Durante la tarde del sábado, la actriz subió a sus redes una publicación conjunta con la actriz, cantante y una de las figuras más importantes de la escena pop en Israel. En la videollamada, ambas mujeres se manifiestan su admiración mutua, celebrando el encuentro por el que estaban esperando tanto tiempo. Una cita que de momento se limita al plano virtual, aunque no por mucho tiempo.

“Estoy muy feliz de conocerte por fin“, dice la China con una sonrisa. ”Estoy en Buenos Aires. Es mi primera vez acá, así que estoy muy emocionada“, responde Noa, quien filma una serie con Bernasconi. “Te quiero conocer”, continúa la israelí. Su colega, que estaba al tanto del proyecto, retribuye el cumplido. “Y yo a vos”. Sin perder tiempo, Noa le pide a Eugenia que ponga fecha para el encuentro. De inmediato, la argentina propone el 14 de abril, y tras pensarlo un segundo, Kirel cierra el trato. En el posteo, la israelí escribió, primero en inglés y luego en caracteres hebreos: “¡Vamos a hacerlo! 14.04 Parque Yarkon, nos encontraremos allí“. Dicho lugar es el espacio verde más grande de Tel Aviv.