Aseguran que Manuela Viale y Federico Freire se separaron a dos años de haberse casado

Manuela Viale y Federico Freire se separaron tras dos años de casados, según confirmó LAM (Video: LAM, América TV)

Manuela Viale y Federico Freire se habrían separado a tan solo dos años de haber celebrado su casamiento. La información fue comunicada en LAM (América TV) por el panelista Pepe Ochoa, que aseguró que la decisión fue tomada recientemente y que la actriz se encuentra atravesando un momento muy delicado.

Durante este jueves, el periodista reveló al aire del programa lo que hasta entonces era un enigmático de separación: “La separada es Manuela Viale con Federico Freire. Se separaron hace tres semanas y había un par de indicios. Él le dijo ‘no te quiero más’. Venían bien y él un día le dijo que se quería separar”, afirmó el periodista. La declaración generó inmediato revuelo en redes y en el mismo programa.

De acuerdo con lo contado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el entorno de Viale confirmó que la actriz está muy triste, atravesando un proceso emocional complejo.

La actriz Manuela Viale atraviesa un momento emocional delicado tras la reciente ruptura matrimonial (RS Fotos)

La ruptura se produce apenas dos años después del casamiento, que había tenido lugar en diciembre de 2022, en una ceremonia que ofició su propia hermana Juana Viale. La pareja se había comprometido durante un viaje a Disney, en 2021, y durante un tiempo se mostraron unidos tanto en redes sociales como en eventos públicos. “Te amo hoy y para siempre”, había escrito entonces Manuela en Instagram, junto a una foto del compromiso.

Uno de los principales conflictos de la pareja fue, paradójicamente, el mismo lazo que los había unido desde la adolescencia: una amistad profunda y duradera que, con el tiempo, no logró transformarse en un vínculo plenamente conyugal. “Todavía parecían amigos y no una pareja”, explicaron en el programa. Pese a haberse casado y convivir, “eran más amigos que una verdadera pareja”, revelaron.

La pareja se conocía desde los 15 años y mantuvieron una profunda amistad antes de casarse (Instagram)

Ese dato cobra más fuerza si se retoma una declaración anterior de la propia Manuela sobre cómo había comenzado la relación con Freire: “Somos mejores amigos desde los 15 años y durante mucho tiempo negamos el amor entre nosotros. Cuando nos sinceramos con lo que sentíamos, fue de un extremo al otro: de ser mejores amigos pasamos a ser novios y a convivir”. La frase, que en su momento fue interpretada como el inicio de una historia romántica sólida, adquiere ahora una lectura completamente distinta, especialmente luego de que se conociera que fue el exjugador de Vélez quien tomó la decisión de finalizar el vínculo.

La separación se produjo de forma directa. Ochoa explicó que “ella está muy triste… yo tenía el dato y me lo acaban de confirmar”. Todo indica que la actriz no esperaba la decisión. Si bien había señales de crisis, no estaba previsto un quiebre inminente.

Dolor personal y duelo íntimo: el embarazo perdido que atravesó la pareja

La separación ocurre tras un proceso personal complejo de Viale, quien perdió un embarazo en 2024 (Video: La Casa)

Más allá de la decisión reciente de separarse, Manuela Viale ya venía atravesando una situación personal compleja. En septiembre de 2024, durante una transmisión del streaming La Casa, confesó públicamente que había perdido un embarazo dos meses antes. “Perdí un embarazo hace dos meses, y recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo”, relató en ese momento conmovida.

El testimonio fue profundamente íntimo: “Estuve tres semanas tirada en una cama, deprimida, y también entendiendo que tenía que habitar ese dolor. En un momento dije, quiero salir, y mi cuerpo no quería salir, no podía. Mi cabeza era una cosa y mi cuerpo otra”. La revelación dejó en evidencia que la actriz venía atravesando un proceso de duelo y reconstrucción emocional que, en retrospectiva, también puede haber influido en la dinámica con su pareja.

El episodio marcó un punto de quiebre en el matrimonio, al menos en términos emocionales. Aunque no se vínculo directamente la pérdida con la separación, el contexto que rodea la ruptura sí permite entrever una acumulación de tensiones, duelos y cambios personales que afectaron el vínculo entre la actriz y el exfutbolista.