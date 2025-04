Preocupación por la internación del streamer Octavio “Oky” Appo luego de una accidentada transmisión

Oky Appo conmocionó redes sociales tras una transmisión en vivo llena de confesiones y caos (Video: X/0800CJ)

Durante la madrugada del martes, Octavio “Oky” Appo, uno de los streamers más populares del norte argentino, encendió las alarmas de su comunidad con una transmisión en vivo que dejó expuesta su delicada situación emocional y física. La escena derivó en una intervención de su círculo íntimo y en su posterior hospitalización.

El episodio, ampliamente comentado en redes sociales, trascendió rápidamente y se convirtió en motivo de inquietud para sus más de un millón de seguidores. Según comunicaron sus familiares a través de sus perfiles, Oky se encuentra actualmente internado y enfocado en su recuperación, rodeado por sus allegados más cercanos.

Lo que comenzó como una transmisión promocional para un casino online, se transformó rápidamente en una sucesión de escenas intensas, confusión, y cambios abruptos de ánimo. En distintos tramos del vivo, el streamer tucumano se mostró visiblemente alterado, con signos de consumo de sustancias y una serie de confesiones personales que marcaron el tono de alarma.

Amigos y streamers acudieron a su domicilio tras la preocupante transmisión en vivo

El influencer relató que se había inyectado algunas sustancias y que incluso había roto vidrios en su departamento. Mostró heridas y aseguró que estuvo a punto de pisar los cristales. La escena fue desordenada e incluyó momentos de vulnerabilidad extrema, como cuando comenzó a hablar de su familia, mencionó a su madre, y rompió en llanto en más de una ocasión.

Uno de los momentos más tensos de la transmisión se produjo cuando su expareja, Sasha Ferro, lo llamó en vivo. La conversación fue breve pero reveladora. “¿Dónde estás?”, le preguntó la influencer. Oky respondió, balbuceando: “En mi departamento”. Sasha, con tono calmo, intentó disuadirlo: “¿No pensás que es mejor irte a descansar y después stremear? Porque es muy temprano”. A pesar del intento de contención, él decidió ignorar el consejo y continuó en línea.

Mientras la situación se intensificaba, comenzaron a multiplicarse los intentos de intervención. Amigos y conocidos lo llamaron reiteradas veces, se hizo una videollamada con un psiquiatra, y finalmente otros streamers como Agucho se hicieron presentes en su domicilio, acompañados por la policía.

La familia de Oky Appo confirmó su hospitalización y pidió privacidad para el streamer

Oky se encontraba solo en su departamento cuando comenzó a transmitir, y la escena escaló a tal punto que se volvió ineludible la intervención profesional. La transmisión, que duró varios minutos, se volvió viral y generó una ola de comentarios preocupados en redes sociales.

Horas después del episodio, su entorno más cercano publicó un comunicado oficial dirigido a su comunidad de seguidores. “Como es de público conocimiento, queremos comentarles que Oky está atravesando un momento difícil”, comienza el texto difundido a través de sus historias de Instagram.

El mensaje confirma que, tras lo ocurrido, sus allegados decidieron proceder con su internación médica: “Ayer, junto a su entorno más cercano, tomamos la decisión de internarlo para que reciba la ayuda que necesita. Está acompañado, contenido y enfocado en su recuperación”. También pidieron respeto y privacidad para el joven streamer y su familia, agradeciendo el apoyo recibido.

Oky confesó durante el vivo que se inyectó sustancias y mostró heridas en su cuerpo

Paralelamente, su amigo y colega Agucho se expresó en redes para llevar tranquilidad a los seguidores: “Pasó lo que vieron y gracias a Dios no pasó a mayores. Está todo bien, quiero que se queden tranquilos para los que me están preguntando”. En otro posteo, agregó una reflexión crítica sobre la reacción del entorno digital: “No me parece piola seguir lastimando a alguien que ya está lastimado. Hay que darle una mano en vez de juzgar”.

Por otro lado, Martín Pérez Disalvo, mejor conocido en redes sociales como Coscu, respaldó al tucumano y advirtió duramente a los seguidores que se burlen de su colega. “Vi otras comunidades descansando a Oky por su estado actual. No quiero ver en mi comunidad posts riéndose o burlándose de lo que le esta pasando a Oky, yo se que yo estoy peleado con el chabón y que se las mandó etc. También sé que va a mostrar chats, etc. Pero el chabón necesita ayuda, no que la gente se burle y lo señale. Su familia y amigos más cercanos lo están tratando de ayudar y acompañar como pueden. Acá el que se burla se va baneado”, twitteó.