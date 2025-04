Se reestrena el musical que reúne a Gardel y Sinatra: quién es el actor “de otra época” que cumplirá el sueño del pibe

Oscar Lajad (Carlos Gardel) y Lucas Gerson (Frank Sinatra), protagonistas de una obra que desafía los límites de la historia (Gentileza Prensa)

Un camarín, dos leyendas y una fábula que de tanto repetirla parece cada vez más cierta. Cuando Frank conoció a Carlitos narra el imaginario encuentro entre Gardel y Sinatra en la Nueva York de los años 30. Uno es un artista consagrado a nivel mundial y acaba de presentarse en los estudios de la NBC. El otro es un joven dueño de un talento que permanece escondido entre sus temores y sus carencias. En una conversación por momentos desopilante y por otros conmovedora, se van dando cuenta de que tienen muchas más cosas en común de lo que imaginaban. Y entre versiones fieles y disruptivas de tangos emblemáticos, construyen una trama que emociona por lo que ocurre en el escenario y por el amargo sinsabor de lo que pudo haber sido.

Con siete premios Hugo, declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y visto por más de 70 mil espectadores, el musical que se estrenó en julio pasado en el Alvear y siguió en el Astral, prepara su desembarco el 9 de abril en el Multiteatro Tabarís con la misma esencia, pero un cambio sustancial en su elenco. Es que la obra escrita por Raúl López Rossi y Gustavo González fue adquiriendo un inesperado perfil camaleónico. Pensada originalmente para el teatro off, mutó en un musical con bailarines y músicos en escena que tuvo su versión para streaming durante la pandemia y llegó a la calle Corrientes, con un estreno que incluyó el arribo de Gardel en un auto de época. Con Oscar Lajad dándole vida a un notable Carlitos, el rol de Sinatra lo interpretó originalmente Pablo Turturiello, la primera versión teatral tuvo a Alan Madanes y ahora recibe a Lucas Gerson que se prepara para cumplir el sueño del pibe.

No hace falta ver la gráfica en la que aparece caracterizado como Francis Albert Sinatra para darnos cuenta de que Gerson parece salido de otro tiempo. Así lo documenta su actividad en redes, con un look y una estética más cerca de la elegancia formal de los años 40 que a las tendencias urbanas de hoy. Como si de alguna manera el joven de 20 años hubiera presagiado su destino. O como si el jazz, y el tango, lo estuvieran esperando. “Desde chico escuchaba Bing Crosby, Dean Martin y siempre me identifiqué con Sinatra. Inconscientemente, tuve el objetivo de lograr ese color de voz tan característico, y es una locura poder interpretarlo en un musical en calle Corrientes”, le dice Lucas a Teleshow días antes del estreno del musical que tiene a Antonella Misenti como Nancy Barbuto, la novia de Frank, con la dirección de Natalia del Castillo.

Lucas Gerson conoció a Sinatra gracias a sus padres. Ahora, cumple el sueño de interpretarlo (Prensa)

El actor tenía 11 años cuando empezó a transitar el fascinante camino de los musicales, una pasión que heredó de su hermana mayor. De tanto ir a verla actuar, le dieron ganas de estar sobre el escenario y se anotó en diferentes escuelas para escribir su propia historia. Ese espíritu curioso y atento también explica su gusto por la música, esa que escuchaban sus padres y que él hacía lo posible para que no le fuera indiferente. Y que, más allá de su status de clásico absoluto, no tiene mucho que ver con lo que eligen la mayoría de los chicos de su edad.

—¿De dónde viene la fascinación por una música tan lejana en el tiempo?

—Me atrae mucho la época, el estilo, esa onda formal que me parece excelente. En el caso de Sinatra, con esa voz bien marcada, icónica y, más allá de que los temas son una locura, me capturó el look. Me gusta vestirme así, y la gente me suele decir que soy de otra época.

—¿Habías visto Cuando Frank conoció a Carlitos?

—Sí, la vi en octubre y me encantó. Es muy original, y también notaba desde afuera que es un equipo que labura muy bien, que es un muy lindo grupo. Me enamoré de la obra, de las canciones, y dije “quiero estar ahí”. Y cuando me llegó el mensaje para probarme de Frank, no lo podía creer.

Lucas Gerson y su look de civil, mucho antes de interpretar a Sinatra: "La gente me dice que soy de otra época", asegura (Instagram)

Lucas, que estudia dirección cinematográfica en la Universidad del Cine, estaba escribiendo un guion cuando le llegó una solicitud a su perfil de Instagram de la cuenta oficial de la obra. Era Raúl López Rossi, uno de los autores, quien le transmitió la propuesta. La película de su corta vida se aceleró aún más. El primer contacto con las canciones, el look que fue moldeando a imagen y semejanza, el artista y el fanático unidos en un mismo cuerpo, pero con el desafío de lograr un personaje superador de una faceta desconocida del nacido en Nueva Jersey.

—¿Cómo componés a Sinatra desde lo actoral?

—Primero y principal, con mucho respeto. Sinatra es mi ídolo, intento buscar en grabaciones y en videos de él, ciertos detalles que por ahí no se notan mucho a primera vista. Cositas en la voz, el acento neoyorquino o la forma en la que pronuncia palabras y lo voy implementando. Como no hay archivo de Sinatra de la época en la que se produce el encuentro, me puedo tomar libertades, a diferencia de lo que le pasa a Oscar, que está más aferrado a la imagen tradicional de un Gardel ya consagrado.

Oscar Lajad, Antonella Misenti (Nancy Barbuto) y Lucas Gerson, listos para salir a escena (Prensa)

—¿Cómo fue trabajar con Oscar?

—Él es un divino, una persona de oro. Me incluyó ni bien entré, tuve un recibimiento muy cálido de él y de todo el equipo. Pegamos buena onda, buena química en el escenario. Y el hecho de ser nuevo y tener esa cuota de vergüenza y timidez, es algo que ayuda a mi personaje, porque es la misma timidez que tiene Frank cuando entra al camarín para conocer a Carlitos.

—Contaste que la obra de Sinatra la conocías al punto de ser fanático. ¿Cómo era tu vínculo previo con el tango?

—No mucho, solo conocía algunos tangos por mis abuelos. Fui descubriendo una música que me encantó, y ahora podría estar escuchando tango todo el día.

Cuando Frank conoció a Carlitos reestrena el 9 de abril a las 20.30 horas en el Multitabaris, Corrientes 831, CABA. Funciones de miércoles a viernes 20:30, sábados a las 20 y a las 22 y domingos a las 20. Entradas en boletería o por Plateanet.