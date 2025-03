Coty Romero y Nacho Castañares viajaron juntos a México a días de haber anunciado su separación: los motivos

Coty Romero y Nacho Castañares viajaron juntos a México tras anunciar su separación

A pesar de haber confirmado el fin de su relación sentimental hace apenas unos días, Coty Romero y Nacho Castañares sorprendieron al aparecer juntos en un viaje reciente a Ciudad de México, donde participaron en una campaña publicitaria. La presencia de ambos en el mismo destino, y a tan poco tiempo de haber anunciado su separación, generó una ola de especulaciones entre los fanáticos, que volvieron a preguntarse si realmente habían puesto punto final a su historia.

Ambos exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), que mantuvieron una relación durante siete meses, compartieron imágenes desde tierras mexicanas en sus redes sociales. Aunque el motivo del viaje fue estrictamente profesional, la cercanía mostrada durante la estadía hizo crecer los rumores de una posible reconciliación.

El viaje a México ya estaba planeado antes de la separación, según confirmaron

El viaje a México ya estaba planificado antes de que ellos confirmaran su separación. Ambos fueron convocados para formar parte de una campaña publicitaria de una reconocida marca de gaseosas, en la que también participaron otros influencers latinoamericanos.

Durante el trayecto en avión hacia la capital mexicana, viajaron en el mismo vuelo, aunque en asientos separados. Una vez en destino, tanto Coty como Nacho compartieron en sus redes sociales parte de la experiencia.

Coty y Nacho compartieron imágenes en redes sociales durante su estancia en CDMX

La correntina publicó imágenes paseando por el centro de la ciudad acompañadas del hashtag #CDMX y la frase: “¡Emocionada por lo que se viene!”, mientras que el joven mostró postales desde su alojamiento y del centro histórico. Aunque no publicaron contenido en pareja, aparecieron juntos en varias imágenes grupales difundidas durante la campaña, donde se los ve sonrientes y relajados.

Una separación sin conflictos

Pocos días antes del viaje, Coty Romero y Nacho Castañares habían decidido hacer pública su separación definitiva, luego de varios meses de relación. Ambos comunicaron la noticia en sus redes sociales y coincidieron en algo central: no hubo peleas, ni faltas de respeto.

Nacho Castañares se refirió públicamente a la ruptura. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, aclaró:“No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”. En un intento de aclarar la situación, fue claro en sus palabras: “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.

También aprovechó para agradecer a los seguidores por el apoyo y para dejar en claro que no había maldad detrás de la ruptura: “El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”, finalizó.

La ruptura de Coty y Nacho fue amistosa, sin peleas ni faltas de respeto

Por su parte, Coty expresó su tristeza de forma abierta y sincera, y aunque reconoció que el vínculo había terminado, no descartó una segunda chance. “Yo lo amo mucho y ojalá algún día, cuando yo me sienta mejor conmigo misma y todo, con terapia y demás, pueda...”, expresó durante la entrevista. La joven recalcó que para poder pensar en una segunda oportunidad necesita fortalecerse emocionalmente y enfocarse en su bienestar personal. “Me encantaría que sea él, porque para mí no existe otra persona y no creo que me vuelva a pasar algo así”, agregó con sinceridad.

Ella destacó la posibilidad de recomponer el vínculo, aunque recalcó que será una decisión que dependerá de su evolución personal. “Con cualquier persona en general, y por mí misma también”, concluyó, subrayando que su prioridad actual es su salud mental.