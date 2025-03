Lali, Mirtha, Emilia, Wanda y Moria: los posteos de las famosas en el Día Internacional de la Mujer

Emilia Mernes se pronunció por el 8M (Foto: Instagram)

Todos los años el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, también conocido como 8M, con el objetivo de honrar la memoria de las 129 mujeres que murieron en un trágico incendio en una fábrica textil. Este día marcado por la historia de lucha por los derechos laborales, sociales y civiles. En este contexto, las famosas usaron sus redes sociales para expresarse en este importante aniversario.

Una de las primeras en compartir su palabra fue Emilia Mernes, que en muchas ocasiones fue juzgada por elegir el silencio en los temas relevantes. Para esta ocasión replicó un posteo que realizó Amnistía internacional en el que se lee: “Marzo con M de… Mi cuerpo, mi decisión“, lo que hizo la cantante se sumara con un emoji de un corazón en color violeta, color que simboliza el movimiento.

Lali Espósito también se pronunció, primero reposteó una publicación de Amnistía: “8M Vivas nos queremos” y a los pocos minutos subió una segunda en la que se leía: “Ni una menos, si tocan a una, nos tocan a todas”. Tini Stoessel, desde París, publicó la misma placa que Lali.

Moria Casán tampoco dejó pasar esta fecha: “Adoro ser mi propia ‘bosslady’, mi propia ‘sugarmami‘, mi empoderamiento desde niña, por eso no me feliciten por el Día de la Mujer”, escribió en la previa del 8M. Horas más tarde usó su perfil de X para postear la clásica frase de Jack Kerouac en su libro “El camino”: “Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendiarlas. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas. Porque cambian las cosas. Empujan adelante la raza humana. Mientras algunos las vean como locas, nosotras vemos el genio. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen“.

Como hace todos los años, Wanda Nara usó sus historias. En esta ocasión decidió ir por el lado histórico de la fecha. “Gracias a ellas. Día Internacional de la Mujer. Se busca conmemorar la lucha de género por su participación dentro de la sociedad, su desarrollo íntegro como personas y principalmente, su emancipación o liberación en diferentes puntos y aspectos de la vida. Si bien sé ‘celebra’ todos los 8 de marzo, fecha institucionalizada por las Naciones Unidas en 1975”, expresó la mediática, que también mostró que se hizo un autorregalo de una reconocida marca de joyas francesa

Para recordar esta fecha, Mirtha Legrand posteó una foto junto a su hermana Goldy y escribió: “Queridas, seamos las mujeres que queremos ser, hoy y siempre”. Flor Peña junto a un video con su mamá y su hermana puso: “Desayuno con las mujeres de mi vida. Mujeres que inspiran”. En el caso de Iliana Calabró, hizo como Wanda y fue por costado más histórico y subió en sus historias al grupo de mujeres que le dio origen a esta fecha: “En el Día Internacional de la Mujer. Gracias a ellas y a todas las que vinieron después sumando su granito de arena. Siempre unidas y por más”.

Celeste Cid, otra de las mujeres que a lo largo de los años hizo eco de la lucha, posteó una reflexión de Nicola Jane Hobb: “Al crecer, nunca conocí una mujer relajada ¿Mujeres exitosas? Sí. ¿Mujeres productivas? Muchas. ¿Mujeres ansiosas, temerosas y disculpándose? Un montón de ellas. Pero ¿mujeres relajadas? ¿Mujeres tranquilas? ¿Mujeres que no temen ocupar espacio en el mundo? ¿Mujeres que priorizan el descanso, el placer y el juego? ¿Mujeres que se dan permiso incondicional para relajarse sin culpa, sin disculpas, sin sentir que necesitan ganárselo? No estoy segura de haber conocido a una mujer así. Pero me gustaría convertirme en una. Me gustaría que todas nos convirtiéramos en una“.

Florencia de la V, conocida por ser una gran defensora de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, en sus historias subió la foto de una de las primeras marchas que se hicieron en el país. En el primer plano, varias mujeres, algunas mayores y otras de mediana edad, aparecen rodeadas por carteles con lemas visibles como “Basta de trata de blancas” y “Violación es tortura”, reflejando demandas de justicia por los derechos que vienen desde hace tantos años.

Otra que no dejó pasar la oportunidad para dejar su mensaje fue Araceli González: “Son pocas las personas que puedo valorar en sus actos, ideas y dignidad ¡La vida nos reúne y nos distancia! Pero la historia se sigue contando. ¡Cada una reinventándose, enfrentando, ayudándose y fundamentalmente escuchándose! ¡No hay nada más valioso que escucharnos y acompañar el camino! ¡Somos mujeres Sí, Pero somos esa fuerza que anida, mira y ama! ¡Somos mamá y no! ¡Pero esto está siempre en nuestro ser anidar con responsabilidad y coraje! Nosotras cruzamos barreras, amamos con intensidad, desbordamos de alegría, lloramos y seguimos caminando. ¡Somos un todo perfecto! ¡De incansables luchas y logros! ¡Las abrazo! ¡Bombonas, hoy hablo de nosotras! ¡Solo de nosotras!“.

Como madre de dos niñas, Evangelina Anderson tampoco ignoró esta importante fecha. Junto a una foto de Lola y Emma, fruto de su relación con Martín Demichelis, les dedicó un mensaje: “Ojalá siempre se quieran mucho, mucho. Ojalá nunca busquen una media naranja, sino una entera. Porque ustedes no son medio nada, son nenas (y un día mujeres) enteramente maravillosas. Así que no necesitan ninguna mitad para sentirse completas. Nunca lo duden. Ojalá siempre tengan claro que merecen ser queridas desde el respeto y la libertad. Nunca será un gesto de amor algo que las haga sentir incómodas o mal, que les coarte la libertad o les falte al respeto. Ojalá siempre sientan que el AMOR empieza por uno mismo, por quererse, respetarse y valorarse, para poder así también querer, respetar y valorar a los demás. Ojalá siempre se quieran mucho, mucho. Sea el día que sea. ¡FELIZ DÍA A TODAS!“.

La China Suárez compartió un emotivo video en sus redes sociales para mostrar la sorpresa que le prepararon sus hijos por el Día Internacional de la Mujer. En las historias de Instagram, la actriz mostró el obsequio que sus pequeños le dejaron: una carta con un mensaje tierno y un ramo de flores.

En la tarjeta, sus hijos escribieron: “Feliz día. Te amo, mami. Mañana te espera un día hermoso”, y la carta fue colocada en la escalera de su casa. Además, su hija Magnolia le entregó las rosas que eligieron especialmente para ella, un gesto lleno de cariño y dedicación.

