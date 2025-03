Qué participante dejaría hoy la casa de Gran Hermano: “Es tu último día”

Juan Pablo De Vigili, "Devi", enfrenta una crisis emocional que podría llevarlo a abandonar voluntariamente Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

La madrugada posterior a la eliminación de Luciana Martínez sacudió los cimientos emocionales de uno de los jugadores más queridos por el público. Juan Pablo De Vigili, más conocido como “Devi”, atraviesa una crisis que podría empujarlo a abandonar voluntariamente Gran Hermano (Telefe), según dejaron entrever varios momentos registrados en la transmisión en vivo y replicados luego en redes sociales. A pesar de haber logrado mantenerse alejado de los conflictos, su equilibrio emocional parece haberse quebrado tras una seguidilla de golpes personales.

Lo que comenzó como un gesto de contención hacia un compañero se convirtió en un video viral lleno de incertidumbre. En las últimas horas, se vio a Devi conversando con Claudio y Eugenia, momento en el que dejó a la vista su malestar: “Siento que me estoy presionando demasiado para estar en un lugar que valoro demasiado”, dijo, con tono sereno pero profundamente afectado. La escena se volvió aún más inquietante cuando Eugenia le respondió: “Pensá que mañana es tu último día”, justo antes de que la transmisión se cortara abruptamente, lo que alimentó aún más las especulaciones.

“¿Se va Devi por la giratoria?”, preguntó la periodista Laura Ubfal, quien además se desempeña como analista en GH, en su cuenta de X, poniendo en palabras lo que miles de seguidores del reality se estaban cuestionando.

Una ruptura desde afuera que lo dejó sin respuestas

El origen de la crisis de Juan Pablo no se vincula a estrategias de juego ni a roces con otros participantes. El desencadenante emocional llegó desde el exterior, cuando durante una dinámica en la que los familiares podían decirle una única palabra, sus padres eligieron “Soltero”. La elección no pasó inadvertida. Para Devi, ese mensaje fue un golpe directo a sus emociones, ya que, según él mismo, ingresó a la casa con una relación de pareja estable. Desde entonces, su comportamiento comenzó a mostrar signos de desestabilización.

Esa palabra instaló la idea de una separación y activó una cadena de pensamientos que lo llevaron a cuestionar si su novia seguía esperándolo afuera. “Siempre me presioné toda mi vida, pero esta vez tengo que pensar en mí. Priorizarme. Y pensar que la palabra ‘abandonar’ no está tan mal, no es un error”, dijo en voz alta dentro de la casa, mientras sus compañeros trataban de acompañarlo.

Lo cierto es que la palabra “soltero” no cayó en un vacío. Durante las semanas previas, Devi ya se venía preguntando en voz alta por la viabilidad de su relación. En una conversación con Ulises Apóstolo, reflexionó: “¿Hace dos años que van y vienen? Es mucho además... A lo mejor es solo una instancia”, intentando justificar la situación con su expareja. A esto añadió con una mezcla de nostalgia y confusión: “Ojalá recapacite, es muy reversible. Si se equivoca y no lo ve... No sé qué pasó. O si se mandó alguna, no hay vuelta atrás”.

La eliminación de Luciana Martínez impactó emocionalmente a Devi, rompiendo su estabilidad en la casa de Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

La sensación de que su vínculo sentimental se había deteriorado lo llevó a un lugar de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado dentro del juego. El arquitecto correntino, reconocido por su serenidad y afición a la meditación, dejó entrever que su temple no era inquebrantable.

Durante más de tres meses de competencia, Devi se consolidó como uno de los jugadores más populares, tanto dentro como fuera de la casa. Desde su ingreso, evitó las polémicas, no integró grupos estratégicos, ni protagonizó enfrentamientos. Su trato respetuoso y su estilo sereno lo acercaron al perfil de Marcos Ginocchio, el salteño que ganó la edición 2023. Como Marcos, Devi proviene del interior—en su caso, de la provincia de Corrientes—y encontró en la meditación una herramienta para enfrentar el encierro.

No obstante, esa estabilidad emocional tuvo una grieta visible tras la última gala. La eliminación de Luciana, una de las jugadoras más cercanas a él dentro del juego, marcó un antes y un después. Con un 51,2 % de votos negativos, Luciana quedó fuera del reality en una definición ajustada frente a Chiara. Esta eliminación desarticuló la alianza que compartía con Tato y Luz, pero también impactó en Devi, quien mostró signos claros de angustia apenas se cerró la votación.