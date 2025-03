Graciela Alfano contó la decisión que tomó con los hombres luego de que su expareja le fue infiel

Graciela Alfano hablo de su expareja y conto como termino su relacion

A casi dos meses de su separación de Carlos Bustin, Graciela Alfano busca dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa de su vida. Es así como, luego de sufrir numerosas infidelidades por parte de su ex, la exvedette tomó una tajante decisión respecto a su vínculo con los hombres de cara a su futuro.

Al formar parte de los invitados de Mirtha Legrand este fin de semana, la modelo dio detalles de su separación. La conductora dio inicio al tema al preguntarle a Alfano: “¿De amor cómo andás? Yo no te pregunté de amores”. Lejos de cualquier incomodidad, Graciela respondió: “Terminé con ese señor que hablaste por teléfono”. Fue entonces cuando Mirtha recordó la ocasión en la que habló con Bustin. “Estaba hablando con vos y se ve que él tomó el teléfono y dijo: “Estoy con la mujer más linda del mundo””, comenzó recordando la Chiqui.

Graciela Alfano admitio que fue infiel muchas veces

Luego, la invitada agregó: “Bueno, después dejó de pensarlo, creo. En unos meses. Pero en ese momento él tomó el teléfono. Me resultó muy divertido en ese momento, pero después... O sea, cuando ya toma todo, el teléfono y ya quiere hacer todo como él. Y entonces ya no, paremos un poco. Después de cada relación decido hacer un poco de introspección. Él se portó bastante mal, se portó horrible. No solamente era infiel, no solamente miraba a otras señoritas, sino que se daba a la conquista en mi cara”.

Indignada con los recuerdos de la situación, la modelo detalló: “Entonces para mí es una falta. Delante tuyo y delante mío ya era una falta de respeto. Yo me agarré ese sesgo cognitivo que dice: “No, yo estoy viendo mal. Esto es un chiste”. Él en un momento me dice y reconoce: “No, pero mira que sincero que soy”. Yo le dije: “Mentime. ¿Quién quiere escuchar esas cosas o que te pasen?”. La verdad que ahora lo cuento con un poco de gracia porque ya pasó, pero en el momento era horrible. Yo era la tóxica. Me puse a gritar de una manera. Y después dije: “No, no me gusta ser la tóxica. Tampoco tengo por qué maternar a un hombre, un hombre grande y ya tiene que conocer sus límites”. Que se vaya con sus fechorías a otro lado. Ese bribón”.

Graciela Alfano y Carlos Bustín, durante sus últimas vacaciones en Europa (Instagram)

Por último, Graciela expresó por qué decidió contar estos detalles de su vínculo a pesar de ser vergonzosos: “Y lo peor es que yo creo que ni se daba cuenta. Yo en un momento creía que estaba desfrontalizado como mi abuelo. Yo decidí hablar de esto porque le pasa a muchas mujeres que se lo aguantan, que creen que no deben hablar. Y yo creo que hay que decirlo y alentar a las mujeres. La falta de respeto, no. Una cosa es lo que se arregla en una pareja con tiempo, familias, en fin, yo no me meto en otras cosas, pero cuando una mujer se siente que no la respetan y normalmente va de mal en peor, o sea, cuando se empiezan estas conductas”.

Así las cosas, los demás invitados continuaron desarrollando el tema, hasta que en un momento Alfano también reconoció haber sido infiel en relaciones pasadas: “Yo también estuve del otro lado. Yo fui muy infiel. Yo en un momento dije La fidelidad no es mi fuerte. Y era verdad, no era mi fuerte”. La Chiqui interrumpió y comentó: “¿Fuiste infiel? ¿Te daba placer ser infiel?”.

Con total tranquilidad, la exvedette destacó: “Sí, fui infiel. No, yéndome al momento ese cuando uno decide ser infiel. Empieza a mentir, a ocultar, a reírse del otro, a engañar y a ser desleal. Lo que vos tenés que entender es que te has convertido en una persona mentirosa, ocultadora, desleal, traicionera. ¿Vos querés ser así? Si uno quiere ser así, continuá. Sos un psicópata. Se elige eso. Es una elección. Yo elegí. Yo no quiero ser una desleal. Yo no quiero ser una traidora. Yo elijo a este hombre. Por supuesto que me va a gustar el otro o quien sea mi gusto sexual. Pero yo le voy a regalar a este hombre la fidelidad, el respeto y el hombre a la mujer también. O sea, no quiere decir que te convertís en un poste”.