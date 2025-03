La llegada de Shakira al hotel antes de la tormenta y el recuerdo familiar con un fan: “Así se llamaba mi abuelo, Tomás”

La llegada de Shakira a su hotel en Buenos Aires y el saludo a un fanático que se llamaba como su abuelo (gentileza Farándula Show)

Luego del último bis, en su primer y abrumador show en Buenos Aires, Shakira permaneció dos horas más en el Campo Argentino de Polo. Después, con una fuerte custodia, se trasladó a La Mansión del hotel Four Seasons, donde se encuentra alojada. Para su fortuna, llegó minutos antes de que un temporal se abatiera sobre Buenos Aires acompañada por sus hijos Sasha y Milan.

Fue el tiempo suficiente como para que se acercara a la reja de su vivienda temporal y pudiera saludar a los fans que la esperaban. Cada uno como pudo, a los gritos, trató de llamar la atención de la cantante colombiana. Pero uno sobresalió por sobre el resto, y fue Tomasito, el ex protegido de Guido Süller, que agitaba un enorme poster de La Loba.

“‘¡Shakira! Firmame, para Tomás, para Tomasito…”. El ruego hizo efecto. Pero más que eso, la feliz coincidencia del fan con la cantante. Mientras escribía su dedicatoria a grandes trazos sobre su propia foto, la colombiana, con una enorme sonrisa que no perdió en ningún momento, le dijo: “Así se llamaba mi abuelo, Tomás”.

Instantes después, el propio mediático mostró cómo había quedado autografiado el poster, mientras ya se oía la lluvia caer: “Bueno, vengo a presumir, cha-nana-nanana… Miren lo que me firmó Shakira, me voy a descomponer. No se por qué hablo todavía porque me desmayo. No puedo creer, Shaki te amo”. Y luego, más calmado, mojado por el aguacero y sosteniendo la foto contra una pared de su casa, expresó: “No puedo creer todavía, estoy temblando. La acabo de ver a Shakira y mañana voy a caminar con ella. Yo la amo, es un sueño más que cumplido. Miren: ‘para Tomás, Shakira’. Estoy exaltado, no se cómo voy a hacer para dormir. Estoy feliz”.

Colombian singer Shakira performs during her "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" concert at the Campo Argentino de Polo, in Buenos Aires, Argentina, March 7, 2025. REUTERS/Cristina Sille

La fiesta en Buenos Aires

Un rato antes, desde el escenario montado en el Campo Argentino de Polo, Shakira había comenzado su show del ‘Las mujeres ya no lloran tour’, la gira más extensa de su carrera, con uno de sus clásicos: Estoy Aquí. Y reforzó su vínculo con su público al saludar: “¡Buenos Aires, estoy aquí! ¡Estoy aquí, Argentina!”. Habían pasado siete años desde su última presentación en estas tierras.

Fueron casi dos horas y media de un show enorme y vertiginoso. La magnitud de su troupe fue imponente. Más de 150 personas viajaron junto a ella para montar todo el espectáculo, que se sumó a la producción local. La cantante pidió que detrás del escenario se ubicara su camarín, que es enorme. Como arribó al predio a las cuatro de la tarde y el show estaba pactado para las 21, dentro del ambiente solicitó que ubicaran un metegol y un aro de básquet para que sus hijos disfrutaran. Ahí se guarecieron los tres de los 40° grados que derritieron la ciudad en el día de ayer y se transformaron en 30° a la hora en que comenzó al espectáculo.

Shakira el jueves al salir del hotel (RS Fotos)

Shakira fue puntual. El recital arrancó a las 21 con La Fuerte, seguida por “Girl Like me”. En el medio hubo fuertes referencias a la Argentina. La colombiana dijo que extrañaba a Gustavo Cerati y hasta coqueteó con el recuerdo que su relación con Antonio de la Rúa: “Ustedes saben de mis lazos con este país”. Por supuesto, para el final dejó su colaboración con Bizarrap, que oficialmente se llama ”Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, pero que las mujeres de todo el mundo bautizaron como “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. La antecedió una enorme figura de una loba. Fue un show verdaderamente internacional, de esos que no se olvidan fácilmente.

Hoy, los miles de fans que tiene Shakira en la Argentina, tendrán la segunda oportunidad de verla en Buenos Aires.