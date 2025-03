Estefan Figueroa, del tributo a John Lennon al fenómeno Arctic Monkeys: “Sé que lo hago con respeto y profesionalismo”

Estefan Lennon es conocido por sus tributos a John Lennon y a Arctic Monkeys, logrando tocar en el mítico Cavern Club de Liverpool (Foto: Gentileza Estefan Figueroa)

“Estoy muy contento porque sé que lo hago con mucho respeto y profesionalismo. Y eso se nota”, dijo con orgullo Estefan Alex Figueroa (más popular por su nombre artístico, Estefan Lennon), cantante, músico y tributo reconocido tanto por su homenaje a John Lennon como por su interpretación de Alex Turner, el líder de Arctic Monkeys. Su carrera lo llevó desde los escenarios de bares argentinos hasta Inglaterra, donde tuvo el privilegio de tocar en el mítico Cavern Club de Liverpool, recibir el reconocimiento del entorno de la banda oriunda de Sheffield y establecer un vínculo cercano con la hermana del cantante de The Beatles.

Su historia está marcada por la evolución, tanto en lo artístico como en lo personal: comenzó siendo reconocido como el único homenaje femenino a John Lennon en el mundo, pero con los años su camino y su identidad cambiaron. Tras transicionar de género y consolidarse como Estefan, decidió redirigir su carrera. “Actualmente no estoy haciendo Lennon. Estoy muy a full con The Turners, mi tributo a Arctic Monkeys”, explicó. También expandió sus proyectos y su público, encontrando en la banda británica un espacio donde crecer. “En Argentina hay mucho público joven que es fan de Arctic Monkeys, y hay más trabajo con ellos que con Lennon”, admitió.

Estefan supo ser el primer y único homenaje femenino a John Lennon en el planeta (Foto: Gentileza Estefan Figueroa)

En 2022, decidió presentarse en La Voz Argentina, una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. Sin embargo, lo que comenzó como una oportunidad para mostrar su talento en televisión se convirtió en un fenómeno viral que no esperaba.

“Yo me presenté con un tema de The Last Shadow Puppets, el proyecto paralelo de Alex Turner. Canté ‘Sweet Dreams, TN’ y cuando salió mi audición al aire, de repente Alex Turner fue tendencia en Twitter. La gente empezó a comentar que me parecía a él, y explotaron las redes”, recordó.

Estefan Lennon pasó de rendir homenaje a John Lennon a liderar un tributo a Arctic Monkeys llamado The Turners (Foto: Gentileza Estefan Figueroa)

Su parecido físico con el cantante británico generó una gran curiosidad en el público, pero también le abrió nuevas puertas. “El primer programa, mi celular era una locura. Nunca había recibido tantos mensajes. Pasaron meses hasta que pude ver todo lo que me mandaron”, reveló.

Su participación en el programa le permitió ampliar su audiencia y consolidar su tributo a Arctic Monkeys. “Luego de La Voz, mi banda empezó a crecer muchísimo. Hubo un antes y un después”, afirmó.

Su conexión con el grupo se gestó en 2019, tras el paso de la banda por el Lollapalooza. En ese momento, su fanatismo por ellos era evidente, pero todo cambió cuando tuvo la oportunidad de conocer al propio Alex Turner en persona.

Alex Turner aprobó personalmente la creación del tributo The Turners tras un emotivo encuentro en 2019 (Foto: Gentileza Estefan Figueroa)

“Tengo unos amigos en Liverpool que tienen una banda y tocaron en el casamiento del manager de Arctic Monkeys. Cuando vinieron a Argentina, en 2019, lo vi en el hotel donde se hospedaban y le conté quién era yo y lo que hacía. Para mi sorpresa, me dijo que esperara porque Alex estaba por bajar”, narró.

También, detalló: “Le comenté a Alex que quería armar una banda de covers de él, de Arctic Monkeys y de The Last Shadow Puppets. Me sorprendió su reacción, quedó petrificado y me dijo ‘sí, hacela’. Ahí nació la idea de The Turners”.

“Desde que empecé, siempre quise hacer las cosas bien. Por eso, cuando grabamos una versión en estudio, decidí enviársela al manager de la banda. Le escribí un mail diciéndole que era un tributo hecho con respeto y dedicación, y le compartí el video. No sabía si me iba a responder, pero lo hizo”, describió.

El manager de Arctic Monkeys calificó como "excelente" una versión de The Turners enviada por Estefan Lennon (Video: The Turners - YouTube)

La respuesta del equipo fue más que positiva. “Me contestó diciéndome ‘Great rendition, excellent’. Fue un reconocimiento tremendo”. Sin embargo, el impacto más grande vino de un comentario inesperado. “David, el percusionista, me habló. En un mensaje me puso ‘Alex loves you’ (Alex te ama). Fue una locura leer eso”, relató, aún maravillado.

Uno de los vínculos más importantes en su carrera es el que mantiene con Julia Baird, la hermana de John Lennon. Su relación comenzó en 2015, cuando Estefan fue invitado a participar en la International Beatleweek, un festival que reúne a músicos de todo el mundo en homenaje a The Beatles.

“La primera vez que fui a Liverpool fue gracias a unos videos caseros que subí a YouTube. Tocaba canciones de Lennon con mi guitarra en mi habitación. Esos videos llegaron a los directores del Cavern Club, y ellos, junto con Julia, me invitaron a tocar allá”, evocó.

La hermana de John Lennon, Julia Baird, lo considera como un sobrino por el vínculo creado desde 2015 (Gentileza: Estefan Figueroa)

Desde aquel primer encuentro, Baird quedó fascinada y ambos forjaron un lazo que se fue fortaleciendo con los años. “En 2018 volví a Liverpool y le hablaba a todo el mundo de mí”, contó, pero todo continuó adelante años más tarde. “Durante la pandemia nos empezamos a comunicar por WhatsApp y se generó una amistad que pasó a ser casi familiar. Julia me dice que soy como su sobrino”, rememoró.

Su conexión con grandes figuras no termina ahí. Durante otro de sus viajes, tuvo la oportunidad de conocer a Tony Levin, el legendario bajista que trabajó con John Lennon, Peter Gabriel y King Crimson, entre otros.

“A Tony lo conocí en 2022, cuando toqué con la última banda que tuvo John Lennon en vida. Le conté que estaba grabando mis propias canciones y le pregunté, casi en broma, si se animaba a grabar el bajo en uno de mis temas. No esperaba que me dijera que sí, pero aceptó”, expuso.

Estefan Lennon grabó junto a Tony Levin, quien aceptó colaborar en su canción "Alma Decente" (Foto: Gentileza Estefan Figueroa)

El resultado fue la canción “Alma Decente”, que hoy puede escucharse en Spotify y otras plataformas. “Es un honor enorme. Tony es un referente mundial y su humildad es impresionante. Nos seguimos hablando por WhatsApp y cuando vino a Argentina con su banda Stick Men, nos reencontramos”, añadió.

El 2025, con múltiples proyectos en marcha, giras programadas y nuevas colaboraciones, su agenda está más activa que nunca. “Voy a estar tocando mucho con The Turners. El 21 de marzo nos vamos a presentar en el Roxy Live y estamos cerrando fechas en otras ciudades del país, como Rosario”, adelantó.

Este 2025, The Turners dará un show importante en el Roxy Live en marzo y girará por varias ciudades (Foto: Gentileza Estefan Figueroa)

Además, su regreso a Liverpool es otra gran meta para este año. “La hermana de Lennon me volvió a invitar. Así que seguramente esté viajando para tocar allá de nuevo”, mencionó. “Es increíble saber que la hermana de John Lennon me tiene presente y apoya mi trabajo”, cerró emocionado.