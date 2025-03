El dolor del hermano de Antonio Gasalla en el velatorio del artista: “Siempre tuvo el amor de su gente”

Carlos Gasalla habló de la muerte de su hermano Antonio (Video: Desayuno Americano - América)

La muerte de Antonio Gasalla a los 84 años dejó un vacío inmenso en el mundo del espectáculo. Tras varios años de lucha contra una enfermedad devastadora como la demencia senil, el capocómico falleció este martes 18 de marzo en el Sanatorio Otamendi, donde había estado internado recientemente por complicaciones pulmonares y estomacales. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg, su histórico productor, y rápidamente desató una ola de dolor y homenajes. En medio de la tristeza que dejó su partida, su hermano Carlos habló ante las cámaras y recordó con cariño su trayectoria y su pasión por su vocación artística en el rubro.

En plena emisión de Desayuno Americano (América), el hermano del artista expresó sus dolorosos sentimientos.“Pasó lo que tenía que pasar, era irreversible”, dijo con pesar, destacando la profunda conexión que Antonio logró con el público a lo largo de su carrera. “No es fácil en la profesión de Antonio que la gente te quiera tanto. Y él siempre tuvo el amor de su gente, el pueblo. Antonio era cascarrabias, pero muy generoso, y sabía elegir a la gente que quería para trabajar con él. Era muy observador”. Respecto a su compromiso con la profesión, sumó: “En su familia tenía una tensa relación, porque vivía de lo que hacía, estaba días y días ocupado haciendo libretos, vivía para eso, pero no nos podemos quejar tampoco. Su secreto es que siempre quiso ser actor, ya desde temprana edad y lo abordó con estudio, como el Conservatorio Dramático, se dedicó por entero a la profesión y eso tiene un valor enorme, lo que es evidente en cómo la gente adoptó sus mensajes”.

A su vez, Carlos mencionó los obstáculos que tuvo al momento de seguir su vocación en sus comienzos. “Según mi padre, tenías que elegir medicina o abogacía, por lo que una de las carreras tenías que seguir. Empezó odontología porque creía que era un trabajo que ocupaba solo las manos, pero falleció mi padre, no esperó más y comenzó en el Conservatorio”, aseguró en medio de la despedida final a su hermano. “Ahora, nosotros estamos citados porque vamos a partir a un Cementerio Parque en Panamericana”, comentó al respecto.

El hermano de Antonio, Carlos, acorralado por la prensa en su camino al último adiós (RS Fotos)

La capacidad de Gasalla para encarnar personajes entrañables e irreverentes lo convirtió en un referente indiscutido de la comedia argentina. “No puedo decir que no haya otro Antonio, porque cuando él empezó a actuar de manera irreverente, sorprendiendo a la gente que no esperaba una cosa así, muchos decían que eso no iba a prosperar. Pero el arte siempre se desarrolla, la juventud toma algo de lo anterior, lo modifica y el progreso no se puede detener. Surge de las personas que quieren hacer las cosas a su manera y eso es lo que hizo Antonio”, reflexionó, cabizbajo en este difícil momento.

Según Carlos, a pesar de su carácter reservado y de las tensiones familiares que a veces lo alejaban de los suyos, su amor por la actuación nunca flaqueó. “Un sueño que completó y mantuvo fue ser actor”, afirmó su único hermano, resumiendo en una frase el motor que impulsó la vida de Antonio.

Gasalla dejó un gran legado con sus múltiples personajes

El adiós a Gasalla deja una huella imborrable en el espectáculo argentino. Mientras su hermano Carlos, su familia, sus colegas y amigos le dan el último adiós en la intimidad, queda la certeza de que su legado trascenderá el tiempo. En palabras del propio Carlos, quedará el recuerdo de un hombre que vivió para su arte, que desafió expectativas y que será evocado no solo por lo que hizo, sino por lo que generó en quienes lo vieron y lo amaron.