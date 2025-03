El tatuador de Mauro Icardi contó los tatuajes que le tapó al futbolista y expresó todo su enojo: “Nunca más me contestó”

El enojo del tatuador de Mauro Icardi y la China Suárez: "Él nunca más me contesto"

Los cuerpos hablan y los de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez llevan el registro de sus amores y sus rupturas sentimentales. A través de sus tatuajes cuentan sus estados amorosos y en una nota con Intrusos, Gabriel Badía, el tatuador que supo realizarle sus diseños a los tres, expresó su molestia con el futbolista por el incumplimiento de un canje.

“A Wanda la conocí por Kennys Palacios. Coordinamos una fecha, organicé los turnos y la fui a tatuar a ella. Me quedé en su casa, en la casa de huéspedes en Milán”, contó el artista, en una nota con Andrea Taboada en Intrusos donde terminó contando su enojo con el jugador del Galatasaray.

“Wanda se hizo una golondrina en la ingle y pegado un corazón. También en una parte de la nalga se puso un ‘love’”, recordó, momento en el que intervino la novia del artista. “Mauro estaba enojado con los tatuajes en la ingle”, comentó.

También el tatuador contó cómo Icardi se tapó el tattoo con el nombre de Wanda que llevaba en su dedo anular. “Se lo tapé con una calavera”, detalló, y aseguró que estaba por realizar un trabajo más al cubrirle uno de los brazos del futbolista en el que lleva en la piel la cara de la madre de sus hijas y el nombre de ella.

“El nombre de Wanda en el dedo se lo tapé con una calavera”, contó el tatuador de Mauro Icardi (Intrusos, América)

“Habíamos arreglado para taparlo, estábamos por hacer el cover, pero no... Ya hace un tiempo que no me hablo con Mauro", conto. “Le hice unos tatuajes, pero quedó ahí en que me iba a llamar”, señaló, con cautela momento en el que la novia de él contó más de lo sucedido. “Lo bloqueó”, señaló.

¿El motivo? “Le pedí las fotos que nos sacamos y no me las quiso pasar, no sé por qué razón. No me contestó más”, expresó Matías. Además, fue quien tatuó a la China y el encargado de “borrarle” el diseño que ella le habría dedicado a Franco Colapinto. Incluso contó que la conductora de Bake Off Famosos lo llamó cuando Mauro estaba comenzando a verse con la China. “Wanda me llamó para preguntarme cosas normales, de pareja. No me puedo meter en ese terreno”, afirmó, sin querer entrar en detalles.

En el estudio, la periodista completó por qué expuso su enojo. “El trabaja con ellos desde hace mucho tiempo y lo bloquearon porque no le dio la foto. Él es el tatuador de muchos famosos y nunca le envió la imagen de su trabajo”, contó. “Él siente que Mauro es un chico bastante complejo a la hora de que esté su novia. Es celoso. Le pedía las fotos para publicarlas. Era una foto donde estaban los tres”, completó.

El antes y el después del tatuaje de Mauro Icardi

Yanina Latorre había dado detalles de la historia detrás del “43″ que se tatuó la actriz dedicado al piloto de Fórmula 1. “La China fue a un evento y se tatuó el ‘43′″. Colapinto cuando vio la foto que le mandó se asustó”, contó desde sus historias la conductora de Sálvese quien pueda. “Esto fue en noviembre y se habían visto dos veces. Todo muy normal”, ironizó, desde su red social, mientras ahí mismo sigue la guerra judicial de Wanda e Icardi.

“Ahora el ‘43′ lo tapó con una corona. Todos locos”, lanzó, mientras publicaba otra imagen de la protagonista de Linda y Abzurdah que compartió desde la casa del futbolista, en la que en el mismo lugar hoy lleva el diseño que le realizó el tatuador que habló en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Cuando salió la noticia Gabriel Badía se había referido a los tatuajes de Icardi y a los de la China. “Ahora la conocí a Eugenia por Mauro. Le hice en la falange de los dedos, en la parte de adentro, los nombres de sus hijos. Y también hice un cover (la cobertura de un tatuaje con otro). Lo tatué con una corona”, dijo. “No sé qué era lo que tapé. A Mauro también le tatué la mano, estaba terminando de emprolijar la mano, de cerrarle un diseño”, afirmó, en aquel momento.