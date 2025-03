Graciela Alfano se sinceró sobre sus cirugías y retoques estéticos a los 70 años: “Me hice de todo”

Graciela Alfano revela los procedimientos estéticos a los que se sometió a lo largo de su carrera (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

A sus 72 años, Graciela Alfano sigue siendo una de las estrellas más relevantes del espectáculo argentino. Con una carrera que abarcó desde el modelaje hasta la televisión, la actriz se mantiene activa en los medios y en redes sociales, donde sorprende con su vitalidad. En su última aparición en La Noche de Mirtha (El Trece), la exmodelo se refirió a los procedimientos estéticos a los que se sometió a lo largo de los años y dio detalles sobre su relación con el paso del tiempo.

Durante su entrevista con Mirtha Legrand, la conductora le consultó si había recurrido a algún tipo de tratamiento para mantener su piel tersa y sin arrugas. Fiel a su estilo, Alfano primero bromeó: “Lechuga y agua”, provocando la risa del resto de los invitados. Sin embargo, rápidamente se sinceró: “Me hago botox, me hago rellenitos, me he hecho cirugías, me he hecho de todo”.

Alfano dejó en claro que no tiene problema en admitirlo y destacó que cada persona debe elegir libremente qué hacer con su imagen: “Me encanta decirlo. Que cada uno haga lo que quiera. El que no quiere, que no se haga. Pero yo soy así”.

Más allá de los procedimientos a los que recurrió, Graciela subrayó que su bienestar también es resultado de una vida sana y de una rutina disciplinada: “Hago gimnasia todos los días, he bailado, he hecho entrenamiento, deporte. Tengo una vida súper sana, buena comida, medito”, explicó sobre los cuidados que tiene.

El ejercicio físico es una constante en su vida. A lo largo de su carrera, se destacó por por su dedicación al entrenamiento y a su imagen. Está demostrado que la actividad física regular tonifica el cuerpo y también tiene efectos positivos en la piel al estimular la circulación sanguínea y la producción de colágeno.

En cuanto a la alimentación, si bien bromeó con la idea de que su secreto es la “lechuga y el agua”, lo cierto es que sigue un plan de comidas balanceado. La actriz contó que elige alimentos frescos y naturales, evitando ultraprocesados y priorizando la hidratación.

Lejos de preocuparse por su edad, la recordada jurado del Bailando aseguró que se siente en plenitud y que no le teme al paso del tiempo. “Cuando cumplí 70, sentí que la vida me cambió. Estoy perfecta y divina físicamente. Me siento brutal”, expresó con seguridad.

A lo largo de la entrevista, dejó en claro que su bienestar no se limita a lo físico, sino que también encuentra felicidad en su círculo cercano y en su trayectoria: “Tengo buenos amigos porque me dediqué en la vida al tiempo para ellos. Tengo tres hijos grandes con los que me llevo brutal. Una carrera que la gente me ama. Y estoy libre”.

En lugar de ver el envejecimiento como una limitación, Graciela llevó un profundo mensaje. “No teman llegar a esta edad, a cumplir años, cuando uno se portó bien en la vida”, aconsejó.

Graciela Alfano habló sobre su separación y su postura frente a la infidelidad

Graciela Alfano compartió su experiencia tras finalizar su relación con Carlos Bustin debido a infidelidades (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

Graciela también sorprendió con una revelación sobre su vida amorosa tras su reciente separación de Carlos Bustin, con quien estuvo en pareja durante dos años. Luego de sufrir reiteradas infidelidades, la exvedette decidió ponerle fin a la relación y tomar una postura tajante con respecto a su futuro sentimental. “Él se portó bastante mal, se portó horrible”, declaró.

Durante la charla con Mirtha, la invitada relató con detalles cómo su expareja no solo la engañó, sino que incluso coqueteaba con otras mujeres delante de ella. “No solamente era infiel, no solamente miraba a otras señoritas, sino que se daba a la conquista en mi cara”, contó, visiblemente indignada. La modelo confesó que, en un primer momento, intentó minimizar la situación, pero luego entendió que no debía aceptar ese tipo de actitudes.

Además, sorprendió al confesar que ella también había sido infiel en el pasado. “Yo también estuve del otro lado. Yo fui muy infiel”, reconoció, agregando que llegó a un punto en el que se cuestionó su comportamiento. Según Alfano, la fidelidad es una elección y ella optó por cambiar su manera de vivir las relaciones.