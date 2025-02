Juana Repetto respondió a las críticas por seguir amamantando a su hijo de tres años y medio: “Déjenme en paz”

A pocos días del inicio de clases, Juana Repetto explicó el motivo por el que su hijo menor continúa siendo amamantado (Video: Instagram)

Juana Repetto se caracteriza por ser una figura transparente en redes sociales, compartiendo sus vivencias sobre maternidad, hábitos saludables y la crianza de sus hijos Toribio y Belisario. Sin embargo, algunos de sus métodos de crianza y decisiones sobre la maternidad generan constantes críticas y polémicas, especialmente en su cuenta de Instagram. En las últimas horas, la actriz, cansada de las observaciones ajenas, hizo frente a los comentarios sobre su forma de criar a su hijo de tres años y medio, al compartir un video donde abordó dos temas que siempre generan debate: el proceso para dejar los pañales y la lactancia materna.

“Me están volviendo loca con que Belisario empezó sala de cuatro y toma teta”, dijo Repetto visiblemente molesta. En el video, Juana aclaró que su hijo aún tiene tres años y cumple cuatro en junio, y no dejó pasar la oportunidad de expresar su fastidio con los comentarios que la juzgan por la decisión de seguir amamantando a su hijo a esa edad. Sin poder ocultar su enojo, con la mirada fija a la cámara, la actriz hizo una pausa y lanzó un contundente mensaje: “No jodan, déjenme en paz, se los pido por favor”. Un grito de protesta ante la constante crítica y la forma en la que los usuarios opinan sobre su maternidad.

Además, dejó claro que no se trata de una situación aislada y recordó los múltiples aspectos personales que atraviesa en este momento. “Estamos con muchas cosas, recién en Uruguay dejó los pañales de noche, su papá está de viaje hace dos meses, en un par de meses nos vamos a ir a una casa nueva... no estoy para entrar en esa”, explicó, enfatizando que está en un proceso de cambios importantes en su vida y no está dispuesta a seguir discutiendo sobre la crianza de su hijo, especialmente cuando es cuestionada constantemente.

Este no es el primer choque que tiene Repetto con los usuarios de las redes sociales. En octubre pasado, la actriz recibió críticas por su elección de vestimenta al llevar a sus hijos al colegio. En un video titulado “Get ready with me”, es decir, “Prepárate conmigo” en inglés, mostró su look para comenzar el día escolar con sus pequeños: una remera rosa, una pollera floreada larga, unos zapatos rojos y unos lentes oscuros. Aunque el video tenía un tono simpático, los comentarios de los seguidores fueron furiosos, acusándola de vestirse de forma desprolija. “Ayyy, combinación salió del grupo”; Mi mamá me llega a ir a buscar así vestida y me hago la que no la conozco”; “¿Te vestís mal a propósito?”; “Esa manía de Juana de vestirse tan ridícula”; “Juntemos unos mangos y le compramos ropa”, fueron algunas de las reacciones que la propia influencer resaltó en sus historias.

La respuesta de Juana no tardó en llegar. La actriz compartió algunas de las críticas en sus posteos de Instagram, donde mostró su descontento y defendió su estilo. “¿Todo eso vas a hacer? Con ese aspecto de indigente. Por favor, tenés posibilidades de vestirte dignamente”, respondió a una usuaria. En tono irónico, Juana no dudó en tomarlo con humor y desdramatizar la situación. “Este look podría ser perfectamente ‘indigente’, eh. No me cierro a nada. El final es para entendidas”, respondió de manera aguda.

De esta manera, Repetto se convirtió en una figura pública que, aunque recibe muchas críticas, también se muestra valiente y firme ante ellas. En lugar de callar, decide hablar de manera abierta y sin filtros sobre los temas que le afectan, como la maternidad, sus decisiones personales y su estilo de vida. A pesar de los comentarios constantes, sigue siendo fiel a sus principios, dejando claro que no permitirá que los comentarios ajenos la hagan dudar de sus decisiones respecto a las elecciones que toma por el bienestar de sus hijos.