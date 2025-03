Alejandro Awada y Clara Alonso desafían los prejuicios del amor en Match for Love en el teatro

Alejandro Awada y Clara Alfonso se ponen en la piel de dos amigos en búsqueda del amor (Crédito: Maximiliano Luna)

El amor, en todas sus formas y contradicciones, se convierte en el eje central de Match for Love, la obra que llegará al Multiteatro el próximo 12 de marzo con funciones de miércoles a domingos y doble función los sábados. Con un elenco encabezado por Alejandro Awada y Clara Alonso, y bajo la dirección de Miguel Ángel Solá, la pieza aborda los desafíos de encontrar el romance en tiempos de estándares inalcanzables, prejuicios arraigados y diferencias generacionales que parecen insalvables. En una combinación de humor ácido y sensibilidad, la historia se pregunta si realmente existen reglas para el amor o si, al final, todo se trata de una cuestión de coraje.

En la piel de Leiva (Awada) y Meli (Alonso), dos amigos inseparables que buscan al “amor de sus vidas” sin saber que quizás el mayor desafío no es encontrarlo, sino aceptarlo, la obra promete una experiencia teatral que incomoda y emociona a partes iguales. En la previa del estreno, Teleshow tuvo la oportunidad de hablar con los protagonistas. En un pintoresco café ubicado barrio porteño de Almagro, revelaron cómo se preparan para encarnar a personajes que invitan al espectador a cuestionar sus propias certezas sobre la atracción, la compatibilidad y la madurez emocional necesaria para amar sin condiciones.

—¿Cómo les llegó la propuesta y qué fue lo que más les atrajo del proyecto?

—Alejandro: A mí me llamó Jorge Dyszel, el productor de la obra. Cuando me dijo que la dirigía Miguel, la acepté sin leerla. Después, lo hice y me encantó porque se trata dos grandes amigos, con una diferencia de edad, que navegan por las aplicaciones en busca del amor.

—Clara: En mi caso, mi representante me mandó un mensaje si me interesaba realizar un proyecto junto a Alejandro y Miguel, a lo que instantáneamente le dije que sí. Me mandó la obra para que la leyera antes de confirmarle por completo, pero la realidad es que ya había aceptado porque me emocionaba mucho la propuesta y tenía ganas de trabajar con ellos. Yo ya los conocía, por lo que me pareció un desafío y una oportunidad espectacular.

Awada se pone en la piel de Leiva, un hombre que se sumerge de lleno en las aplicaciones de citas y redes sociales

—En esta oportunidad, Miguel Ángel Solá es su director. ¿Cómo describirían la experiencia de trabajar su dirección?

—Alejandro: Por Miguel tengo una enorme admiración desde siempre y, de verdad, trabajar con él y que nos dirija es genial. Creo que los dos estamos haciendo un muy buen trabajo porque estamos bajo las directivas de alguien muy paciente, inteligente, humilde y amoroso.

—Clara: Es un lujo. Él está en todos los detalles y hace mucho hincapié en lo que es la actuación. Si bien ya hizo la obra en España, lo cierto es que le está dando otra mirada, distinta, que va a atrapar a la audiencia. Además, es muy paciente y amoroso en su manera de dirigir, ya que más allá de toda la experiencia que tiene, en ningún momento te hace sentir poco experimentado. En ese sentido, es muy lindo poder compartir ese proyecto con él y ensayar e ir puliendo cada detalle.

—¿De qué manera se preparan para el inminente estreno?

—Alejandro: Venimos practicando desde hace dos meses en el Teatro del Pueblo y vamos puliendo todos los detalles para luego para a realizar todo el montaje en el Multiteatro.

—Clara: Exacto, empezamos en enero en ese teatro, que no es en el que vamos a estar, con una escenografía temporal y todo lo que necesitamos dependiendo con qué arrancamos ese día. A veces, realizamos desde el principio hasta el final y vamos parando en ciertos momentos para afinar los detalles. Sin embargo, todavía nos falta probar las luces y la verdadera escenografía que vamos a incorporar en las siguientes semanas, que van a ser más intensas de cara al estreno.

"Me pareció un desafío", aseguró Alonso, quien interpreta a Meli, sobre la obra que dirige Miguel Ángel Solá

—En la obra, ambos enfrentan el desafío de encontrar el amor a través de aplicaciones de citas. ¿Alguna vez vivieron una experiencia similar o conocen a alguien que haya pasado por eso?

—Alejandro: Tengo un amigo que es fanático de las aplicaciones de citas y consigue a todas sus novias por ese medio, por lo que conozco sobre ellas a partir de su experiencia.

—Clara: Varias de amigas han tenido cuentas y recuerdo agarrarles el celular para hacerles match a ellas con sus posibles conquistas para reírnos un rato. Pero, no he tenido una, ya que es complicado todo el proceso de presentarse, la foto que elegís, qué querés contar y, además, está el miedo de que alguien me va a encontrar y lo va a compartir, por lo que la exposición es algo que no me gusta.

—¿Les hizo replantearse su propia visión sobre las aplicaciones y las redes sociales? ¿Intentarían abrirse un perfil y adoptar esa práctica?

—Alejandro: Sí, con la historia de esta obra fui aprendiendo cada vez más sobre las nuevas tecnologías y cómo es el amor real, sincero, además de que ayuda también a derribar las creencias acerca de conocer a gente en línea. Sí utilizo redes sociales como Facebook e Instagram para ciertas cuestiones, pero las aplicaciones de citas las veo como algo muy lejos para mí.

—Clara: Claro, en especial porque mostramos cómo es usar las aplicaciones de citas, las experiencias tanto buenas y malas como también lo que es el amor. En cuanto a la posibilidad de abrirme un perfil, en mi caso, estoy de novia hace bastante tiempo, por lo que no veo la necesidad de hacerlo. Y, en cuanto a las redes, utilizó bastante Instagram y TikTok, que estoy bastante adicta al contenido que me aparece cuando la abro. Creo que, hoy en día, son herramientas de trabajo, en especial la primera de ellas, para llegar al público, promocionar los trabajos y proyectos de uno mismo porque le doy un buen uso, pese a que también tienen su lado negativo.

—¿Creen que la historia refleja una realidad con la que su público puede sentirse identificado en medio del furor con la tecnología?

—Alejandro: Sí, ya que muestra a dos personas, en este caso a dos amigos, que pasan por situaciones complicadas que pueden ocurrirle a cualquiera en la vida cotidiana.

—Clara: Además, ejemplifica tanto aspectos negativos como positivos, ya que si bien hay experiencias buenas, también fallidas a la hora de conocer a alguien en línea como le ocurre a nuestros personajes.

La dupla de actores estrenará su obra el próximo 12 de marzo en el Multiteatro (Crédito: Maximiliano Luna)

—¿Qué esperan que el público se lleve luego de plantarse la historia de sus personajes en el escenario?

—Alejandro: Una reflexión acerca de lo que es el amor. Además, esperamos también sacarles varias risas porque es una comedia romántica con situaciones riquísimas para los espectadores.

—Clara: También queremos mostrarles las dos caras de cómo es encontrarse metidos en estas situaciones y que se lleven una nueva visión al respecto al derribar las ideas que uno podía tener tanto del amor como su búsqueda a través de las aplicaciones.

A pocos días del debut, Awada y Alonso afinan cada detalle para llevar al público una puesta en escena que busca entretener, conmover y hacer pensar. Con una historia que explora la amistad, el deseo y los obstáculos autoimpuestos en la búsqueda del amor, Match for Love busca invitar a la reflexión en los tiempos modernos. El desafío está planteado: ¿realmente hay reglas para enamorarse?

Crédito de fotos: Maximiliano Luna