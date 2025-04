Adiós a Douglas Vinci: el homenaje de Lalo Mir, Elizabeth Vernaci, Eduardo de la Puente y sus compañeros de Rock & Pop

En su programa de radio, La Negra Vernaci recordó con cariño a Douglas Vinci, uno de los miembros originales de Radio Bangkok (Video: Pop Radio 101.5)

Mientras el país dormía y los primeros cafés del día apenas se calentaban, Carlos Masoch, el hombre detrás del personaje Douglas Vinci, se despidió del mundo. Tenía 72 años. Su muerte fue la caída de un meteorito en la historia de la radio argentina. Porque Vinci no era locutor, no era actor, no era pintor, no era humorista. Era todo eso a la vez. Y algo más: un provocador de belleza.

“Artista todo terreno. Gran pintor y mejor dibujante. Y magnífico comediante”, lo despidió Lalo, su compañero de tantas madrugadas al aire. Juntos inventaron el caos radial con Aquí Radio Bangkok, acompañados por el inefable Bobby Flores. Allí, entre canciones imposibles, personajes delirantes y una libertad sin red, crearon un universo paralelo. Uno en el que el absurdo era el idioma oficial y donde Douglas Vinci, como un reverendo punk, oficiaba misas paganas de carcajadas y genialidad.

“El Reverendo, el Eterno sea contigo”, cerró Lalo. Y el aire, por un segundo, pareció guardar silencio.

Douglas Vinci no hacía arte: era arte. Su vida entera fue una obra en proceso, un happening permanente donde se borraban las fronteras entre personaje y persona, entre ficción y realidad. Su humor era mordaz pero nunca cruel. Su mirada, siempre teñida de colores, aun en los días grises. Su presencia en la radio no era la de un locutor, sino la de un chamán que convocaba otras realidades.

Primer logo de FM Rock And Pop, creación de Carlos Masoch

“Elegite el cuadro que quieras y llevátelo, Guillo”, le dijo una vez Douglas Vinci a su amigo Guillo García, operador radial y creativo de la vieja guardia de la Rock & Pop. El cuadro sigue ahí, sin retirar. Como si el tiempo se hubiese congelado en ese gesto generoso, tan característico de Carlos Masoch, el hombre detrás del alias.

“Había tenido un ACV hacía unos 15 días, esperaban mejoría… había mejorado, pero al final empeoró y ya no se recuperó. El final fue con morfina y espero que sin dolor. Fue esta mañana”, relató Guillo con voz velada, en el tono íntimo con el que se recuerda a los hermanos. Y agregó, como quien enumera lo obvio y lo irremplazable: “Gran pintor, gran amigo, muy afectuoso, muy cariñoso. Un moderno de todas las épocas. Lo vamos a extrañar mucho”.

En esa frase se resume lo imposible: cómo encerrar en palabras a un ser inclasificable. Porque Douglas Vinci no fue solo una voz de radio, ni solo un comediante, ni solo un artista visual. Fue todo eso. Y algo más. Fue el que convertía cualquier momento en una performance, cualquier diálogo en una escena, cualquier silencio en un mensaje.

Lalo Mir posteó por la muerte de Douglas Vinci

Elizabeth La Negra Vernaci, conmovida al aire, rompió el ritmo habitual de la mañana con una noticia que heló a su audiencia: “Hoy quiero recordar a quien está volando, que espero que sea con un lápiz y pincel, al gran artista, el señor Carlos Masoch, conocido radialmente como Douglas Vinci”. Su voz, siempre firme, esta vez se quebró un poco cuando la memoria se coló en el estudio. Contó un viaje. Un verano en Puerto Madryn. Douglas, una novia, una amiga, ella. En la playa, mientras el sol caía, el reverendo Vinci dibujaba como poseído. “Estaba enloquecido dibujando. No podía parar de mirar las cosas desde el arte”, dijo. Y al final, con la ternura desarmada: “Era una persona hermosa, nos hemos divertido mucho. Le mando un beso grande a su familia, a sus hijos, a su mujer actual y a sus amigos, nosotros, porque perder a un amigo es un momento duro en la historia. Carlos Masoch, Douglas Vinci, amándote siempre”.

“Era un loco lindo”, dijo Quique Prosen, con la voz quebrada, y el eco de esa expresión recorrió los pasillos de una historia que ya no existe. “Uno más de los rescatados por Lalo Mir en la vida, que lo rescató para la radio”, agregó, agregó el musicalizador de Bangkok y posterior directivo de Rock & Pop. No fue una metáfora. Fue literal. Carlos fue arrancado del anonimato creativo y empujado —como se empuja a los elegidos— al centro de un estudio de radio.

Ahí, Lalo Mir le señaló un banquito. Y le dijo que predicara. “Douglas era el nombre de un pastor que ilustraba, y Vinci era un amigo del grupo, y de ahí quedó el nombre Douglas Vinci”, reveló Prosen. Así nació el personaje. No en una sala de casting ni en un taller de guion, sino en el acto puro de la confianza entre amigos. Fue una ceremonia íntima, casi religiosa. El reverendo Douglas Vinci no se inventó: se manifestó.

La irrupción del ciclo marco un precedente en la historia de la radiofonía argentina

No necesita del mito póstumo para dejar su marca. La dejó antes, en tinta, en diseño, en ondas sonoras que vibraron durante los años más intensos de la radio argentina. Pero hay una escena que condensa su espíritu: el logo de Rock & Pop. Ese emblema bastardo del pop-rock nacional que mutó mil veces pero siempre mantuvo, indeleble, la impronta de su creador. “Ese logo lo inventó él. Y es el día de hoy que se sigue reciclando, pero siempre en base a su idea”, recordó Eduardo de la Puente, con esa mezcla de gratitud y melancolía que se reserva para los hermanos del arte.

Un diseñador gráfico brillante, un escritor agudo, un tipo con una ideología cínica y un humor tan negro como irresistible. “Realmente Carlos fue un grande, fue un gran tipo”, dijo De la Puente. Y no lo dijo por decir. Lo dijo porque lo vivió.

El punto de fuga de esta historia no está solo en la radio, aunque fue ahí donde Douglas Vinci se convirtió en figura. También está en las oficinas bohemias y caóticas de Twist y Gritos, donde De la Puente era jefe de redacción y Masoch se multiplicaba entre textos y diseños. “Era uno de esos tipos geniales que quedan en ese territorio lleno de artistas que quizás no recibieron el reconocimiento que se merecen”.

Carlos Masoch falleció a los 72 años

¿Cómo definir a alguien que hacía reír hasta el desarme, que tejía el sarcasmo con elegancia, que era capaz de sostener una conversación disparatada sin perder ni un segundo el pulso de la lucidez? ¿Cómo atrapar en palabras a ese “personaje con el cual podés interactuar sin parar de divertirte nunca”? Eduardo de la Puente lo intenta, lo bordea, lo evoca. Y en esa evocación se escapa el vértigo de los años compartidos, la carcajada fácil, la mirada cómplice.

No, Carlos no necesitó morirse para que lo reconozcan. “Espero que la muerte no lo enaltezca como hace con un montón de gente, porque a él no le hace falta eso realmente”. Porque él ya había sido en vida todo lo que muchos sueñan ser después: un referente, un creador, un provocador lúcido. Un tipo inolvidable.

También el actor y docente Mariano Cabrera lo despidió sin rodeos, como se hace con los imprescindibles: “Hasta siempre Douglas Vinci. Hasta siempre Carlitos Masoch. Gracias y descansa en paz, amigo”.

Por su parte, el periodista Sergio Marchi escribió: “Carlitos Masoch hacía arder aquel cuartito del fondo de L.N. Alem 812”, y en esa frase se condensa toda una época. Una Buenos Aires donde la radio no era solo un medio, sino un laboratorio de alquimia sonora.

Marchi lo conoció en octubre de 1985, cuando Carlos era uno de los diagramadores y artistas de la Revista Rock & Pop, junto con Rodolfo Pagliere. Allí, en esa redacción que compartía mesa y cigarrillos con Fernando Basabru, Alfredo Rosso, Andy Cherniavsky y otros iluminados de la contracultura porteña, Carlos ya hacía comedia desde el tablero. La tinta era su primer micrófono.

Aqui Radio Bangkok Douglas Vinci, Lalo Mir y Bobby Flores

“Murió Carlos Masoch, a quien muchos de ustedes conocieron como el Reverendo Douglas Vinci en el inolvidable Radio Bangkok de Lalo Mir y compañía”, publicó Marchi. Pero su elegía no fue solo para el personaje, sino para el hombre detrás. Recordó, con ternura y una pizca de rabia, cómo ese talento desbordante no tuvo, después del huracán creativo de los ochenta, el lugar que merecía en la radio del nuevo siglo. “A veces me lo encontraba y me comentaba su tristeza por la falta de trabajo en radio. Le ha pasado a todos los grandes”, escribió. Y esa frase duele.

Marchi lo dijo sin vueltas: “Masoch hacía comedia ya desde el tablero. Luego, con sus personajes en la radio, se transformó en un nombre muy querido y popular”. Fue eso: un nombre que la gente repetía con cariño, con complicidad, con nostalgia.