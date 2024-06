Malena Guinzburg y sus miedos en el comienzo de su carrera como comediante: “Me animé cuando papá murió”

Malena Guinzburg sobre sus inicios como humorista y la sombra de su padre (Almorzando con Juana, El Trece)

Malena Guinzburg abrió su corazón al revelar los miedos que la llevaron a postergar el inicio de su carrera humorística. Durante su visita al programa Almorzando con Juana (El Trece), la joven compartió detalles sobre los desafíos que enfrentó al ingresar al mundo de los medios de comunicación.

Cuando Juana Viale indagó sobre sus aspiraciones juveniles, Malena confesó: “Algunos pueden decir ‘esta está acá porque es la hija de…’ y eso a mí me jugó en contra por mi inseguridad, por como soy yo”. Guinzburg señaló que necesitaba sentirse segura de haberse ganado su lugar por mérito propio, sin depender de su linaje. En la charla, reveló que su perspectiva cambió después del fallecimiento de su padre: “Me animé y me empezó a ir mejor en la profesión de comediante y actriz cuando mi papá murió”.

Con un toque de humor, hija del recordado conductor mencionó a Sebastián Wainraich-otro de los invitados al programa de Juana-, sugiriendo su influencia en su incursión en el mundo del stand up y recordó sus comienzos en el programa que él tenía en Metro y Medio, rodeada de comediantes, lo que la llevó a incursionar en el stand up comedy. “Me costó un montón, yo no quería que digan ‘está ahí porque es la hija de…’, pero igual lo dicen”, confesó.

Jorge Guinzburg con sus hijas

Ante la pregunta sobre si alguna vez consideró cambiar su apellido, Malena manifestó que aunque lo pensó, lleva con orgullo el apellido de su padre. Su camino en la comedia, marcado por la superación de sus miedos y la búsqueda de su identidad profesional, la ha llevado a consolidarse como una destacada figura en el mundo del humor.

Malena Guinzburg lleva un legado muy pesado en sus hombros . Ser hija de unos de los periodistas y comediantes más influentes de la Argentina de los últimos tiempos. Esa herencia no fue fácil para la actriz aunque logró encontrar un lugar muy destacado y brilla en la comedia.

Su papá falleció en el año 2008 y no se imaginaba el largo camino que empezaría a recorrer su adorada hija. Tiempo atrás, en Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le preguntó a Male algo muy profundo que la emocionó: “¿Qué le dirías a Jorge hoy?” .

" Que lo extraño, yo creo que mi viejo padeció mucho mis mambos, le costaba mucho como ayudarme, yo era re conflictiva, yo sufría, de verdad el quería estar pero no sabía”, confesó la actriz. Además definió con todo cariño a su papá sabiendo que hoy pasado el tiempo entiende la gran adicción que tenía a su trabajo y que por ese motivo había reiteradas ausencias.

Malena Guinzburg en el casamiento de Jorge Guinzburg con Andrea Stivel en 2001 (Foto: Archivo GENTE)

En esta carrera, Male, aprendió a convivir con los comentarios de los haters y las comparaciones con su papá, pero sabe que ella armo camino propio como su exitoso paso por Masterchef. ¿Su último anhelo? “Quisiera que papá me venga a ver y me de alguna crítica”.

Sin embargo, fiel a su estilo, recordó con humor un episodio en el momento que le tocó darle el último adiós a su padre. “Mi anécdota más loca tiene que ver cuando murió mi viejo. Era todo un bardo, había caravanas y cuando llego al cementerio, me bajo del auto y la primera persona que me abraza era Maradona. Fue un abrazo largo. Yo lloraba y por otro lado decía ‘me está abrazando Maradona’. Quería pedirle una foto”, confesó.