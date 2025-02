Quién es Gülben Ergen, la rival turca de Wanda Nara que desató un escándalo en Estambul

Wanda Nara recibió el premio a la “Mejor Mujer del Año” en los Best of Europe Awards, generando polémica en Turquía (Instagram)

El desembarco de Wanda Nara en Turquía, donde su exesposo Mauro Icardi supo brillar como estrella del Galatasaray hasta el momento de su lesión, generó una fuerte repercusión mediática. Es que más allá de la alegría generada por el recibimiento del premio a “Mejor Mujer del Año” en los Best of Europe Awards, la conductora se ganó una nueva rival. Esta vez, no se trata de otra figura del espectáculo argentino, sino de Gülben Ergen, una de las artistas más influyentes a nivel local, quien criticó duramente el galardón de la cantante.

Lejos de ser una simple disputa virtual, el enfrentamiento entre ambas escaló hasta convertirse en un debate mediático en el país turco, donde Ergen es una figura consagrada. Todo comenzó cuando Nara fue galardonada en la ceremonia que premiaba a diversas personalidades por su rol en distintas áreas. La distinción causó sorpresa tanto en Argentina como en Turquía, donde Gülben Ergen expresó abiertamente su descontento.

A través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter), la artista cuestionó los criterios del jurado al elegir a Wanda como la “Mujer del Año”. “Tenemos curiosidad por conocer al jurado y sus criterios para elegir a Wanda Nara como la ‘Mujer del Año’ en la ceremonia de los Best of Europe Awards”, escribió la actriz y cantante, generando un aluvión de reacciones.

La artista turca Gülben Ergen cuestionó a través de X los criterios para elegir a Nara como ganadora del premio (Foto: X)

El escándalo creció aún más porque Ergen también recibió un galardón en la misma premiación y, durante su discurso, hizo una referencia al clásico del fútbol turco entre el Galatasaray y el Fenerbahçe, lo que fue interpretado como una indirecta para Wanda Nara.

Como si fuera poco, la artista también manifestó públicamente su simpatía por Mauro Icardi, asegurando que lo sigue desde hace tiempo por influencia de sus hijos. “Soy un poco seguidora de Icardi por mis hijos, así que estoy del lado de Icardi”, declaró, dejando en claro su postura en medio de la polémica.

Quién es Gülben Ergen, la estrella turca que desafía a Wanda Nara

Gülben Ergen no es una celebridad menor en Turquía. Con una carrera que abarca más de tres décadas, es una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo en su país.

Nació el 25 de agosto de 1972 en Estambul, y comenzó su carrera como modelo en su adolescencia. A finales de los años 80, logró reconocimiento al quedar en segundo lugar en el concurso “Cinema Star”, organizado por el prestigioso diario Hürriyet. Este certamen le abrió las puertas de la actuación y la catapultó al mundo del entretenimiento.

Gülben Ergen, estrella turca con más de 30 años de carrera, comenzó como modelo y actriz antes de convertirse en cantante (Foto: Instagram)

Su debut cinematográfico llegó en 1988 con la película We Cannot Be Aparted, lo que dio inicio a una exitosa trayectoria en televisión y cine. Entre las producciones más destacadas en las que participó se encuentran Deniz Yıldızı, Av y Kanun Savaşçıları, consolidándose como una actriz de renombre en el país.

Pero su verdadera pasión siempre fue la música. En 1997, Ergen lanzó su primer disco titulado Merhaba, en el que fusionó la música clásica turca con el pop, creando un estilo propio que la convirtió en una de las artistas más exitosas del país. Hasta la fecha, lleva publicados 17 discos con más de 200 canciones, logrando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su mayor éxito es Şıkır Şıkır, una colaboración con Mustafa Sandal que acumula 74 millones de reproducciones en Spotify y 44 millones en YouTube. Este hit la consolidó como una de las artistas más influyentes de la música turca contemporánea.

Su hit Şıkır Şıkır junto a Mustafa Sandal suma 74 millones de reproducciones en Spotify y 44 millones en YouTube (Foto: Instagram)

En paralelo, trabajó en series y telenovelas que fueron un éxito de audiencia en Turquía, como Marziye, Dadı, Hürrem Sultan y Gümbür Gümbür Gülbence.

Más allá de su carrera artística, Ergen es una figura mediática con una fuerte presencia en redes sociales. Con casi 6 millones de seguidores en Instagram, se convirtió en una de las voces más influyentes del país. Sus opiniones, muchas veces confrontativas, la llevaron a protagonizar diversas polémicas, como la que ahora la enfrenta con Nara.