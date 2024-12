Por qué los Arctic Monkeys dejaron de tocar uno de sus grandes hits

"Fluorescent Adolescent" alcanzó el puesto número 5 en el UK Singles Chart

Cuando una banda se convierte en un fenómeno global, como es el caso de Arctic Monkeys, las decisiones que toman en cuanto a qué canciones interpretar en sus conciertos son trascendentales. Sin embargo, algunas elecciones pueden sorprender a sus propios seguidores. Un ejemplo es la retirada de uno de sus temas más emblemáticos, “Fluorescent Adolescent”, de los setlists durante varios años, a pesar de su estatus como un himno de la banda. Pero, ¿por qué una canción tan popular desapareció de las actuaciones en vivo de la banda británica?

La evolución musical de Arctic Monkeys y la desconexión con el pasado

Arctic Monkeys comenzó su carrera como una banda indie-rock enérgica con una propuesta fresca que rápidamente conquistó a un público joven. El tema “Fluorescent Adolescent” del álbum Favourite Worst Nightmare (2007) encapsulaba perfectamente ese espíritu juvenil: un reflejo de las primeras experiencias de adultez, de la confusión entre la nostalgia y el miedo al envejecimiento. La canción alcanzó el puesto número 5 en el UK Singles Chart, consolidándose como un éxito comercial y un clásico del grupo.

La canción nació de una manera casi accidental, como una especie de broma entre Alex Turner, el líder de la banda y su entonces novia Johanna Bennett. Él explicó en una entrevista con The Times en 2007 que la letra comenzó como una broma, pero con el tiempo fue tomando forma hasta convertirse en una pieza completa. Bennett incluso colaboró en la creación de algunas de las líneas de la canción, lo que le dio un toque personal que Turner se encargó de reconocer.

Alex Turner reveló que la letra de "Fluorescent Adolescent" comenzó como una broma

Con el paso de los años, y especialmente con el lanzamiento de Tranquility Base Hotel & Casino (2018), Arctic Monkeys adoptó un estilo más introspectivo y experimental, más alejado de los himnos indie de su juventud. Esto se tradujo en un enfoque menos enérgico y más cerebral en sus conciertos. En este contexto, las canciones de sus primeros discos, como “Fluorescent Adolescent”, que eran interpretadas con una actitud desenfadada y juvenil, comenzaron a chocar con el tono más reflexivo de su nueva etapa.

Turner, reconoció en diversas entrevistas que, con el paso del tiempo, se desconectó emocionalmente de aquellas composiciones. En 2018, Turner confesó en una charla con BeatRoute que interpretar temas de su primer álbum le hacía sentir que estaba “haciendo una especie de cover” de sus propias canciones. Esta desconexión con su material más antiguo fue un factor determinante para dejar fuera de los conciertos canciones como “Fluorescent Adolescent”.

El papel de la canción en la cultura popular

A pesar de la decisión de dejarla fuera de los setlists, “Fluorescent Adolescent” no dejó de resonar en el imaginario colectivo. La canción se mantenía como un símbolo de la juventud y la transición a la adultez, lo cual la convirtió en un referente dentro del indie rock de la época. Además, su aparición recurrente en la serie de televisión británica The Inbetweeners ayudó a solidificar su lugar como un tema de culto, para los fans de la banda y para aquellos que vivieron la misma etapa de la vida que describe la canción: una mezcla de nostalgia y desorientación.

Este contexto cultural amplificó la decepción de algunos fans cuando la canción comenzó a ser omitida de los conciertos. Aunque Arctic Monkeys no ofreció una explicación oficial para la exclusión de la canción, se especuló que, en parte, la banda quería enfocarse en el nuevo material que estaba desarrollando, especialmente porque el sonido de “Fluorescent Adolescent” parecía ya muy distante del nuevo enfoque de la banda.

La nueva etapa de Arctic Monkeys se caracteriza por un estilo más introspectivo (REUTERS)

En una entrevista con Annie Mac de BBC Radio 1, Alex Turner dejó en claro que revisitar las canciones de sus primeros discos no siempre le resultaba fácil. Recordando su época más temprana, comentó que a veces al escuchar sus antiguos temas, como “Mardy Bum” y “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, le parecía que esas canciones ya no le pertenecían, como si hubiera perdido la conexión emocional con ellas. En este sentido, su actitud hacia las canciones de los primeros discos se volvió más crítica, como lo dejó claro en la charla con Annie Mac. Turner mencionó que algunas letras que había escrito en su juventud le provocaban cierto desconcierto y, en ocasiones, hasta vergüenza.

El regreso de “Fluorescent Adolescent” en 2023

Aunque la canción estuvo ausente en las giras posteriores a 2014, hay señales de un cambio en la actitud de Arctic Monkeys hacia su legado. En 2023, la banda incluyó nuevamente “Fluorescent Adolescent” en su repertorio, interpretándola en 74 conciertos durante su gira de ese año. Esto sugiere que, a pesar de la evolución musical del grupo, hay un reconocimiento de la importancia que canciones como esta tienen para sus seguidores y para el lugar de Arctic Monkeys en la historia del rock indie.

En 2023, "Fluorescent Adolescent" volvió a los escenarios de Arctic Monkeys (EFE)

Este retorno de la canción podría ser también una estrategia para balancear la evolución de la banda con las expectativas de los fans, quienes esperaban la inclusión de este tema clásico en los conciertos. Además, la energía vibrante del tema pudo haber encajado mejor con el tono general de la gira de 2023, un regreso a una forma de actuación más dinámica.