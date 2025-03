El emotivo video de Jimena Barón con las “pataditas” de su bebé en la panza: “Las ganas que tengo de conocerte”

Jimena Barón mostró las pataditas de su bebé en camino y cómo reacciona ante su voz (Video: Instagram)

A días de comenzar el sexto mes de embarazo, Jimena Barón atraviesa uno de los momentos más dulces y esperados de su vida. Lejos de los escándalos del mundo del espectáculo, la cantante disfruta de la tranquilidad de su hogar, acompañada por su pareja, Matías Palleiro, y por su hijo Morrison, fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo. Y como suele hacer desde el inicio de esta etapa, comparte con sus más de seis millones de seguidores en Instagram cada avance, cada emoción, cada detalle de esta espera.

Esta vez, Jimena publicó un video que no tardó en multiplicarse en las redes sociales. Acostada, con ropa cómoda, filmó su panza mientras el bebé se mueve desde adentro. El clip, íntimo y cargado de ternura, estuvo acompañado por un mensaje que conmovió a sus seguidores y que, en pocas horas, se convirtió en tema de conversación.

“Acá ya inventamos un juego entre los dos, ¿cómo será tu carita, gordito lindo? Las ganas que tengo de conocerte por Dios. Te estamos armando un cuarto precioso. Te amo hijo, me tenés en las nubes”, escribió junto al video, al ritmo del tema What Was I Made For? de Billie Eilish, parte de la banda sonora de la película Barbie.

La cantante espera la llegada de su segundo hijoa y no para de compartir los detalles de esta etapa en las redes

Con la voz cargada de emoción, la artista relató en el clip un pequeño diálogo que sostuvo con su hijo: “Hola, mi vida. Hola a mi bebé que me responde desde la panza. Hola bebé, ¿estás jugando acá con nosotros? Ay, te amo, hijo”. En la grabación se puede ver claramente cómo el bebé responde a las caricias de su madre con pequeños movimientos, lo que provocó una reacción inmediata por parte de sus fans, que colmaron la publicación de corazones y mensajes de amor.

“Necesito que seas así de feliz siempre”; “Lo que es esa pancita, me muero de amor”; “¿Quién más está llorando en medio de la tarde?”; “La mejor figura materna que he visto en redes sociales”; “No, Jimena, ¿cómo me vas a hacer llorar tan temprano?”; “Recién es lunes y ya estoy llorando”; “Todo bebé se merece una mamá como vos”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron luego del tierno video que compartió en su perfil.

En medio de su embarazo, Jimena Barón compartió el tierno momento en que sintió cómo se movía su bebé (Video: Instagram)

Pero este no es el primer momento que la actriz decide mostrar. En días anteriores, la actriz había compartido con sus seguidores una divertida reflexión mientras observaba cómo se movía intensamente su panza. “Hola, mi amor. Hijo, estás ocupando mucho espacio. Estamos a mitad de camino recién”, comentó entre risas mientras acariciaba el vientre. Y sorprendida por la energía del bebé, no dudó en compararlo con su primer embarazo: “No saben cómo me patea, Momo me pateaba al final, es muy chiquito para patear así”, señaló.

En otra de sus historias de Instagram, dejó ver un momento íntimo y familiar que conmovió especialmente a sus seguidores. Acostada en la cama, acompañada por su gato y por Momo, capturó la escena con ternura. “La sagrada siesta con estos tipos que amo tanto”, escribió sobre la imagen. Sin embargo, lo que más emocionó fue el gesto de su hijo mayor: “Uno me besa las piernas y el otro me patea la panza. Cuando los vea juntos se me va a freír el cerebro”, expresó, dejando en claro la emoción que siente ante la futura relación entre sus dos hijos.

Desde que anunció su embarazo a fines del año pasado, Jimena ha compartido con sus seguidores cada instante de este camino: desde la emoción del test positivo hasta la decoración del cuarto del bebé. Y cada palabra que elige para sus posteos refleja la intensidad con la que vive esta etapa junto a sus seres queridos y el apoyo de sus seguidores.