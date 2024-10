La divertida reacción de Malena Guinzburg sobre los rumores de noviazgo de Pampita y Martín Pepa: "¿Cómo hace?" (Video: Instagram/mguinzburg)

A casi un mes de haber confirmado su separación con Roberto García Moritán, Pampita comenzó a rearmar su vida tras el escándalo. Para esto, días atrás, la modelo decidió rodearse de amigos y familia, y asistir al Teatro Colón para ser parte del show de jazz del grupo Escalandrum, en el cual se homenajeó a Astor Piazzolla. La bailarina se sentó en uno de los palcos junto a un grupo de personas, entre los que se encontraba Martín Pepa, un expolista y empresario, y estallaron los rumores de romance. Fiel a su estilo, Malena Guinzburg reaccionó a estas versiones con humor.

La comediante grabó un video que compartió en su perfil de Instagram en el cual bromeó acerca de la ruptura entre la conductora y el economista y el inicio de su nueva relación: “Cuando me separé de mi ex creo que tardé un año en volver a estar con alguien, y miren que yo no estaba muy exigente”. A modo de chiste lanzó una filosa comparación: “No soy Pampita, pero, ¿cómo hace? Bueno, es Pampita”.

La respuesta de Guinzburg al comentario de un seguidor

Guinzburg también reflexionó sobre el tiempo que le llevó superar aquella ruptura: “No, estuve más de un año y medio. Por Dios, espero no separarme más”. Cabe recordar que hace tres años, la humorista se encuentra en pareja con Adrián, a quien conoció por medio de una aplicación de citas. Este corto generó una catarata de comentarios, que fueron marcados con ‘me gusta’ por la comediante, sin embargo, uno de ellos se llevó todas las miradas y provocó un divertido ida y vuelta con Malena.

“Tenés que ir a Luján caminando más seguido. Porque a ella se lo mandó la Virgen de Luján. La Virgen de Luján: ‘Estoy cansado jefe’”, escribió un internauta haciendo referencia a una frase que le habría dicho la modelo a sus amigas. Luego de varias horas y diversas respuestas por parte de los seguidores de la cómica, su propia respuesta se hizo presente: “Jajajaja, será que soy judía”.

Los detalles de cómo inició la relación entre Pampita y Martín Pepa

Yanina Latorre reveló detalles de Pampita y Martín Pepa (Video: América TV/LAM)

La historia entre Pampita y el polista Martín Pepa comenzó antes de lo que muchos imaginan. Según contó Yanina Latorre en LAM (América TV), ambos se conocieron cuando eran adolescentes, durante un viaje de egresados donde se encendió una chispa entre ellos. “Ahí nació un ‘alguito’ que nunca se dio”, comentó la panelista, explicando que, aunque sintieron atracción, sus caminos no llegaron a unirse en aquel entonces.

Con el tiempo, la vida los volvió a cruzar en circunstancias diferentes. ”Él estuvo casado, se separó hace 4 años, tiene un hijo de 6 o 7 años, la exmujer vive en los Estados Unidos, por eso él va y viene todo el tiempo”, detalló Latorre acerca de su pasado amoroso. Actualmente, posee una residencia en The Hamptons, Long Island, pero en cada visita a la Argentina parecería avivarse la conexión con la modelo.

La historia tuvo un nuevo impulso gracias a Silvia, la madre de Martín, quien mantiene una relación de amistad con la jurado de Los 8 Escalones. Todos los años, la bailarina participa en la peregrinación a Luján, un ritual que también comparte con Silvia. Durante la última caminata, y en un intento de unir a los dos solteros, la mujer sugirió un encuentro: “Ya que vos estás soltera y Martín está soltero, ¿por qué no van a comer?”, propuso la madre, abriendo las puertas a lo que se convertiría en un posible romance.

Desde entonces, Pepa fue constante en su conquista: le envía flores diarias y organiza salidas, lo que tendría a Carolina encantada. Según Latorre, Ardohain le confesó a sus amigas que el encuentro no fue casualidad: “Me lo mandó la Virgen”, dijo, provocando risas en el estudio de LAM. Ángel de Brito, conductor del programa, respondió: “No, se lo mandó la suegra”, cerrando con humor.