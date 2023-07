Jorge Guinzburg, patrono del estacionamiento: la teoría que revolucionó las redes

Jorge Guinzburg es mencionado a la hora de buscar estacionamiento

Cuenta la leyenda que en un recital de Charly García había algunos problemas que atrasaron el comienzo del espectáculo y no se podía encontrar cuál era realmente la causa del inconveniente. Es así que en un momento a quien se encontraba al frente de los equipos se le ocurrió probar sonido con un disco de Osvaldo Pugliese, tras lo que casi mágicamente los problemas se solucionaron, sin entender qué realmente había pasado, solo dejando en claro que al único que se podía agradecer por lo ocurrido era a Pugliese.

El mito comenzó a circular con mayor fuerza y cada vez eran más los músicos que refirieron que el hecho de nombrar tres veces al eximio pianista resolvió cuestiones ligadas al espectáculo, que de otra forma no habrían tenido solución. Incluso, León Gieco también fue parte de los que alimentaron el mito, incluyéndolo en una cita de su tema Los salieris de Charly: “Siempre mencionamos a Pugliese”. Las estampitas y el oración al músico, no tardaron en llegar. “Pugliese, Pugliese, Pugliese”. Y adiós a la mala suerte.

El mensaje que nombra a Jorge Guinzburg y provocó una ola de comentarios

En el mismo sentido, comenzó a circular en los últimos días una teoría que afirma que el hecho de nombrar tres veces al periodista Jorge Guinzburg llevaría a los automovilistas a un final feliz a la hora de encontrar estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, una empresa cada vez es más difícil.

“Soy una fiel usuaria de la técnica del “Guinzburg Guinzburg Guinzburg” para conseguir lugar para estacionar. No falla. Excelente servicio, recomiendo”, detalló la productora de televisión Luli Mazzone a través de su cuenta de Twitter. Cabe mencionar aquí que Luli es la hija de Mario Mazzone, quien compartió con Guinzburg el histórico Mañanas informales.

Desde ese momento, fueron varios los que se sumaron a esa teoría y dieron más ejemplos de los rituales realizados mientras se encuentran al volante. Por su parte, otra usuaria aclaró: “Aplico nombre y apellido y no falla jamás. ‘Jorge Guinzburg’ y mi hija mayor lo grita para fortalecer la magia”. Incluso, una lectora le aclaró que nunca lo había probado, a lo que está última la incentivó: “Hacelo. Una cuadra antes de llegar repetí 3 veces, después me contás”.

Jorge Guinzburg y la teoría del estacionamiento

“¡Con ‘Jorge Guinzburg’ (nombre completo tres veces) encontras más rápido! Chequeado”, detalló otra seguidora de la teoría que comenzó a inundar Twitter y no paró. Incluso otra usuaria detalló: “Para todos los que me juzgan por utilizar esta técnica. Tengo pruebas y ninguna duda”, aseguró.

Hasta la propia hija del conductor y humorista, Malena Guinzburg, se sumó hace un tiempo a esa teoría y desde su cuenta de Instagram expresó a sus casi 800.000 seguidores: “Dicen que si decís: ‘¡Guinzburg, Guinzburg, Guinzburg!’ conseguís lugar para estacionar... creer o pagar parking”, escribió y fue más allá, al sumar una estampita que eleva a su padre a la categoría de Patrono del estacionamiento.

Jorge Guinzburg y la estampita del patrono del estacionamiento

Los comentarios a la estampita no se hicieron esperar, claro, y podía leerse entre otros detalles: “Es 100% real. A Jorge lo invoco siempre”, o “Re funciona!! Desde que me lo contaron, no falla!!”. Incluso uno fue más allá: “Me funciona siempre, hasta cuando busco un asiento para tomar mate en Puerto Madero un domingo espectacular como hoy. Gracias Jorge por tanto!!”.

Pero los resultados no se limitan a la Ciudad de Buenos Aires, claro, y desde otras provincias también llegaron testimonios: “¡Soy de Corrientes y me funcionó! Sábado noche en la Costanera, hora pico donde no hay un lugar para estacionar. Tardé 1 minuto en encontrar. Creer o reventar”.

“¡Yo lo voy a probar! Hoy a un auto estacionado, ocupando el lugar de dos autos, le dejé cartelito expresando que había lugar para uno mas y él estacionó mal y que me daban muchas ganas de rayárselo. Así que antes de llevar un block de hojas conmigo para seguir dejando notas... voy a decir: ‘Guinzburg Guinzburg, Guinzburg’”, reveló otra seguidora del humorista.

