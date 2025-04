Wanda Nara mostró su look para entrenar y presentó a su nueva compañera de cama: “Es muy linda para abrazarla”

Wanda Nara mostró a su nuevo compañero de cama

Wanda Nara se encuentra en el ojo de la tormenta a causa de su conflictiva separación con Mauro Icardi, sin embargo, en sus redes sociales, intenta mostrar su mejor versión alejada del escándalo que protagoniza. Y la mañana del viernes no fue diferente, con una serie de historias en su perfil de Instagram mostró su ritual y el regalo que le hizo un misterioso seguidor.

Hace varios días que comparte con sus followers los presentes que le llegan a su domicilio y en las últimas horas le llegó un peluche de Hello Kitty tamaño gigante. “Buen día, este es mi look de hoy, no sé qué les parece“, comenzó diciendo en la storie que subió desde el departamento en avenida del Libertador, en este se la ve luciendo un conjunto deportivo de color gris de una reconocida marca de ropa estadounidense. En el fondo del corto se puede ver, no solo la vista que tiene la propiedad, sino también el muñeco sentado en el sillón.

“Les quiero mostrar. Miren lo que me regalaron, es tan linda Kitty, creo que la voy a poner en la cama porque es como muy hermosa para abrazar”, explicó mientras mostraba el peluche en cuestión, que luce uno de los conjuntos clásicos del personaje de anime, un jardinero de color azul con una remera amarilla y su característico moño. Para que sus 17 millones y medio de seguidores puedan dimensionar el tamaño del Kitty: “Mirá, es más grande que yo. Es espectacular”.

Este personaje se convirtió en un grito de batalla con la China Suárez. Ambas se declararon fanáticas del gatito y en cada ocasión que pueden comienzan una guerra silenciosa en sus respectivas redes. Es por eso que en la siguiente historia muestra la pequeña colección que tiene en su cuarto de Kitty: las valijas con stickers, muñecas de distintos tamaños, con distintas ropas, de distintos personajes, pequeñas figuritas en la mesa de luz, una botella de agua y la funda de su celular son solo algunas de las cosas que mostró.

Parte de la colección que tiene Wanda de Hello Kitty (Foto: Instagram)

Para mostrar su outfit de viernes subió una selfie tomada desde arriba. El conjunto es deportivo gris claro con bordes blancos, compuesto por un top corto y un short ajustado. En la imagen, se observa que la prenda superior deja entrever parcialmente el inicio de su pezón. Luce el cabello suelto dejando libre su pelo rubio, y lleva un collar de cuentas rosadas.

Al fondo de la escena aparece una maleta metálica con múltiples calcomanías adheridas, situada junto a un grupo de peluches, entre los cuales se distingue un muñeco de Hello Kitty. En la esquina inferior de la foto dejó un claro mensaje: “Soy muy feliz”.

Estas publicaciones podrían ser las últimas que haga la empresaria, ya que la Justicia tomó la decisión de suspenderle las redes sociales por 30 días luego de desobedecer la orden de llevar a sus hijas a la cita con la psicóloga para comenzar con la revinculación con su papá, luego de más de dos meses sin verlo y el episodio que protagonizaron en el Chateau Libertador el 14 de marzo.

Este fanatismo por el anime japonés se extiende a sus dos hijas mujeres y a su sobrina Malaika, hija de Zaira Nara. La celebración del cumpleaños de la hija de Zaira se llevó a cabo en la casa de Nara en el barrio de Santa Bárbara y parte de la decoración fue en torno a Kitty.

Durante la celebración armaron una estación de manualidades donde cada una podía decorar su propia bolsa de tela y ante este desafío, la conductora de Bake Off Famosos tomó una sencilla decisión: tomó 12 parches de uno de sus personajes favoritos. Incluso el pijama que eligió para ese día era del anime: un top con la cara y un pantalón rosa también con el rostro del gatito.