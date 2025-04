El divertido momento entre Marley y Nicolás Occhiato, su reemplazante en la conducción de La Voz

El gracioso encuentro entre Nico Occhiato y Marley en Luzu (Video: Nadie Dice Nada)

Como todos los días, Nadie Dice Nada (Luzu TV) arrancó pasadas las 10 de la mañana, sin embargo, quien estaba sentado en la silla del conductor era nada más ni nada menos que Marley, ocupando el rol de Nicolás Occhiato. Esta es la primera vez que los hombres se encuentran públicamente tras el anuncio de que Nicolás será el conductor de La Voz (Telefe).

Los primeros minutos del programa, la química entre Marley y el resto del equipo traspasó la pantalla y no hubo rastros de Occhiato. El tiempo pasó, la puerta del estudio se abrió y apareció Nico con la computadora bajo el brazo sin creer lo que estaba sucediendo del otro lado del control. “¿Qué paso? ¿Quién es?“, fue lo primero que dijo el conductor estrella de Telefe al ver al dueño de la empresa, rápidamente, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo y Momo Giardina se sumaron a la broma y fingieron no conocer a su compañero de trabajo.

“No entiendo qué está pasando en mi programa”, agregó a los pocos segundos y agregó: “Mi amor, Estamos acá con Flor, mi vida”. Al escuchar su nombre, Jazmín Peña se sumó al chiste: “Perdón mi gordito, el forma parte del club de las millas y me parece que es por acá, él ya la hizo”. Como no podría ser de otra manera, no dejaron pasar el hecho de que es nuevo presentador de La Voz: “Hace tu promo y andate”.

“Caí como un bolu... con la computadora, de repente la historia larguísima del peluquero. Es mi programa Ale”, fue la respuesta del empresario a las bromas de sus compañeros y amigos. “Escuchó una voz, que retumba, que no sé de donde viene, algo raro esta sucediendo”, lanzó Alejandro ignorando la presencia de Nicolás en el estudio. Fue ahí cuando se dirigió directamente a su novia, que se sumó al chiste de ignorarlo.

Con la intención de simular que Flor y Alejandro era pareja, hablaron de la relación de la bailarina con los dos hijos de Wiebe. “Me invitaste a una maternidad que yo jamás había soñado, estoy en esta y no lo puedo creer”, dijo Flor a lo que el presentador respondió: “Mirko la ama, Milenka también, así que formamos una familia hermosa”.

“La cosa es así yo estaba esquiando pacíficamente, iba para acá, iba para allá, de repente me dicen Nicolás Occhiato conduce La Voz. Esto no puede ser, escándalo, cuatro temporadas hice y ahí fue cuando dije ´Me quedo con lo que está haciendo él", contó sobre como surgió la idea de ocupar la silla del ganador del Bailando 2019. Finalmente el programa volvió a la normalidad.

Durante la entrevista que le hicieron luego de este divertido momento comenzaron a hablar acerca de las cuentas de Instagram, especialmente la de sus dos hijos. Fue allí cuando Nico recordó que su perro también tenía una cuenta que funcionaba muy bien, pero una pregunta medio ridícula y lo dejó en evidencia: “Al perro vos le escribías, ¿no?“.

Lejos de dejar pasar la oportunidad para ser irónico, Alejandro lanzó: “No, escribe él, escribe el perro. Los días que él no podía escribir porque tenía una uña muy larga, le sacaba el teléfono y escribía yo, si no tiene una pezuña muy hábil”. Esto generó la risa de todos los presentes, entre los que se encontraba el productor ejecutivo del programa de Telefe y bromearon acerca de que el rol estaba bien cuidado. “Es esto, es lo que hay. Tampoco que tenías a Einstein antes, vamos a ser sinceros, estamos en la misma línea, se empató“, dijo Marley con el aire entre cortado debido a la risa.