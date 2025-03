Natalia Lobo mostró cómo quedó después de su accidente en el escenario: “Me resbalé y se me quebró la muñeca”

Natalia Lobo sufrió una fractura en la muñeca tras caer en una coreografía durante el estreno de Mirtha, El mito (Video: Instagram)

Este fin de semana, la actriz Natalia Lobo sufrió un inesperado accidente en pleno escenario durante el estreno de Mirtha, El mito, la obra homenaje a Mirtha Legrand, dirigida por José María Muscari. Tras un resbalón mientras realizaba una coreografía, la actriz cayó y se fracturó la muñeca, lo que la llevó a desmayarse debido al dolor en pleno escenario. A través de un video en sus redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores los detalles del incidente, mostrando cómo quedó tras la caída y anunciando su pronta vuelta a los escenarios.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Lobo ofreció una versión más personal y cercana de lo sucedido en el escenario. Con un brazo enyesado, la actriz comenzó diciendo: “Quiero decirles que estoy bien, que me enyesaron”, dijo, mientras mostraba su muñeca fracturada. En ese mismo video, Lobo explicó que durante la función del estreno en el Palacio Libertad, sufrió una caída mientras realizaba una coreografía con uno de los zapatos que llevaba puestos. “Ayer en el estreno me resbalé en una coreografía, apoyé la muñeca, se me quebró y me di cuenta al instante”, relató con tranquilidad.

A pesar del dolor inmediato, Lobo decidió seguir con la función. “Seguí todo lo que pude hasta que... me desmayé”, confesó, refiriéndose a cómo el intenso dolor la hizo perder el conocimiento durante la presentación. Como era de esperar, este incidente obligó a suspender la función y la actriz fue trasladada a la guardia para recibir atención médica.

La actriz compartió detalles del accidente en un video en Instagram con su muñeca enyesada

La actriz destacó que, a pesar del accidente, se siente con fuerzas para recuperarse y volver a los escenarios lo antes posible. “Tengo que ir a ver un especialista mañana o pasado. Quizás haya que operar, quizás no. Hoy no voy a hacer la función. Quizás mañana o pasado sí, o en abril, seguro”, reveló sobre su posible retorno.

“Les pido perdón a todos los que estaban ayer”, comentó, agradeciendo al público y explicando que, aunque no pudo continuar esa noche, pronto regresará a la obra. “La obra es increíble, estaba tan contenta de hacerla, pero bueno, por algo será”, reflexionó.

Además, aprovechó para agradecer el apoyo de sus compañeras de elenco y de la producción, quienes tomaron su lugar en el escenario mientras ella recibía atención médica. “Le agradezco a todas mis compañeras, a José y a la gente de la producción... ¡Estoy bien! Estoy viva y resistiré!”, finalizó, dejando claro que su espíritu sigue intacto y que está dispuesta a regresar con más fuerzas que nunca.

Los detalles del accidente de Natalia Lobo: qué dijo

En declaraciones exclusivas, Lobo explicó que ya está coordinando su recuperación con un especialista

Natalia Lobo también brindó declaraciones exclusivas para Teleshow este domingo, donde detalló más sobre el dolor que experimentó y las posibles consecuencias de la caída. Según su relato, tras el accidente en el escenario, se dirigió directamente a la guardia para recibir atención médica, donde le confirmaron que la fractura era grave. En sus palabras, “me pusieron un yeso y ya estoy hablando con un especialista, que llega mañana de vacaciones”, destacó, apuntando a la rapidez con la que se están tomando las medidas para su recuperación.

A pesar de la magnitud de la fractura, Lobo expresó que la intervención quirúrgica que necesita no sería complicada. “Es simple, voy a volver a la actividad pronto, pero hay que hacerlo”, comentó con algo de frustración, anticipando que, una vez que se realice la operación, podrá regresar rápidamente a los escenarios. Además, la actriz confirmó que si se siente mejor para el martes siguiente, planea participar en la función, aunque sin bailar ni cantar. En cuanto a la función de abril, se mostró segura de que para esa fecha ya estará completamente recuperada y podrá retomar su papel en la obra.