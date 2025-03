El emotivo recuerdo de Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto a tres años de la muerte de Gerardo Rozín

Sandra Mihanovich recuerda a Gerardo Rozín

Gerardo Rozín, el hombre que imaginó un fogón en la televisión de los mediodías argentinos, no sabía —o tal vez sí, en el rincón más íntimo de su conciencia— que aquella charla sería su última entrevista pública. Llegó a la Usina del Arte con una lapicera en la mano, como si la escritura aún pudiera ofrecerle respuestas. El ciclo llevaba un nombre que hoy parece profético: Cómo llegué hasta aquí. Rozín habló, sin estridencias, con la misma calidez con la que conducía La Peña de Morfi, el programa que, sin buscarlo, se convirtió en un faro de la música popular en el continente.

El 11 de marzo de 2022, Gerardo Rozín falleció. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y a quienes, cada domingo al mediodía, encontraban en el ciclo que combinaba música, entrevistas y las mejores recetas de cocina, una celebración sencilla. Lo que siguió fue un silencio denso, imposible de llenar. Como si el escenario quedara con las luces apagadas, esperando que alguien rompiera el hechizo.

Sandra Mihanovich, madrina del programa y una de las voces más queridas por Rozín, recordó lo vivido ese mismo día, tres años atrás, cuando estaba grabando con su hermano Vane una canción: Te abracé en la noche. Y mientras las voces y los instrumentos se mezclaban en el estudio, ella pensaba en Gerardo. “Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida… Te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida…”, comienza el texto de la canción que estaba siendo grabada ese mismo día.

Gerardo Rozín

“Lo estábamos despidiendo y acompañando con esa canción”, aseguró en una charla exclusiva con Teleshow. “Gerardo, un grande, un gran melómano, un apasionado por la música y por los amigos y los artistas que él quería”.

Sandra había estado en el ciclo al menos quince veces. Rozín decía que no podía llamarla amiga porque “no se animaba”, pero la quería como a una hermana. Cada vez que ella confirmaba su visita, él se pasaba la semana entera escuchando sus discos, como un futbolista que se concentra antes de un partido importante. Sabía que, de repente, una letra podía tocarle un nervio distinto. Y que, si eso pasaba, se le ocurriría un chiste. O se le quebraría la voz. “Seguiremos cantando y dedicándole la música que hacemos”, dijo ella. “Un abrazo para Gerardo siempre”, destacó.

El emotivo mensaje de Juan Carlos Baglietto a tres años de la muerte de Gerardo Rozín

Juan Carlos Baglietto, otro de los músicos amigos del productor, habló con este medio en el aniversario de la muerte de su amigo. Cabe recordar que a lo largo de los años fue varias veces de invitado al programa y en todas las ocasiones logró deslumbrar con su talento e hizo emocionar a los presentes con su música. “Lo recuerdo como siempre, no solo en los aniversarios de su partida, sino que él creó un espacio continuo, con una tradición que fue la que nada, la que nos legó”, comenzó diciendo en su mensaje, dejando en claro que Rozín está en su memoria todos los días.

“Se lo sigue extrañando, porque este no solo ha sido pluralista, no solo ha dado oportunidad a conocidos y desconocidos, sino que era una persona con la cual daba gusto hacer notas, hacer reportajes, porque si no sabía lo último que vos estabas haciendo, se informaba”, destacó acerca de la forma de trabajar que tenía Gerardo. Y cerró: “Recordarlo, extrañarlo, quererlo y nada, agasajarlo, siguiendo, seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es hacer música, que es un legado que él nos ha transmitido”.

Hoy, tres años después de su partida, su ausencia sigue siendo un hueco insondable en la televisión argentina. Pero su memoria continúa siendo honrada todos los días.