La lista de exigencias de Shakira para su show en el Campo Argentino de Polo

Shakira en un concierto de su gira mundial Las mujeres ya no lloran en el estadio Metropolitano de su ciudad natal de Barranquilla, Colombia, el jueves 20 de febrero de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara)

Desde saludar a sus fans en la puerta del hotel hasta regalarle entradas a un seguidor que soñaba verla junto a su madre, desde su llegada Shakira constantemente mostró su alegría por volver a presentarse en Argentina. En ese marco, Teleshow pudo conocer cuáles fueron las exigencias que la cantante estableció al momento de dar su show en el Campo Argentino de Polo.

En un día de altas temperaturas, en el que la térmica en la ciudad de Buenos Aires superó los 40 grados, la cantante arribó al predio a las cuatro de la tarde. A partir de esa hora, la celebridad ultimó detalles y se refugió del calor junto a sus hijos en su camarín. El mismo, de larga extensión, contaba con diferentes juegos para que los chicos se entretengan durante la espera. Como el show estaba pautado para las 21, la oriunda de barranquilla pidió contar con metegol y un aro de básquet.

Al mismo tiempo, en el predio del recital, se montó una estructura para que los fans pudieran celebrar su pasión por Shakira. Así las cosas, los seguidores podían tomarse fotos con alguna de las letras más famosas de la cantante, como: “Bruta, ciega, sordomuda”, correspondiente al hit lanzado en 1998.

El Campo Argentino de Polo minutos antes de que Shakira se presentara en Buenos Aires

Días atrás, Shakira aterrizó en Buenos Aires en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, generando una ola de entusiasmo entre sus seguidores. La presencia de la artista en la ciudad no solo despertó expectativa por sus conciertos, sino también por su actitud cercana con sus seguidores. Alojada en el Hotel Four Seasons, la barranquillera sorprendió a un grupo de admiradores al salir a saludarlos. Se tomó fotos, firmó autógrafos y recibió obsequios de los presentes. Algunos fanáticos soportaron temperaturas de hasta 40°C con la esperanza de verla de cerca.

Uno de los aspectos más comentados de su llegada fue su vestimenta. La cantante optó por un estilo casual y urbano, vistiendo un jean suelto, una musculosa en tonos neutros y una gorra negra con la letra “B”. Completó el look con zapatillas de plataforma y un peinado con varias trenzas, detalle que llamó la atención de sus seguidores. Durante el encuentro, Shakira se mostró sonriente y agradecida, interactuando con el público que la aguardaba en la entrada del hotel.

Uno de los momentos más emotivos de la llegada de Shakira a Buenos Aires se dio cuando un fanático se acercó a ella con un pedido especial. En medio de la multitud que la esperaba en la entrada del Hotel Four Seasons, un seguidor le pidió que saludara a su madre, Marina. La artista, con su característico carisma, le envió un beso, lo que generó una reacción conmovedora en el joven.

Shakira se presentará en el Campo Argentino de Polo

Sin embargo, el fanático no se detuvo allí y aprovechó la oportunidad para hacer un pedido inesperado: dos entradas para el concierto, una para él y otra para su madre. “Mi mamá y yo somos fanáticos, pero no conseguimos entrada”, le explicó a la barranquillera. Sorprendida, Shakira reaccionó con incredulidad: “¿Cómo va a ser?”. El joven insistió: “¿No hay posibilidad de adquirir una para mí y mi mamá, por favor?”.

La respuesta de la artista fue inmediata y generosa: “Claro que sí”. El seguidor, identificado como Francisco Graziani, le agradeció emocionado y proporcionó sus datos al equipo de la cantante. “Les dejamos nuestros datos, ojalá se pueda”, expresó en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

La publicación de Francisco se viralizó rápidamente y se llenó de mensajes de apoyo y emoción por la actitud de Shakira. Muchos seguidores destacaron su cercanía con el público y su generosidad. Comentarios como “Shakira siempre solucionando con su corazón noble” o “¡Qué afortunado poder decirle a tu artista favorita que no tienes entradas y que ella misma te las consiga!” reflejaron la admiración por su gesto.