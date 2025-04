La Joaqui impactó al mostrar un proceso médico y enfrentó las críticas: “Jamás avalaría un trastorno alimenticio”

La Joaqui explicó su tratamiento médico para combatir la anemia que padece desde los siete años (Video: X/skillsjoaqui)

En una secuencia de publicaciones que no tardaron en viralizarse, La Joaqui mostró a través de sus redes sociales que estaba siendo sometida a un tratamiento intravenoso con suero. La imagen, compartida en sus historias de Instagram, generó una ola de reacciones inmediatas, entre preocupación y fuertes críticas. Frente a la magnitud del revuelo, la artista decidió eliminar el contenido original y publicar un descargo contundente.

La cantante dejó en evidencia que padece anemia desde los siete años y que, como parte de un tratamiento médico supervisado, acude mensualmente a su doctora para recibir vitaminas por vía intravenosa. El episodio, que podría haber sido una simple recomendación personal, derivó en una discusión sobre salud, hábitos alimentarios y el rol de los influencers.

“Una vez al mes vengo a mi médica a ponerme vitaminas vía suero”, escribió La Joaqui en su historia de Instagram, en la que se la veía sentada en una camilla médica con una vía en el brazo. A continuación, agregó: “Empecé por la anemia y porque nunca tengo el tiempo de comer como debería; así que trato de administrarme la mayoría de las vitaminas que necesito una vez al mes para sentirme mejor y tener la energía suficiente para rendir”.

La cantante compartió en redes sociales su suplementación intravenosa para equilibrar déficits vitamínicos

Las repercusiones fueron instantáneas. Aunque muchos seguidores valoraron su franqueza al compartir un problema de salud, otros interpretaron sus palabras como una posible apología de prácticas peligrosas. Ante los cuestionamientos, La Joaqui negó rotundamente haber promovido un reemplazo alimenticio, y explicó que el tratamiento tiene como fin compensar déficits nutricionales ocasionados por su ritmo de vida y sus responsabilidades familiares.

“Se están tocando temas de trastornos alimenticios y no me gusta. En ningún momento dije que tenés que dejar de comer y ponerte vitaminas”, respondió en un video que difundió horas después de eliminar el posteo inicial. En ese mismo descargo, agregó: “No fue el caso, no fue la intención, jamás haría alusión a un trastorno alimenticio, jamás lo avalaría, jamás fui así”.

Además de precisar que el procedimiento es una recomendación genuina de su médica y no una acción publicitaria —“esto no es canje ni nada por el estilo”—, la cantante contextualizó la frase que originó la polémica. Según detalló, su afirmación de “no tener tiempo para comer” no alude a un rechazo a la comida, sino a la dificultad para mantener una alimentación ordenada y nutritiva.

La Joaqui negó promover trastornos alimenticios con sus recomendaciones de suplementación intravenosa

“Cuando sos mamá, entre que hacés las tareas, les preparás la comida, los bañás, vas al trabajo, entrenás, ensayás, estás a las corridas. Entonces, en vez de comer un buen plato de carne con ensalada y arroz, te hacés un sándwich para salir a las corridas y lo comés parado, no digerís bien”, explicó, apelando a la experiencia de muchas mujeres que deben equilibrar sus labores laborales con la maternidad.

La anemia, explicó en otro momento, es un cuadro crónico en su caso: “Yo sufro de anemia desde que tengo siete años”. Por eso, la decisión de acudir a un método complementario de suplementación se enmarca en una condición médica sostenida en el tiempo, y no en una estrategia estética ni en una alternativa a la alimentación.

La Joaqui fue clara: “Cuando me refiero a comer mal, me refiero a que muchas veces, por falta de tiempo, uno opta por comidas rápidas que sacian pero no nutren”. Agregó también que el tratamiento con vitaminas no suplanta el desayuno, ni ningún tipo de comida, y que se trata de un complemento ocasional y médico. “Tenés que comer igual, pero está bueno para agregar el hierro que te faltó en un almuerzo”, detalló.

En uno de sus videos, se refirió además al impacto físico que tiene la anemia en su caso: “Hace calorcito y me desmayo, se me baja la presión, me siento mal. Encontré el recurso de aplicarme vitaminas para cuando como a las corridas o como comida rápida que no te alimenta tal vez, pero te sacia”, concluyó.