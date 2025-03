Los videos que Mauro Icardi filmó en el escándalo con Wanda Nara: “Ella no tenía intención de devolverle a las nenas”

Mauro Icardi presentó sus videos del escándalo con Wanda Nara (Video: Sálvese quien pueda. América)

A 10 días del escándalo policial que vivieron Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador, el día que él se iba a reencontrar con sus hijas, y de la difusión de numerosos videos filmados por el entorno de la conductora del momento, ahora en el ciclo de Yanina Latorre pusieron en el aire las imágenes que grabó el propio futbolista del episodio.

Quedó registrado cuando el jugador subió en el ascensor a buscar a sus hijos y el conflicto que se desató con su exesposa. Allí aparece también Sofía Ferrarazzo, la esposa del abogado de Wanda, Nicolás Payarola. “Él va a presentar los videos al revés con su punto de vista. Los presenta como hecho por un perito. La nena está ‘blureada’”, contó, antes de mostrar las imágenes.

“Miren lo que pasa con Wanda, su hija y la mujer de Payarola. Él demuestra que es Wanda la que no deja a la nena ingresar al ascensor”, señaló la conductora. “Wanda estaba con una de las chicas y dice que la otra no quería entrar. Él hizo toda la grabación. Mirá cómo se conocen. A mí no se me ocurre bajar un ascensor grabándote”, señaló.

Imágenes de los videos que Mauro Icardi presentará en la Justicia (Sálvese quien pueda, América)

“Él le dice ‘dame a Isi’ y miren la mano de Wanda. Se ve a la nena estirando el brazo como para ir con el papá”, aseguró Yanina Latorre

“¿La bajas un segundito, Mauro?“, le pide Wanda a Icardi, le dice mencionando a su hija menor. “Vamos. Dale un besito a mamá”, comenta el jugador. “Mauro, estoy operada. ¿Podés bajarla? No puedo hacer fuerza, Sofi“, continúa ella, momento en el que interviene la esposa del abogado.

“La abogada lleva a la nena para atrás. La abraza, la manda para atrás y le pedía a la otra nena que la tiene alzada. ¿Qué hace la abogada todo el tiempo en el medio?“, opinó Yanina al mostrar las imágenes. “Si vos sos la mamá y no te devolvieron los perros, ¿por qué sale la mujer de Payarola? También hay otra mujer filmando”, comentó. “La abogada también le grita”, comentó.

“Él le va a agarrar la mano a la hija, la nena estira la mano y la abogada le saca la mano. La empuja para atrás", relató Yanina Latorre sobre los videos de Mauro Icardi en la noche del escándalo con Wanda Nara

“Él le dice ‘dame a Isi’ y miren la mano de Wanda. Se ve a la nena estirando el brazo como para ir con el papá”, señaló, mientras emitían uno de los videos que el delantero del Galatasaray presentará en la Justicia. “Claramente querían que pasara esto. Hay una persona grabando”, cuestionó la animadora.

“Él le va a agarrar la mano a la hija, la nena estira la mano y la abogada le saca la mano. La empuja para atrás. O sea, ella ahí no tenía la intención de devolverla a la nena y él hasta ese momento no había hecho un escándalo”, marcó.

Yanina Latorre mostró los videos que filmó Mauro Icardi de su escándalo con Wanda Nara: "Ella no tenía intención de devolverle a las nenas" (Video: SQP, América)

“Si es una emboscada, Icardi cayó. Yo estoy podrida de si sos ‘team Wanda’ o ‘team China’, yo no soy de ningún team, soy del equipo de la coherencia", afirmó. “Si Wanda decía que las nenas no podían bajar, por qué no podía mandarlas con una empleada. Querían que se arme tremendo quilombo. Él les decía que quería que las mande con un seguridad ‘porque después me denunciás, me excluís del hogar y decís que soy violento’”, contó.

“Se ve que cuando Mauro subió, se abrió el ascensor, salieron las nenas y él agarró a una y queda la otra que no va. Pero la otra, claramente, tiene dos cuerpos que le impiden irse con el papá. Si ellas dos hubieran dejado ir a la nena con el padre, se terminaba todo ahí. Eso es lo que me pregunto yo”, reflexionó.

“Hasta acá es lo que estamos viendo del lado de él, pero es confuso”, comentó, para terminar criticando al jugador. “El día que Mauro estaba buscando a las nenas y que pasó todo este quilombo violento, estaba la China Suárez esperándolo con un asado y le preguntaba cuánto le faltaba. Se ve en el ascensor que estaba hablando con ella”, detalló.