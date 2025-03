Cande Tinelli confirmó la crisis en su relación con Coti Sorokin: “Por el momento estoy distanciada”

En su regreso de Uruguay, Cande Tinelli respondió las consultas sobre los rumores de separación con su pareja (Video: Intrusos – América)

Lo que parecía una historia de amor destinada a durar para siempre tuvo un giro inesperado. Cande Tinelli y Coti Sorokin, quienes hace apenas un año celebraban su boda en una ceremonia de ensueño, hoy están atravesando una crisis de pareja. La modelo puso fin a las especulaciones y confirmó lo que hasta ahora era solo un rumor. En Intrusos (América), la hija de Marcelo Tinelli rompió el silencio y, sin dar demasiados detalles, admitió lo que sucedió con el músico.

La confirmación llegó durante un encuentro con un cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Con un tono serio y sin ánimos de extenderse en explicaciones, la influencer se limitó a decir: “Por el momento, estoy distanciada. La verdad que sí, pero por el momento no quiero confirmar nada porque recién llego y me debo una charla. Lo tengo que hablar”.

Al ser consultada por los motivos de la ruptura, ella intentó evadir cualquiera de las versiones que circularon en la prensa. “Es día a día esto”, aseguró la joven. Su silencio dejó en claro su decisión de evadir la cuestión, en especial porque la tensión era visible en su expresión. Sin embargo, la modelo no pudo evitar escaparle a la consulta del cronista, quien se dio cuenta de que no llevaba la alianza de matrimonio en su mano izquierda.

Cande y Coti contrajeron matrimonio el pasado 24 de febrero (Instagram)

“Ya me lo saqué”, expresó la joven, sin dar rodeos y con naturalidad, dando a entender que le había puesto un cierre a su vínculo amoroso con el músico luego de semanas llenas de especulaciones y rumores que circularon por el mundo del espectáculo. Y, al ser consultada sobre si la ruptura era definitiva, ella explicó: “Por el momento es un respiro en la pareja. Espero que sea así”.

La historia de amor de los dos comenzó en 2020, en plena pandemia. Fue el músico quien primero conoció a su padre, Marcelo, cuando le presentó su canción “Por ahí” para que fuera la cortina del Bailando de ese mismo año. La pandemia suspendió el certamen, pero no el vínculo que empezaba a formarse. Entre reunión y reunión, nació el romance menos pensado entre ambos.

El primer encuentro entre ellos fue en un autoconcierto de Coti con Los Brillantes, cuando los espectáculos en vivo se adaptaban a las restricciones sanitarias por la pandemia y el público debía quedarse dentro de sus autos. Poco después, la pareja hizo un viaje a Mendoza, donde las especulaciones se hicieron inevitables. Él estaba en proceso de divorcio de Valeria Larrarte, madre de sus cuatro hijos, y ella había terminado su relación con Federico Giuliani.

La pareja se conoció en 2020 y tardó en dar a confirmar su romance ante las cámaras (Instagram)

Después de varias idas y vueltas, en noviembre de 2023, Sorokin hizo su gran declaración de amor en el Gran Rex. En medio del show, con sus perros en el escenario, el cantante se arrodilló y le entregó una alianza de compromiso. Ella, entre lágrimas, aceptó, y el momento se volvió viral entre sus fanáticos.

El casamiento se celebró en febrero de 2024, en El Dok Haras, un exclusivo predio en Exaltación de la Cruz. La boda fue planeada con estrictos detalles: 300 invitados, una capilla para la ceremonia religiosa, la prohibición del uso de celulares y un ambiente completamente pet friendly. Durante meses, la pareja había soñado con ese momento que unió tanto sus vidas como las de sus familias.

Sin embargo, la estabilidad nunca fue una característica de su relación. A lo largo de los años, hubo varias crisis, algunas con rumores de terceros en discordia. En sus redes sociales, la propia Cande compartió indirectas sobre momentos difíciles.

Ahora, tras semanas de silencio y versiones cruzadas, Cande confirmó la crisis. Si bien no explicó los motivos, el hecho de que ya no lleve su alianza parece una señal clara de que la ruptura es definitiva. El cantante, por su parte, aún no se ha manifestado, pero el amor que una vez los unió parece estar en la cuerda floja.