Tras el alta de Jorge Martínez, su mejor amigo cuenta cómo está el actor: “No fue fácil”

“Lo vi fuerte, lúcido. Mucho mejor de lo que esperaba”, dijo a Teleshow Xavier Ferrer Vázquez sobre Jorge Martínez, quien acaba de recibir el alta médica tras semanas de internación en un centro de salud mental. La noticia trajo alivio para su entorno más cercano, pero para Ferrer Vázquez, su mejor amigo desde hace más de 20 años, el desafío recién comienza: “Ahora hay que pensar en lo que sigue. Jorge necesita tranquilidad, apoyo y rodearse de la gente que realmente lo quiere”.

El intento de suicidio del actor en La Casa del Teatro conmocionó al espectáculo y expuso una realidad que Ferrer Vázquez conoce bien: el abandono que muchos artistas sufren cuando los reflectores se apagan. Sin embargo, él nunca dejó de estar presente. “Yo siempre estuve con Jorge. No es algo nuevo. Lo ayudé cuando nadie lo hacía. Lo seguí de cerca incluso cuando él no quería que lo hiciera”, aseguró.

Con Martínez fuera de la clínica, el foco está puesto en su recuperación. Ferrer Vázquez tiene claro su objetivo: alejarlo de un entorno que considera dañino y ofrecerle una nueva oportunidad lejos del país. “Él necesita otra vida, otra rutina, otro aire. Se lo propuse y vamos a ver qué decide”, dijo esperanzado.

La amistad entre ambos nació hace ms de dos décadas, en un entorno donde ambos compartían una misma pasión: el tenis. Fue en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, un espacio icónico del deporte argentino, donde sus caminos se cruzaron por primera vez, pese a que uno se dedicó a actuar y el otro era empresario.

“Jorge era un apasionado del tenis. Yo también. Nos veíamos siempre ahí, en los torneos, en los entrenamientos, en el club. Y así empezamos a hablar, a compartir momentos. Con el tiempo, la relación se hizo más fuerte”, recordó.

En su juventud, Martínez se destacó como una de las promesas del tenis argentino y llegó a competir en torneos importantes. Su vínculo con el Buenos Aires Lawn Tennis Club no era casual: había sido su segunda casa antes de que la actuación lo conquistara.

“Nos hicimos amigos porque compartíamos mucho más que el tenis. Jorge siempre fue un tipo afable, con un gran sentido del humor. Pero también tenía una sensibilidad especial, algo que no todos veían. Yo sí”, aseguró.

Más tarde, su carrera como actor lo llevó a escenarios internacionales. En México, brilló junto a Verónica Castro, con quien mantuvo un romance en los años 80. También tuvo una etapa importante en Italia, donde su popularidad creció y estableció fuertes lazos con figuras del espectáculo europeo, como Rafaella Carrá.

A lo largo del tiempo, la relación entre ambos se afianzó, al punto de que Ferrer Vázquez se convirtió en una de las personas más cercanas a Martínez. Fue testigo de sus momentos de éxito, pero también de sus caídas. Y cuando las dificultades llegaron, fue él quien estuvo presente para sostenerlo.

“Siempre supimos que podíamos contar el uno con el otro. Con los años, la vida nos puso muchas pruebas, pero la amistad se mantuvo firme”, dijo. Pero la prueba más dura aún estaba por llegar. Cuando la salud de Martínez empezó a deteriorarse y la soledad comenzó a pesar más que nunca, Ferrer Vázquez fue uno de los pocos que no le soltó la mano.

El 2025 comenzó con una noticia que sacudió a la escena: Martínez había sido internado en un centro de salud mental luego de un intento de suicidio en La Casa del Teatro, el hogar para artistas retirados donde residía desde hacía un tiempo.

Para Xavier Ferrer Vázquez, fue un golpe difícil de asimilar. Aunque estaba al tanto de la difícil situación emocional que atravesaba su amigo, no imaginó que llegaría a un extremo así. “Siempre lo noté decaído, cansado de muchas cosas. Pero cuando me enteré de lo que pasó, fue un shock. Lo primero que pensé fue: ‘No puede ser que haya llegado a esto’”, confesó a Teleshow.

El hecho ocurrió en el noveno piso del edificio, donde Martínez vivía. Un empleado del lugar logró intervenir justo a tiempo para evitar la tragedia. Minutos después, una ambulancia lo trasladó a una clínica especializada en salud mental, donde permaneció internado durante varias semanas.

“Cuando me enteré, hice todo lo posible por verlo, por hablar con él. Pero estos lugares tienen sus reglas, sus tiempos. No fue fácil. Me preocupaba cómo lo estaban tratando, cómo lo estaban medicando. Quería saber en qué estado estaba”, explicó el empresario.

La noticia generó revuelo y despertó interrogantes sobre la soledad y el abandono que muchos artistas enfrentan en su retiro. Para Ferrer Vázquez, la falta de apoyo fue evidente: “A Jorge lo dejaron solo. En los buenos momentos, siempre hay gente alrededor. Pero cuando las cosas se complican, pocos quedan”.

Después de semanas de incertidumbre, finalmente Martínez recibió el alta. Y Ferrer Vázquez fue una de las primeras personas en estar a su lado. “Lo vi más flaco, pero entero. Yo pensé que iba a encontrarme con alguien muy deteriorado, pero no. Me sorprendió su fuerza. Ahora el desafío es otro: que se recupere del todo y que no vuelva a pasar por algo así”.

El futuro de Jorge Martínez aún es incierto, pero Xavier Ferrer Vázquez tiene claro lo que quiere para su amigo: alejarlo de Argentina y ofrecerle una vida más tranquila en otro país. “Le dije que se vaya, que no tiene nada que hacer acá. Que disfrute, que descanse, que tenga paz”, explicó. Sin embargo, la decisión final está en manos del actor, aunque su mejor amigo sigue firme en su propósito de acompañarlo, convencido de que todavía hay tiempo para escribir un nuevo capítulo en su historia.