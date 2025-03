La vecina de Wanda Nara relató los detalles del tenso episodio con Mauro Icardi: “No se lo deseo a nadie”

Mami Jacki dio a conocer los detalles de la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador (Video: Intrusos – America)

En las últimas horas, Jacky Szmid, conocida en redes sociales como Mami Jacky, tomó protagonismo al contar detalles del tenso episodio que asegura haber escuchado entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador, el exclusivo edificio de la zona norte porteña donde reside la pareja junto a sus hijos. Según su testimonio, el enfrentamiento ocurrió el pasado viernes por la noche y tuvo como escenario los ascensores del edificio, con las dos hijas menores de la pareja presentes en la situación.

Desde la puerta del edificio, la cantante habló con el equipo de Intrusos (América) y expresó su indignación por lo vivido esa noche. “Yo les cuento todo porque como mamá justamente no estoy tibia. Estoy realmente muy enfurecida con la situación del viernes, y no porque me hayan trabado el ascensor”, comenzó relatando ante las cámaras. Y agregó: “Lo que yo viví como madre no se lo deseo a nadie. Tuve muchos mensajes de gente que estaba realmente dolida por ver los videos, por ver los llantos, los gritos, y quiero ser la voz de esa gente”.

En su testimonio, Jacky explicó que estaba por salir en ese momento. “Yo me estaba yendo justo a esa misma hora. Comparto la misma bajada de ascensor que Wanda. Me estaba yendo a cantar y de repente veo que el ascensor estaba en el piso de ella, en loop. Y no bajaba, no bajaba, no bajaba. Digo, bueno, ‘espero un rato más’. Me pongo las botas, espero. El otro ascensor dejó de funcionar. Evidentemente, al trabarlo, el otro no funcionaba tampoco”, detalló la mujer.

La empresaria y el futbolista tuvieron una fuerte discusión en el edificio el pasado viernes por la noche

Fue en ese momento cuando decidió utilizar el ascensor de servicio y, según sus palabras, comenzó a escuchar los gritos. “De repente digo, bueno, ‘me digno a irme por el de servicio y escucho los gritos de él que se escuchaban muy claramente’”, aseguró.

Jacky relató que escuchó a Icardi gritando de forma insistente. “Como muy sacado”. “Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos”, aseguró que repetía el futbolista a su hija menor. “Imaginate que, en un piso muy alto, yo estoy a la mitad y se escuchaba”, explicó.

“Claramente, se escuchaba gente que quería bajar porque era un viernes a la noche, más o menos pasaba a las ocho y media”, contó, mientras describía cómo fue su decisión de utilizar el ascensor de servicio ante el prolongado bloqueo del ascensor principal. “Cuando digo, bueno, ‘esto va a durar mucho tiempo’ porque realmente fue destrabar el ascensor, y no había chance, me voy por el de servicio, empiezo a escuchar a la nena llorar. Y era un llanto que yo, en los videos que tengo, decía en ese momento, sin saber la situación, esta nena no se quiere ir”.

Las mascotas de las nenas quedaron en medio de la discusión entre Mauro y Wanda (Instagram)

La artista insistió en que su percepción fue la de una madre ante una situación incómoda para un niño. “Yo lo sentí como mamá. Sabés cuando alguien no está cómodo en un lugar”, afirmó.

Respecto a las acusaciones que circularon sobre si Icardi habría impedido el uso del ascensor o si se trató de una trampa, la influencer fue clara. “Lo de trampa es un montón. Él vino a traer supuestamente a los animales”, señaló. Y agregó que, según lo que escuchó en uno de los videos, el propio Icardi habría dicho: “Yo hago lo que quiero. Estoy hace dos horas esperando…”.

Al ser consultada por la duración del altercado, Jacky aseguró que “fue un montón”, aunque no precisó el tiempo exacto. De momento, ni Wanda ni Mauro realizaron declaraciones públicas sobre el episodio ocurrido el viernes pasado.