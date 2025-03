A días de haber entrado, Furia abandonó la casa de Gran Hermano y explicó por qué tomó esta tajante decisión

Juliana "Furia" Scaglione sorprendió al abandonar voluntariamente la casa de Gran Hermano tras dos semanas de regreso (Video: GH, Telefe)

A solo dos semanas de haber reingresado a Gran Hermano (Telefe) mediante el Golden Ticket, Juliana “Furia” Scaglione protagonizó una de las salidas más inesperadas en la historia del reality argentino. Este miércoles, en plena gala de nominación, decidió abandonar la competencia por voluntad propia. La producción y el conductor del programa, Santiago del Moro, confirmaron que fue un acuerdo consensuado entre las partes. La salida de la competidora generó conmoción tanto entre sus compañeros de encierro como entre la audiencia, que había apostado fuerte por su regreso.

Desde su aparición en la edición 2023/24, donde fue una de las jugadoras más determinantes y polémicas, Furia había construido una figura mediática que trascendía el juego. Su vuelta a la casa había sido vista por muchos como la carta más potente de la producción para dinamizar una temporada hasta entonces errática. Sin embargo, su paso fue breve, tibio y terminó con un portazo metafórico.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que Furia comunicó su decisión. Con su característico tono directo y sin dar rodeos, expresó: “No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando”. Estas palabras resonaron fuerte entre sus compañeros, muchos de los cuales la habían recibido con cautela sabiendo el calibre estratégico de su juego en la edición pasada. Scaglione reforzó su postura con una declaración que terminó marcando el tono de su despedida: “Siento que estoy en otro level”.

Durante su despedida, también se dirigió al grupo: “Ustedes no tienen la culpa de nada. Quiero que disfruten de su edición”. Y al cerrar, lanzó un deseo: “Me gustaría que gane una mujer”. La escena concluyó con Furia atravesando la puerta giratoria, mecanismo implementado en esta edición para quienes abandonan o son expulsados, a diferencia de los eliminados, que siguen saliendo por la pasarela principal.

Según confirmó Santiago del Moro, la jugadora se presentó en el confesionario y comunicó su decisión sin margen para la negociación. Desde la producción se respetó su voluntad, a pesar del peso que su presencia implicaba para el show. “Esta noche, de común acuerdo, se va de la casa. Triste, pero real...”, había anticipado el conductor horas antes a través de su cuenta de Instagram, manteniendo el suspenso hasta la emisión de la gala.

La vuelta de Furia fue anunciada como una jugada de impacto. Junto a Claudio Di Lorenzo, había sido elegida por el público entre 32 exparticipantes de distintas temporadas para regresar mediante el Golden Ticket, un boleto especial que les otorgaba acceso directo a la competencia. Su ingreso, ocurrido el lunes 10 de marzo, reavivó la atención del público, especialmente por su promesa de ir “sacándolos de a uno”.

Sin embargo, desde el primer día se notó algo distinto. A diferencia del perfil explosivo y confrontativo que mostró en 2023/24, esta vez Furia optó por una actitud más contenida, casi ambigua. Si bien tuvo un momento destacado al convertirse en líder durante la semana de su cumpleaños —y diseñó una jugada estratégica al nominar a Chiara Mancuso y al Tridente (Tato, Luz y Luciana)—, su participación no logró consolidarse como el eje central del juego.

El fandom de Furia, activo en redes, expresó tanto decepción como comprensión ante su retiro del reality

Su último paso dejó en duda si se trataba de una estrategia para explotar más adelante o si simplemente estaba aburrida, desmotivada o fuera de sintonía con la nueva edición. Ella misma lo admitió al decir: “Tengo una manera de jugar muy fulera, o tal vez muy agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel”.

Fuera de la casa, el impacto fue igual de fuerte. Su fandom —uno de los más activos en redes sociales— se mostró dividido entre la decepción y el entendimiento. Muchos de sus seguidores habían invertido horas de votación y dinero para que regresara y esperaban que reviviera la competencia.

En tanto, dentro del juego, Chiara Mancuso fue una de las pocas en expresar alivio por la salida, ya que había sido blanco de una de las escasas jugadas que Furia hizo durante su breve estadía. La tensión que generaba su presencia no era menor, y varios participantes la veían como una amenaza directa al equilibrio del grupo.

A la salida, la producción anunció que Furia dará más explicaciones en el estudio con Santiago del Moro, instancia que muchos consideran clave, principalmente, por respeto a la audiencia,