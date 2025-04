Wanda Nara habló luego de que le ordenaran cerrar sus redes sociales y contó el gran proyecto que tiene por delante

Wanda Nara habló sobre la suspensión de sus redes sociales: "Sería muy injusto porque ya tengo firmados muchos contratos"

El día viernes empezó de manera movida para Wanda Nara, en medio de su rutina de la mañana, de mostrar su look para enfrentar las primeras horas, pero a media mañana la Justicia ordenó que se cierren todas las redes sociales de la empresaria, como medida por las repetidas desobediencias judiciales, en especial por no llevar a sus hijas a la reunión con la psicóloga para dar inicio a la revinculación con Mauro Icardi. La empresaria subió un reel explicando la situación y adelanto su futuro.

Nara comenzó su mensaje refiriéndose a una medida judicial que podría implicar el cierre de sus cuentas en redes sociales. “No sé si me van a cerrar o no las cuentas”, expresó con incertidumbre, y aclaró que su abogado ya se encuentra “trabajando en eso”. En ese mismo sentido, calificó la posible medida como “súper injusta”, aludiendo a que las plataformas digitales representan una parte fundamental de su actividad económica.

La empresaria remarcó que sus redes no solo son canales de exposición personal, sino estructuras comerciales activas, afirmando: “Es una de mis principales fuentes de trabajo”. Esta afirmación enmarca el conflicto en términos laborales, más allá de la dimensión pública o mediática del asunto. La existencia de “muchos contratos ya firmados” refuerza su argumento, al presentar consecuencias concretas que afectaría una eventual suspensión de sus cuentas.

Wanda subrayó que, a pesar del conflicto judicial que atraviesa, su situación contractual con diversas marcas permanece activa y sólida. Aseguró que “por suerte hay muchas empresas, muchísimas, que me apoyan y que trabajan conmigo”, y detalló que existen acuerdos firmados para todo el año.

Wanda Nara prepara su propia serie para Netflix

En medio de un panorama incierto por la posible suspensión de sus redes sociales, Wanda Nara anunció un proyecto que marcó un punto alto en su carrera mediática: la producción de una serie sobre su vida para la plataforma Netflix. “Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón, quieren y me pedían”, expresó con entusiasmo, y reveló que el proyecto llevará el nombre Wanda Nara, la serie.

Según informó, las grabaciones comenzarán en mayo y el desarrollo se dará dentro de una de sus “plataformas favoritas”, lo que refuerza el vínculo con la empresa de streaming. Aunque no brindó detalles sobre el enfoque narrativo o el contenido específico del guion, el anuncio funciona como respuesta a una demanda sostenida de su público y como validación de su figura en términos de interés cultural.

No es menor recordar que en el mes de mayo la conductora tiene que viajar a Italia para ser parte del Bailando con las estrellas, certamen de baile que ella misma ganó el año pasado, por lo que muchos de sus seguidores esperan que sea un reality show como el que tiene las hermanas Kardashian. Por otro lado, confirmó la continuidad de otros emprendimientos vinculados a su rol como conductora y empresaria. Destacó que a mediados de año retomará Love is Blind, el reality que intenta probar si el amor es ciego o no por medio de un experimento social.

Wanda confirmó que volverá a Masterchef esta temporada

Por otro lado, reafirmó su participación en MasterChef, el programa de televisión que marcó su ingreso al mundo de la conducción. “Siempre le voy a tener tanto cariño y tantos recuerdos hermosos”, afirmó, atribuyendo a esa experiencia un valor emocional y profesional significativo.

La empresaria cerró su mensaje con una apelación directa al plano emocional, incorporando una reflexión personal que va más allá del anuncio de sus actividades. “Les quería contar esto, estoy muy feliz”, afirmó en referencia a sus nuevos proyectos, y luego agregó un comentario que opera como consejo y autodefensa frente a la adversidad: “Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante”.