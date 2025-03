Lollapalooza Día 2: del espíritu rockstar de Shawn Mendes a la potencia metalera de Tool

Shawn Mendes y Tool

Después de una jornada a pura alegría y emoción, Lollapalooza Argentina se prepara para vivir el segundo día del festival. En el marco de los 10 años del evento, este sábado miles de fans invadirán el Hipódromo de San Isidro con las ansias de encontrarse con los éxitos de Shawn Mendes y la potencia metalera de Tool. Mientras que el canadiense regresa al país luego de su show en 2019, los oriundos de Estados Unidos se presentarán por primera vez en el país.

El joven de 26 años regresa a los escenarios con el lanzamiento de Shawn, el nuevo disco que, según el cronograma anunciado, verá la luz en octubre. De esta manera se reencontrará con sus fans, los cuales ansían revivir los recuerdos de su último paso por Argentina en 2019.

El mensaje de Shawn Mendes a los fans argentinos de cara al Lollapalooza 2025

A pocos días de su presentación en Lollapalooza Argentina 2025, el artista se encuentra en Buenos Aires, donde ya se hizo notar. Mendes fue visto recorriendo el barrio porteño de San Telmo, en el que interactuó con sus seguidores y generó una gran repercusión en redes sociales. Las imágenes de su paseo lo muestran con un atuendo informal y relajado: remera negra ajustada, jeans celestes de corte recto y una bandolera con motivos étnicos y detalles de colores vivos. Además, tomó la decisión de seguir en Instagram a la cantante argentina Tini Stoessel, lo que intensificó la atención mediática.

Desde su hotel en la ciudad, Mendes compartió un mensaje en sus redes sociales acompañado por un emoji de la bandera argentina y un corazón. “Buenos Aires, estoy muy contento de estar acá ahora, estoy recibiendo mucho amor en la ciudad”, afirmó en inglés. Luego agregó: “Hace mucho tiempo que no venía, así que estoy muy emocionado de tocar el sábado”. En los últimos segundos del video, el cantante optó por dirigirse a sus seguidores en español: “Te amo, nos vemos pronto, gracias por todo. No puedo esperar para verlos”.

Lollapalooza Argentina será el primer escenario de nuestro país que pise Tool en su larga trayectoria

La banda estadounidense Tool también encabezará la segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2025. Será la primera vez que el grupo actúe en territorio argentino, un evento largamente esperado por sus seguidores. La presentación se da en el marco del décimo aniversario del festival, lo que refuerza el carácter especial de su debut en el país.

Desde su formación en 1992, Tool se consolidó como uno de los exponentes más destacados del metal progresivo. Su música se caracteriza por un sonido poderoso y complejo, que combina distorsiones oscuras, bajos brillantes y una percusión que ha sido ampliamente reconocida dentro del género. La voz de Maynard James Keenan completa esta propuesta que, más allá del aspecto musical, se distingue por su identidad visual.

La legendaria banda norteamericana Tool será uno de los números más fuertes de la segunda jornada de Lollapalooza Crédito: Cuartoscuro

El guitarrista Adam Jones explicó a Teleshow la experiencia de participar en Lollapalooza Argentina: “Quiero decir, no sé si es igual que en Estados Unidos, pero ya sabés, lo hemos hecho un par de veces y siempre tuvimos una gran experiencia. Es algo bueno porque podés tocar para tus fans y también podés tocar para gente que realmente no conoce tu banda. El público es muy ecléctico. Es emocionante tocar para un público más amplio”.

Jones también remarcó la importancia del viaje a Sudamérica: “Nunca hemos estado allí. Hemos tenido algunas oportunidades y siempre fracasaron. Y por eso estamos muy emocionados de visitarlos. Es algo muy bueno, tenemos muchos fans. Esa es probablemente la única razón por la que podemos encabezar el festival, porque tenemos tantos fanáticos que aprecian lo que hacemos”.

Tool presentará un espectáculo que combinará su habitual virtuosismo musical con una propuesta visual que fusiona elementos psicodélicos, surrealistas y esotéricos. La banda es reconocida por alejarse de los videoclips tradicionales, eligiendo en cambio generar experiencias abstractas que trascienden lo estrictamente musical.

Wos, uno de los números locales más fuertes (Prensa Wos)

Entre los representantes argentinos sobresalen WOS y La K’onga. Valentín Oliva, consolidado como uno de los nombres centrales de la escena urbana nacional, aportará su particular combinación de rap y rock, mientras que los cordobeses llevarán su repertorio de cuarteto, género que promete movilizar a miles de asistentes.

Desde el exterior, la joven canadiense Tate McRae llegará al escenario del Hipódromo de San Isidro como una de las nuevas figuras del pop mundial. Con 21 años, presentará lo más destacado de sus dos discos de estudio: Think Later e I Used to Think I Could Fly. Por su parte, el DJ y productor rusoalemán Zedd sumará su set de música electrónica, combinando estilos de electro y dance.

Teddy Swims hace hincapié en el vestuario REUTERS/Isabel Infantes

Teddy Swims, cuya propuesta se mueve entre el R&B, el soul, el country y el pop, también será parte del line-up del día. Además, el grupo The Marías ofrecerá un espectáculo enmarcado en su The Submarine Tour, mientras que Sepultura representará al heavy metal internacional con su propuesta consolidada desde Brasil.

Otros artistas que completan la grilla del sábado son Inhaler, Wave To Earth, San Holo y Artemas, lo que confirma una jornada con una oferta musical amplia, que atraviesa géneros y estilos diversos.