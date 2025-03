El último adiós a Antonio Gasalla en una ceremonia íntima en el Parque Memorial de Pilar

La íntima despedida a Antonio Gasalla contó la presencia de su familia, su hermano Carlos y su esposa Nieves, sus hijos y nietos. También, amigos y allegados cercanos se dieron cita en el Parque Memorial de Pilar (RS Fotos)

El espectáculo está de luto. Antonio Gasalla, el maestro del humor que durante décadas hizo reír y reflexionar a generaciones de argentinos, falleció a los 84 años. Su despedida comenzó en un escenario, como no podía ser de otra manera: en el Teatro Maipo, el lugar donde tantas veces desplegó su talento. En la noche del martes, allí, sus amigos y colegas le rindieron el primer tributo. Esta mañana, la ceremonia continuó en la casa velatoria Zuccotti Hermanos, y luego, en un último viaje, sus restos fueron trasladados al Parque Memorial de Pilar.

A las 10:36, el cortejo fúnebre partió. Seis autos, quince personas, un silencio pesado. Carlos Gasalla, su hermano, encabezaba la pequeña comitiva. Lo acompañaban su esposa Nieves, su hija y sus nietos, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, su inseparable amigo y exdirector de prensa Alejandro Veroutis y su entrañable amigo Marcelo Polino. Poco antes del mediodía, el grupo llegó al cementerio. Carlos fue el primero en bajar del coche. El ataúd, cargado con solemnidad, cruzó el umbral de la capilla, sostenido por seis manos firmes: Cifelli, Veroutis, Carlos y Polino, el productor teatral Ignacio Laviaguerre y Sebastián Borras, actor y assitente de dirección de Más respeto que soy tu madre, entre otros.

La comitiva fúnebre acompañó los restos de Antonio Gasalla hasta su entierro en el Parque Memorial de Pilar

El padre Rubén ofició una ceremonia breve. Apenas diez minutos. Recitó un pasaje del Evangelio de San Juan: “Como el Padre me amó, también yo os he amado; permaneced en mi amor…”. Luego, la procesión avanzó lentamente hacia el gazebo donde se realizó el entierro. El reloj marcaba las 12:30 cuando todo terminó. Carlos Gasalla y su familia se alejaron en silencio, sin ánimo de dar declaraciones. Polino, en cambio, dejó una reflexión cargada de emoción: “Estoy muy triste. Quisiera que lo recordemos con alegría, como fue él: un genio del humor. Para mí, era parte de mi familia”.

El productor teatral y secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli, Alejandro Veroutis y Marcelo Polino acompañaron a la familia de Antonio Gasalla y despidieron a su querido amigo

El Padre Rubén oficializó la íntima ceremonia de despedida a Antonio Gasalla

La voz de Marcelo Polino tembló en el velatorio cuando recordó su último encuentro con Gasalla. Fue apenas días atrás, en el Sanatorio Otamendi, donde el actor pasó sus últimos momentos. “Era su cumpleaños. Hacía mucho tiempo que no hablaba. Me dijeron ‘ya no habla’. Y yo, jodiendo, le dije: ‘Antonio, feliz cumpleaños, ¿cómo estás?’. Y me contestó: ‘Estoy muy bien, ¿y vos?’. Se quedaron todos sorprendidos. Fue la última vez que habló”, contó conmovido.

Carlos Gasalla, hermano del entrañable Antonio, acompañó al actor hasta el final

El periodista relató con tristeza el deterioro del humorista. Recordó cómo, en Mar del Plata, durante una temporada teatral, notó el primer signo de alarma: en el escenario, Gasalla olvidaba su nombre al presentarlo. “Ahí hablé con el productor Guillermo Marín y le dije que no podía seguir. Todo pasó muy rápido. En cuatro años, la enfermedad avanzó”, recordó.

Este miércoles, familiares y amigos de Antonio Gasalla despidieron sus restos con profundo dolor

La ceremonia religiosa fue cálida y breve. Luego el cortejo acompaño a Antonio hasta su última morada

Marcelo Polino fue uno de los íntimos amigos de Antonio Gasalla que lo visitó hasta el último momento de su vida

A las 12,30 de este mediodía concluyó la breve ceremonia de despedida al inolvidable Antonio Gasalla

El último capítulo se escribió en las últimas horas. “El lunes le dieron el alta, estábamos felices, pensamos que iba a estar bien. Pero se descompensó. Lo llevaron al Otamendi otra vez. Falla multiorgánica. El médico nos dijo: ‘Es cuestión de horas’. Y así fue”, destalló visiblemente triste.

El martes 18 de marzo falleció el querido actor Antonio Gasalla. Sus restos fueron inhumados en el Parque Memorial de Pilar y su recuerdo se mantendrá vivo entre el público y sus seres queridos (RS Fotos)

Con la partida de Antonio Gasalla, la risa pierde a uno de sus arquitectos más brillantes. Su humor, afilado y profundo, desnudo de complacencias, supo retratar con ironía las contradicciones de la sociedad argentina. Mamá Cora, La Empleada Pública, Soledad Solari, personajes que marcaron a fuego el imaginario colectivo. Pero más allá de los escenarios, los teatros y la televisión, queda su legado: la risa como refugio y espejo de una Argentina que, entre carcajadas, encontró en él una manera de mirarse a sí misma.