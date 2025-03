La China Suárez llevó a sus hijos a un recital luego de sus vacaciones con Icardi: “Gracias por hacerlos felices”

La noche de la China Suárez y sus hijos

La noche del martes en el Movistar Arena estuvo teñida de luces vibrantes y gritos de emoción. Sobre el escenario, Ian Lucas y Fede Vigevani encendieron la euforia con su espectáculo “TikTok Remix EN VIVO”, un show que convocó a miles de jóvenes seguidores de los creadores de contenido más populares del momento. Entre la multitud, sin embargo, había dos pequeños espectadores que vivieron una jornada especial: Magnolia y Amancio, los hijos de la China Suárez.

La actriz y cantante, siempre cercana a su familia, compartió en redes sociales el emotivo encuentro de sus hijos con los influencers. Para Magnolia, en particular, fue un momento inolvidable. Fanática de Ian desde hace tiempo, la niña pudo encontrarse con el joven que conquistó a millones de seguidores con su carisma y creatividad. Incluso, tuvo la posibilidad de entregarles a ambos creadores de contenido una carta y un dibujo.

No era la primera vez que los caminos de Suárez y Lucas se cruzaban. En 2023, durante una de las icónicas fiestas Bresh, la actriz se encontró con el influencer y no dudó en acercarse. “¿Podrías mandarle un saludo a mi hija? Es tu fan”, le pidió, inmortalizando el momento con una foto. Esa anécdota quedó como un gesto tierno, pero esta vez, Magnolia pudo ver a su ídolo en vivo y en directo.

La China Suarez junto con Ian Lucas en una antigua postal

Ian Lucas trabajó en series de Disney como Soy Luna y en la serie juvenil O11CE. Además de ser actor, también es músico. Sus temas “No voy a llorar por ti” y “Casi algo” acumulan cada vez más reproducciones en las principales plataformas, generan tendencias en las redes sociales y suenan en los boliches de Buenos Aires.

Pero detrás de las cámaras y los reflectores, la vida del influencer no siempre fue sencilla. En una confesión en sus redes sociales, Ian reveló que en la Argentina no se sentía del todo feliz. Fue en una charla con Fede Vigevani, el youtuber uruguayo que desde hace años reside en México, cuando tomó una decisión crucial. “Me sentía atascado”, admitió. Fue entonces que decidió mudarse a la Ciudad de México, donde no solo encontró un nuevo hogar, sino también un compañero de aventuras.

Magnolia Vicuña y Ian Lucas se encontraron también a fines del año pasado

Hoy, Lucas y Vigevani comparten su pasión por la creación de contenido. Sus shows en la Argentina fueron un rotundo éxito, con localidades agotadas y un público que los ovacionó de principio a fin. Entre los asistentes, la presencia de la China Suárez y sus hijos no pasó inadvertida, confirmando que el fenómeno de los influencers no solo conquista a los adolescentes, sino que también logra reunir a generaciones enteras en torno a esta nueva forma de entretenimiento.

La China Suárez llevó a sus hijos a ver a sus ídolos (Instagram)

Mientras tanto, la historia de la China Suárez y Mauro Icardi continúa sumando capítulos. A pocos días de su regreso de Turquía y tras la tensa llegada al Aeropuerto de Ezeiza, la actriz dejó en claro que su romance está más fuerte que nunca, pese a las constantes polémicas de su pareja con su exesposa, Wanda Nara. Y, a la hora de compartir una foto en sus redes sociales, un pequeño detalle no pasó desapercibido para sus seguidores: una nueva señal de su profunda conexión sentimental con Mauro.

En la imagen, compartida en sus historias de Instagram, se ve a Amancio con una remera rosa, apoyando su mano sobre un tronco de madera, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera contemplando la naturaleza y la vegetación que lo rodea. Sin embargo, un detalle se robó toda la atención: el tatuaje de herradura en el antebrazo de la actriz, un símbolo que ha marcado su vida y que también la une a Mauro.

Este dibujo no pasó desapercibido ante los ojos de quienes vieron la historia de la exCasi Ángeles. Asociado con la buena suerte y la protección, este amuleto está presente no solo en su piel, sino también en distintos accesorios: el collar que lució en el cumpleaños de su hija Magnolia, el anillo en su mano izquierda y un par de aros idénticos a los de su flamante pareja.