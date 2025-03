Malena Guinzburg recordó a su padre en el aniversario de su muerte: “Hay algo que lamento”

Malena Ginzburg le dedicó un emotivo posteo a su papá Jorge en el aniversario de su muerte (Foto: Instagram)

Pasaron 17 años desde la partida de Jorge Guinzburg, pero su presencia, profesionalismo y humor sigue vibrando en la memoria de quienes lo amaron. Así lo expresó su hija, Malena Guinzburg, en un sentido mensaje que le dedicó en sus redes sociales, donde el recuerdo de su padre se entrelaza con un nuevo desafío profesional y las ganas de hablar con él en este nuevo capítulo de su vida.

“Hoy se cumplen 17 años (no lo puedo creer) que mi viejo no está más (aunque algunos digan que él siempre está y que sé yo, ustedes saben de lo que hablo)”, escribió Malena en la publicación que le dedicó en su feed, junto a una foto de padre e hija abrazados. La nostalgia se mezcló con un dejo de incredulidad, porque la ausencia de alguien tan querido no se mide en el tiempo, sino en los momentos en los que más se lo extrañó.

Con la honestidad que la caracterizó, admitió que en ese recuerdo habló tanto de él como de sí misma. Y es que la fecha coincidió con un hito personal: su debut como conductora en Vorterix. “Voy a ser egoísta y en este recuerdo a lo mejor esté hablando más de mí que de él. No creo que sea casualidad que, justo hoy, que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, arranqué a conducir un programa en streaming por primera vez en mi vida”, reflexionó.

Si algo lamentó fue que su padre no haya podido verla brillar en el escenario, llenar teatros y disfrutar de la plenitud de su carrera. Jorge Guinzburg, periodista, humorista y conductor, dejó un legado imborrable en los medios argentinos, y su hija, con su talento y carisma, continuó su camino. “¿Querría charlarlo con él y que me viera y me diera su opinión? Re contra. Si hay algo que lamento es que no me haya llegado a ver llenando teatros y tan feliz con mi vida”, agregó, dejando en claro que todos los días lo extraña.

El posteo de Malena a su papá (Foto: Instagram)

En un gesto cargado de simbolismo y humor —fiel al estilo de su padre— Malena recordó una cábala que se hizo famosa con su apellido familiar: “Así como diciendo ‘Ginzburg, Ginzburg, Ginzburg’ se consigue lugar para estacionar, hoy dije ‘Papá, Papá, Papá’, para que me acompañe en este nuevo proyecto”.

Antes de cerrar su mensaje, con la complicidad de quien siguió hablándole a quien ya no estaba, le dejó un aviso: “Ah, pa, por si no sabías, fue en Vorterix, todos los miércoles de 15 a 17″. Y con ese guiño, convirtió el recuerdo en una invitación, como si en algún rincón del universo, todavía hubiera podido sintonizar su voz.

Meses atrás, Malena se animó a hablar de la carga que siente uno de los apellidos más conocidos del país y el peso en los hombros al tener que mantener el legado de su papá. “Algunos pueden decir ‘esta está acá porque es la hija de…’ y eso a mí me jugó en contra por mi inseguridad, por como soy yo”, dijo en la mesa de Juana Viale. En la charla, reveló que su perspectiva cambió después del fallecimiento de su padre: “Me animé y me empezó a ir mejor en la profesión de comediante y actriz cuando mi papá murió”.

Jorge Guinzburg dejó una huella imborrable en la televisión con programas como La noticia rebelde, Peor es nada, La Biblia y el Calefón y Mañanas informales, entre otros. Su estilo combinaba humor, inteligencia y talento, características que lo mantuvieron en el cariño del público. Falleció el 12 de marzo de 2008, a los 59 años, dejando un legado que sigue vigente.