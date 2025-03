Los Palmeras sin Cacho Deicas: sorprendió la ausencia del cantante en su presentación en La Peña de Morfi

En el momento musical del ciclo, Los Palmeras sorprendieron al salir con Coti Sorokin, en lugar de Cacho Deicas (Video: Peña de Morfi – Telefe)

El mundo de la cumbia santafesina sigue en vilo tras la ausencia de Rubén Cacho Deicas en la última presentación de Los Palmeras en La Peña de Morfi (Telefe). Luego de sufrir un ACV en enero pasado, el histórico cantante se mantiene en recuperación. Sin embargo, su inesperada ausencia en la primera emisión de la temporada del ciclo conducido por Diego Leuco y Lizy Tagliani, y ciertos movimientos en sus redes sociales, reavivaron la incertidumbre sobre su continuidad en la banda.

El domingo, el grupo encabezado por Marcos Camino subió al escenario del programa sin su emblemático líder. En su lugar, contaron con la participación de Coti Sorokin, quien los acompañó en una versión sinfónica de “El Embrujo”, que llenó de ritmo el estudio del canal. Aunque la actuación fue celebrada, la falta de Deicas no pasó desapercibida entre los fanáticos, quienes rápidamente manifestaron su desconcierto en redes sociales.

“Qué raro es verlos sin Cacho”; “Sin Cacho no es lo mismo”; “Espero que esté recuperándose y vuelva rápido a la banda”; “Son los mejores, pero se lo extraña”; “Los Palmeras sin Cacho son un karaoke de Los Palmeras”; “Devuelvan a Cacho, por favor”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales mientras se llevaba a cabo la performance de la agrupación santafesina.

La ausencia de Cacho Deicas revolucionó a sus fanáticos en las redes (Nicolás Stulberg)

La preocupación por la continuidad del grupo había comenzado semanas atrás, cuando trascendieron rumores de conflictos internos. Sin embargo, Camino y Deicas aseguraron que la banda sigue unida en febrero pasado. “Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento”, contó Camino en diálogo con El Litoral, recordando su visita a Deicas tras su problema de salud. El acordeonista minimizó las versiones de crisis y las atribuyó a “un teléfono descompuesto”.

Mientras tanto, Cacho continúa su recuperación en su hogar. “Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar”, explicó Camino.

Molesto con las especulaciones sobre una posible disolución del grupo, el músico dejó en claro que la continuidad de la banda nunca estuvo en duda. “La gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro”, sostuvo, recordando que en el pasado él mismo estuvo dos meses internado tras un accidente y la banda supo sostenerse. “Hoy me toca a mí mantener al grupo hasta que Cacho pueda volver”, remarcó.

Marcos Camino habló de la reconciliación con Cacho Deicas y el futuro de la banda (Video: El Litoral)

Pero más allá de las declaraciones de Camino, ciertas señales en la cuenta personal del cantante encendieron las alarmas. El pasado 28 de enero, el cantante cumplió 73 años y reapareció con un video en su perfil de Instagram, agradeciendo los saludos y reconociendo la gravedad de su estado. “Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, expresó en el mensaje que realizó en ese entonces.

Días después, los seguidores notaron dos cambios llamativos en su cuenta. En primer lugar, su biografía dejó de decir “cantante de cumbia de Los Palmeras” para convertirse en un genérico “cantante de cumbia santafesina”. Además, el músico dejó de seguir la cuenta oficial de la banda, lo que desató especulaciones sobre una posible salida del grupo con el que construyó su carrera a lo largo de los últimos años.

Por ahora, el futuro de Deicas sigue siendo una incógnita. Su recuperación avanza, y su regreso a los escenarios parece solo cuestión de tiempo. Pero la gran pregunta que todos se hacen es una sola: ¿volverá con Los Palmeras o tomará un nuevo rumbo?