Insólito momento en Gran Hermano: un participante se cruzó con un trabajador del programa y cortaron la transmisión

El error de la producción de Gran Hermano (Video: X)

Juan Pablo “Devi” De Vigili protagonizó un episodio inesperado en Gran Hermano (Telefe) tras encontrarse con trabajadores del canal adentro de la casa, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales. El hecho ocurrió después de la doble eliminación de Delfina y Saif, cuando la producción le pidió a los jugadores que se encerraran en el SUM para permitir el ingreso del personal de mantenimiento.

Devi, que suele tomarse su tiempo para realizar las tareas diarias, llegó tarde y en lugar de ingresar con sus compañeros, se quedó parado en la puerta. Al notar la presencia de los empleados que llevaban paneles en sus manos, les hizo una seña y dijo: “Estamos acá, esperen”. Luego, les dio la espalda sin entrar al SUM.

Los trabajadores, al darse cuenta de la situación, se alejaron rápidamente para evitar el contacto con el participante. Segundos después, la transmisión en vivo de la casa se cortó, pero las imágenes ya habían sido captadas y comenzaron a circular en redes sociales. Tronk, una conocida cuenta de X (antes Twitter) difundió el video en el que se veía a Devi avanzando lentamente mientras los trabajadores entraban con carteles, lo que desató un debate entre los seguidores del reality.

El aislamiento de los participantes es una de las reglas fundamentales en Gran Hermano, y la producción tiene la responsabilidad de garantizar que no haya contacto con personas ajenas al juego. Para ello, cuando se requiere la presencia del staff dentro de la casa, los jugadores deben permanecer encerrados en un sector específico hasta que las tareas de mantenimiento finalicen.

Esta situación puso en duda la rigurosidad con la que se aplica este protocolo, dado que la producción habría permitido el ingreso del personal mientras aún había un participante fuera del SUM, sin chequear en las cámaras si los participantes estaban encerrados o no. Esto generó cuestionamientos sobre si se trató de un error de organización o de una actitud deliberada del jugador.

Devi rompió el aislamiento en la casa de Gran Hermano y se cruzó con miembros del staff

Algunos seguidores del reality señalaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar y apuntaron contra la producción por no garantizar el aislamiento absoluto. También surgieron críticas por el manejo del incidente en la transmisión en vivo, ya que el corte de la señal impidió ver la reacción de Devi tras el encuentro con los empleados.

El corto se volvió viral en X y los internautas no tardaron en pedir una dura reprimenda: “Tiene que tener sanción, no puede ser, siempre hace lo mismo”, “Esto es sanción, el mismo se queda boludeando en la puerta, seguro ya habían sido avisados que entren”, “¿Algo más le pasará a Juan Pablo?”, “No puede ser tan Devi… Igual me encanta Devi”, “Se le viene una sanción”.

En cambio, algunos usuarios fueron directamente contra la producción del programa: “Parece que fue un error de la producción”, “No deberían entrar los del staff sin revisar todo primero”, “Deberían sancionar al staff, una vergüenza que no puedan ni verificar que había un Devi ahí suelto”, “¿Sanción para Devi, para los del staff o para el cámara?”.

Esta nueva temporada del reality es una de las más complicadas hasta el momento. Los jóvenes que están dentro de la casa más famosa no está cumpliendo las normas del programa y el ojo que todo lo ve tomó la decisión de eliminarlos: Keila fue expulsada por criticar el programa, Jenifer fue expulsada por dar información del afuera y en la gala del día martes Luca fue expulsado por las mismas razones, tras varias advertencias por parte del dueño de la casa, quien está atento a cada paso que dan los participantes del programa.

“Estás fuera del juego, has quedado expulsado. Te pido por favor que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas, tus pertenencias las recibirás próximamente”, fue la dura frase con la que Big le comunicó su decisión. Esto generó un gran revuelo en la casa y el shock se apoderó del resto de los presentes.