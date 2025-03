Malena Guinzburg: “A veces hasta cuando no me quiero acordar de mi viejo, me lo trae alguien”

Malena Guinzburg y sus compañeras de streaming

Teleshow conversó con Malena Guinzbrug entre otros temas, sobre su padre: “Yo a veces hasta cuando no me quiero acordar de mi viejo, me lo trae alguien”, cuenta con una mezcla de nostalgia y humor, una combinación que la define tanto arriba como abajo del escenario. La hija del icónico Jorge Guinzburg, reflexiona sobre su legado, su vigencia en la memoria colectiva y cómo su ausencia sigue marcando momentos importantes de su vida.

Pero Malena no se queda en la melancolía. Entre ensayos, funciones y nuevos proyectos, acaba de lanzar un streaming con una apuesta inusual: reunir en un mismo espacio a personas de distintas generaciones para desafiar prejuicios y demostrar que el humor no tiene edad. “No sé por qué se me ocurrió esta mezcla rarísima, pero me parecía interesante ver qué pasa cuando juntamos distintas edades para hablar de cualquier tema”, comenta entre risas.

El nuevo streaming de Malena Guinzburg y la apuesta por la diversidad generacional

En un mundo donde el streaming parece dominado por voces jóvenes y dinámicas, Malena Guinzburg decidió romper el molde con una propuesta diferente: 80/20 en el streaming de Vorterix, un programa donde conviven distintas generaciones para debatir, reírse y desafiar prejuicios. “A mí se me ocurrió el tridente. Sí, esta mezcla rarísima, bromea sobre la inusual combinación de edades en el equipo.

La idea surgió de una inquietud personal sobre los estereotipos que existen en torno a la juventud y la vejez. “Uno da por hecho que los jóvenes tal cosa, los grandes tal otra. Y me gustaba la idea de hablar de diferentes temas desde distintas edades, a ver si al final no somos más parecidos de lo que creemos”, explica a Teleshow.

Malena apostó por el humor como nexo, y en la elección de sus compañeras tuvo claro que necesitaba personas que entendieran la dinámica y no tuvieran miedo de hablar sin filtros. “Lo fundamental para mí era que tuvieran humor. Marta tiene muchísimo humor. No podría hacerlo con alguien que necesite mantener siempre el decoro”, admite, recordando que incluso llegó a contactar a otra persona que desistió del proyecto porque esperaba un tono más formal. Hoy está feliz de compartir con Marta González y Brisa Domínguez, la nueva experiencia.

La comediante tiene claro que este proyecto implica un aprendizaje para ella también. “Yo vengo de laburar en equipo con ‘Las Chicas de la Culpa’, donde somos cuatro guarangas. Acá tal vez tenga que cuidar un poco más mis formas, pero no por respeto, sino porque es otro lenguaje”, reflexiona. Y aunque el desafío es grande, está convencida de que esta apuesta vale la pena. “Por lo menos es algo que no está visto. Capaz no estaba visto porque todos pensaban que no iba a funcionar. Pero a mí me parecía interesante intentarlo”, concluye.

Malena y la huella de Jorge Guinzburg

Uno de los momentos divertidos del clásico "Mañanas Informales" cuando Jorge Guinzburg se afeita el bigote (Video: Mañanas informales, Eltrece)

Hablar de Malena Guinzburg sin mencionar a su padre, Jorge, es casi imposible. Su legado sigue presente en la memoria colectiva y, sobre todo, en la vida de su hija, quien lo recuerda con amor, admiración y, por supuesto, con humor. “Yo a veces hasta cuando no me quiero acordar de mi viejo, me lo trae alguien”, dice con una sonrisa.

Pasaron 17 años desde su fallecimiento, pero su presencia sigue latente en el mundo del espectáculo. “Es muy loco, porque hay generaciones que ya no saben quién era mi viejo. Brisa, por ejemplo, tiene 23 años y no lo conoció. Y ahí te das cuenta del tiempo que pasó”, reflexiona.

Para Malena, la ausencia de su padre se siente con más fuerza en ciertos momentos. “Cuando arranco un proyecto como este, me encantaría poder charlar con él. No sé si por un consejo, pero sí para compartir”, confiesa. La falta de esas conversaciones la golpea más en el ámbito laboral que en la vida cotidiana. “En vacaciones, por ejemplo, capaz ni pienso en él. Pero cuando estoy empezando algo nuevo, lo extraño mucho”, admite.

A pesar del dolor de la pérdida de su papá, el recuerdo también está lleno de momentos divertidos. No lo asocia con olores o comidas, como suelen hacer muchas personas con sus seres queridos fallecidos, sino con el humor que compartían. “No te voy a decir ‘ay, extraño este olor’. No, me da raro. Extraño más la risa, lo que compartíamos”, explica. “Esas cosas eran su cotidianidad, y esas cosas me hacen recordarlo todo el tiempo”.

“Las Chicas de la Culpa” y su unipersonal

Malena Guinzburg sigue con una agenda cargada. Su espectáculo “Las Chicas de la Culpa” regresa al teatro en abril, que comparte con Fer Metilli, Natalia Carulias y Connie Ballarini en un show que se ha convertido en un fenómeno de la comedia. Y además con su unipersonal “Querido Diario” que sigue girando por distintas ciudades. “Tengo funciones por todos lados. En mi Instagram están todas las fechas, porque si no, ni yo me acuerdo”, dice entre risas a Teleshow.

La comediante nunca pierde su sentido del humor. Lo demuestra en cada proyecto y también en las pequeñas anécdotas de su día a día. Una de sus grandes sorpresas en esta nueva etapa ha sido descubrir la energía inagotable de sus compañeras en el streaming. “Yo terminé el programa destruida, me tiré en la cama y no cené. Y después veo en Instagram que Marta estaba de joda en un evento. ¡Ah, bueno!”, dice asombrada de su compañera.

Ese contraste entre generaciones es parte del encanto del proyecto, pero también la hace reflexionar. “Tienen unas pilas tremendas. Yo necesito preguntarles cuál es el secreto, porque no puede ser”, bromea Malena hablando de Marta González y Brisa Domínguez sus nuevas compañeras .

Mientras continúa explorando nuevos formatos y desafiando los límites del humor, Malena sabe que su camino está marcado por la misma pasión que impulsó a Jorge Guinzburg: la de hacer reír, cuestionar y emocionar.