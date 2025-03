Yuyito González, presente en la apertura de la Asamblea Legislativa: sus fotos junto a los padres de Javier Milei

Yuyito González, presente en la apertura de Asamblea Legislativa (Video: Instagram, Yuyitogonzalezok)

El presidente de la Nación, Javier Milei, ofreció este sábado su discurso de apertura de sesiones legislativas en el Congreso Nacional. Su pareja, Yuyito González, lo acompañó de cerca y ocupó uno de los palcos junto a Alicia Luján Lucich y Norberto Horacio Milei, los padres del primer mandatario.

Unos minutos antes de que el presidente inicie su discurso, la conductora compartió una selfie desde el lugar a través de sus redes. A la imagen la acompañó por el Himno Nacional, mientras aparecía luciendo una chaqueta blanca y un prendedor con la bandera argentina.

Yuyito González junto a los padres de Javier Milei en uno de los palcos (X, Gabyvulcano1)

Los periodistas en el recinto registraron el encuentro de los papás del economista con la exvedette. De buen humor, el hombre saludó ante las fotos, mientras que su esposa se mostró también sonrientes y charlando con la conductora.

Yuyito González antes del discurso de Javier Milei en la previa de la Apertura de la Asamblea Legislativa (X, Carito_Ramos)

Yuyito eligió un conjunto elegante que consistió en un blazer blanco, con un top negro debajo, que acompañó con collar discreto. Su cabello rubio lo llevó suelto, peinado en ondas suaves que caían a los lados de su rostro. Mientras que para su maquillaje, apostó por uno que destacaba sus ojos con un delineado cat-eye y los labios con brillo.

Yuyito González junto a los padres de Javier Milei (X, LauraIserra/ MaximilianoFerraro)

En una entrevista reciente, Yuyito González se refirió a su noviazgo con el presidente “Estoy acompañando a un hombre que está guiando el destino de mi nieta, de mis hijos y de todo un país”, afirmó, en una entrevista con Infobae desde Miami.

Allí se refirió al lado espiritual que los une. “Es algo que a veces lo hablo con él. Él es un hombre de fe. También cree en Dios, al igual que yo. Yo tal vez tengo una diferencia para mí, con toda humildad, a mi favor: yo soy cristiana, es decir, tengo el espíritu de Jesús en mí porque lo recibí. Eso marca una diferencia enorme en la espiritualidad, pero cada cual con lo suyo y todo se respeta. Lo importante es que tenemos conciencia de Dios, conciencia de una conciencia superior y somos temerosos de Dios en el sentido del respeto, del amor, no del miedo. Realmente, el hecho de que estemos juntos tiene un propósito de Dios. Creo que si no estuviese Dios en el medio de nosotros, no hubiese habido chance de que nosotros estuviésemos juntos”, contó.

Yuyito González compartió una foto desde el Congreso antes de la apertura de la Asamblea Legislativa (Instagram)

“Por eso digo que si no hay acá un propósito de Dios, un algo que tal vez yo todavía no lo sé, tal vez es solo acompañarlo también desde la madurez que yo tengo hoy. Soy una mujer más grande que él: le llevo 11 años. Y no se trata solo de un tema de qué día naciste, sino que se trata de que vengo con una cantidad de experiencia muy grande en mi vida. Pasé por muchas etapas, me ocupé mucho de mí también, lo cual no quiere decir que sea perfecta ni muchísimo menos. Y tengo mi costado femenino, que si me rallo, me rallo. Pero tengo un estado de madurez que reconozco que no lo tuve en ninguna relación antes”, afirmó.

Entrevista a Yuyito González: "Pensé mucho en mis hijos y en cuánto podía influir el hecho de que su madre estuviera en una relación con el presidente de la Nación"

Al ser consultada acerca de si sentía miedo por estar en una relación sentimental con el presidente, fue tajante. “No, no me da miedo. La palabra no es miedo. No soy una persona que siento que tuviera miedo por algo. Soy una persona de fe. Entonces, cuando tenés mucha fe, es raro que uno sienta miedo porque enseguida te agarrás de Dios. Entonces cuando pasa mucho tiempo, muchos años, como en mi caso, eso está incorporado y ya es automático. Cuando decidí empezar a tener esta relación con Javier, no fue de un día para el otro, “ay, cómo me gustaste, vamos a salir a tomar un cafecito”. No fue así. Primero yo lo conocí haciendo una entrevista en mi programa. Él estaba en campaña. Recién a los seis meses contactamos cuando fui a la presentación de su libro en el Luna Park y ahí sí tuvimos una conexión fuerte, que es donde empezamos nuestra relación", se sinceró.

La animadora también recordó porque se tomó su tiempo para hablar de su noviazgo con sus seres queridos. “Tardé un montón en contarlo. Ni a mis amigas, ni a mi familia, ni a mis hijos. Porque después de ese primer contacto real, de los dos a solas en el Luna Park, ya nos vimos distintos. Yo durante mucho tiempo no hablé con nadie de esto, solamente con él. Lo pensé un montón, conversé mucho con él, pensé mucho en mis hijos, en cuánto podía influir el hecho de que su madre estuviera en una relación con el presidente de la Nación. ¿Qué iba a pasar con ellos? Lo hablé con ellos, lo hablé mucho con mi psicóloga. No solía recurrir a la psicóloga, que es una amiga. Porque aparte, ¿con quién hablas? Gente de ultra absoluta confianza. Solamente puedo hablar con mi pastora, mi mentora, que es Priscila, que está conmigo. Además, no soy una persona de hacer terapia. Yo no voy al psicólogo, pero tuve la necesidad de plantearle un montón de situaciones que me generaban conflicto", señaló.