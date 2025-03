Cata Gorostidi respondió las críticas sobre su físico y explicó los problemas de salud que sufre

Poco a poco, programa a programa, Catalina Gorostidi logró afianzarse como comentarista de Gran Hermano (Telefe). Desde su participación en La Noche de los ex hasta sus filosas respuestas en All Access (DGO), la exparticipante construyó una fuerte imagen luego de salir de la casa. Así las cosas, la pediatra acostumbra a celebrar estos éxitos laborales en sus redes sociales. Sin embargo, en el último tiempo, gran parte de los comentarios que reciben son críticas a su cuerpo. Agotada de esta situación, la joven decidió expresarse y contar la situación que atraviesa.

“Estoy cansada y voy a hablar porque en todas las publicaciones que estoy subiendo últimamente, que son triunfos que estoy logrando con mucho esfuerzo y dedicación, los mayores comentarios que veo son: “Ay qué flaca estás”, “ay que asco que estás”, “ay que anoréxica””, comenzó diciendo Gorostidi en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

De cara a sus casi 700 mil seguidores, Catalina ironizó al respecto y dio detalles de los problemas alimenticios que sufre: “Primero les quiero contar que yo tengo espejo en mi casa y veo cómo estoy o dejo de estarlo. Tengo balanza, tengo una familia, tengo amigos, todo lo que ustedes se preocupan por mí, sé cómo estoy. Desde los 17 años que tengo un problema de alimentación, que es un trastorno alimenticio que le pueden llamar anorexia, en su momento tuve vigorexia”.

Gorostidi también enfatizó el pedido para que sus seguidores dejen de hablarle del tema

En esa línea agregó: “Cuestión que los trastornos alimenticios son graves, no son una joda. Pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuese la nada misma. Este es mi cuerpo de hoy en día. Yo no puedo subir una foto y retocarla porque es el cuerpo que tengo hoy. Y si no les gustan mis fotos, porque estoy muy flaca y van a hacer 200 millones de comentarios hablando de que estoy flaca y de que me ayuden, no hace falta, porque a mí ya me están ayudando”.

Luego, la exjugadora del reality comentó cómo sus seres queridos la apoyan y la ayuda que recibe: “Yo ya tengo mi equipo de contención, y de última es mi cuerpo. Y de los cuerpos no se opina. Yo quiero saber si yo estuviera con muchos kilos de más, si todos esos comentarios serían gordofóbicos, si los harían igual. Me parece gravísimo que me digan: “Sos un ejemplo, vos sos médica”. Sí, soy médica. Me lo gané a mucha honra. Me rompí el ... nueve años estudiando medicina y pediatría. Cualquier persona, médica o no, puede tener un trastorno alimenticio. Los médicos son una persona como cualquiera de ustedes”.

Catalina dio detalles de los problemas alimenticios que sufre (Foto Instagram: @catigorostidi)

En ese sentido, Gorostidi también enfatizó el pedido para que sus seguidores dejen de hablarle del tema, ya sea que busquen ayudarla o no: “Les pido que se ahorren los comentarios de: “Está flaca”, “Estabas más linda antes”. Porque yo estoy como estoy ahora. En este momento de mi vida estuve pasando por un montón de cosas tristes, feas, y estoy renaciendo. Estoy empezando a brillar nuevamente por mí. Esos comentarios no suman en nada, solamente atrasan, no me interesa leerlos. Yo les agradezco a la gente que se preocupa de verdad y no con hate, porque a mí el hate me resbala. Me estoy ocupando de mí, que es mi vida”.

También se quitó una mochila de encima y resaltó que ella no busca ser un ejemplo para nadie: “Sé que soy una persona pública. Tampoco soy ejemplo de nada. Que tenga influencia en redes sociales no significa que sea ejemplo para nadie. Es más, les estoy contando que el TCA, que es el trastorno alimenticio, es una enfermedad de salud mental. La salud mental es exactamente igual de importante que la salud física. Uno es lindo por lo que lleva dentro. Después el físico es totalmente secundario. Obvio que es importante y hay que cuidarlo un montón, pero estoy cansada de leer que se me juzgue por mi peso”.

Por último, fiel a su estilo, la joven disparó contra los haters: “Ocúpense de sus vidas, que probablemente muchas sean muy vacías. Les agradezco a los que verdaderamente se preocupan por mí”.