“Solo vos me hacés sentir así”, la declaración de amor de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en su cumpleaños

Nicolás Cabré emocionó a su novia Rocío Pardo con una romántica dedicatoria por su cumpleaños (Instagram)

Desde el corazón de Tokio, en un viaje que combina desafíos deportivos, amor y momentos en familia, Nicolás Cabré compartió con sus seguidores una faceta íntima y plena de su vida. Acompañado por Rufina, la hija que tuvo con la China Suárez, y su novia Rocío Pardo, el actor disfruta de la vibrante capital japonesa mientras se prepara para un nuevo hito en su pasión por el running: la exigente Maratón de Tokio.

Pero más allá del desafío deportivo, el viaje se convirtió en un escenario de celebración. Rocío cumplió años, y Cabré, en un gesto que desbordó romanticismo, le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. “Voy a ser breve, ya que podría escribirte millones de cosas… esas cosas hermosas que solo vos me hacés sentir”, comenzó diciendo el actor. En un carrusel de imágenes, se lo vio abrazando a su novia, mientras ella, con una torta individual y una vela, posaba sonriente. A su lado, Rufina, con la alegría a flor de piel, completaba la escena de felicidad.

“Gracias por ser la persona que sos, conmigo y con Rufi. Gracias por amarme, por cuidarme, gracias por escuchar, por compartir, por hacerme reír, por hacerme soñar…”, continuó Cabré en un mensaje que pronto se llenó de comentarios y muestras de cariño. Un amor consolidado, que se expone con naturalidad, lejos del ruido mediático y con la complicidad de quienes lo rodean. Antes de terminar, dejó en claro lo que siente por su novia: “Disfrutá de tu día hermosa de mi corazón, que como te dije antes te merecés lo mejor del mundo, porque sos la mejor del mundo. Te amo mi amor, y que lo cumplas feliz”.

Polémica en el subte japonés

La actitud de Nicolás Cabré en Tokio que provocó críticas en las redes (Video: Instagram)

Sin embargo, no todo en este viaje transcurrió sin sobresaltos. En medio de su recorrido por la ciudad, Cabré protagonizó un momento que se viralizó en redes y desató un inesperado debate. En un video filmado por Rocío, se lo ve dentro de un vagón de subte, colgado de un pasamanos, balanceándose con una actitud lúdica. “Me mira de reojo”, se lo escucha decir, señalando a un pasajero impasible, mientras Rufina, entre risas y algo de timidez, le pide que termine con su ocurrencia.

El video, compartido en TikTok e Instagram, generó opiniones divididas. Por un lado, quienes elogiaron el espíritu divertido del actor y su conexión con su hija: “Todo sea por hacer reír a su hija, lo banco”, “el amor de Rocío y Rufi me destruye”, escribieron algunos usuarios. Pero también hubo quienes lo criticaron por su actitud en un país donde el respeto por el silencio y la calma en el transporte público es una norma cultural inquebrantable. “Por estas cosas no nos quieren afuera”, “parece que no entienden que en Japón hay cosas que se deben respetar”, fueron algunos de los comentarios en su contra.

Hasta el momento, Cabré no ha respondido a las críticas. Lejos de la controversia, su foco sigue puesto en la maratón y en disfrutar de su viaje.

Nicolás Cabré viajó a Japón junto a su novia Rocío Pardo y su hija Rufina a correr una maratón (Instagram)

El actor, que encontró en el running una verdadera pasión, se enfrenta a una de las pruebas más exigentes del circuito mundial. La Maratón de Tokio, programada para el 2 de marzo, reunirá a 38.000 corredores y es considerada una de las seis mayores del mundo, junto con las de Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Cabré, que ha participado en varias competencias de alto nivel, encara este nuevo reto con la disciplina que lo caracteriza.

En su presente, el actor parece haber encontrado el equilibrio: entre el amor y la familia, entre la pasión y el desafío personal. Su historia en Tokio es una postal de plenitud, donde cada kilómetro recorrido es también un paso más en su camino de felicidad.