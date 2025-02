El conmovedor mensaje de Martina de Gran Hermano a su abuela, sin saber que se murió: “Te extraño”

A minutos de ingresar al confesionario para nominar, Martina Pereyra le mandó un saludo a sus familiares, entre los que destacó estaba el dirigido a su abuela, que murió recientemente (Video: Gran Hermano – Telefe)

La noche de este miércoles en Gran Hermano (Telefe) dejó una profunda huella en los televidentes durante la gala de nominación. En medio de una emisión con las emociones a flor de piel, Martina Pereyra protagonizó un momento conmovedor al dirigirse a su abuela, sin saber aún que había fallecido días atrás. Y, rápidamente, se volvió el foco de debate entre los fanáticos en las redes sociales.

La joven, que se convirtió en una de las participantes más queridas del reality, sufrió la pérdida de su abuela hace unos días, pero, por decisión de su familia, la producción del programa decidió no informarle la triste noticia para no alterar su ánimo ni sacarla de competencia en un momento tan sensible. Sus padres, preocupados por el impacto emocional que podría tener la noticia, optaron por no angustiarla con la información y dejarla continuar en la casa sin esa carga. Pero, en la gala de nominación, la joven no tardó en acordarse de su abuela y, con una mirada de ternura, se dirigió a las cámaras: “Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”. Un gesto que para ella fue natural, pero que, para los televidentes, resultó desgarrador, ya que sabían que la noticia de su fallecimiento aún no había llegado a sus oídos.

El momento rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde los fanáticos del programa mostraron su indignación ante la decisión de no informarle a la participante sobre el deceso de su abuela. Comentarios como “El trauma que le van a dejar por no decirle”, “Pobre, va a sufrir mucho cuando se entere” y “No le dieron la posibilidad de despedirse” fueron algunas de las opiniones vertidas en X, generando un debate sobre la ética de la familia en este tipo de situaciones tan dolorosas.

Martina y su abuela, quien murió días atrás (Instagram)

La noticia había sido anunciada previamente por Ángel de Brito en su programa LAM (América), donde reveló el fallecimiento de la abuela de Pereyra, quien era parte activa del seguimiento del reality. Pese a la triste situación, la decisión de no contarle a la joven había sido tomada por su familia, debido a que no estaba pasando un buen momento en la casa y temían que la noticia pudiera afectarla aún más.

En ese marco, de Brito explicó que, según la política de la producción, a los participantes se les pregunta antes de entrar al programa si desean ser informados sobre cualquier situación familiar grave, como un fallecimiento o un accidente. Sin embargo, en este caso, la familia de la competidora decidió que lo mejor era no contarle, ya que, como explicó el conductor, la situación no podía ser revertida y preferían evitar el estrés adicional. “La familia siempre decide. Para mí tiene sentido la decisión”, defendió el panelista Fefe Bongiorno en ese entonces.

Ángel de Brito dio a conocer la muerte de la abuela de martina Pereyra y la decisión de la familia de no contarle lo ocurrido (Video: LAM - América)

Sin embargo, el presentador fue contundente al respecto: “¿Cómo tiene sentido? Se muere un familiar tuyo, solo vos sabés qué te puede pasar con esa noticia”, mostrando su desacuerdo con la decisión. El caso generó una enorme discusión sobre el manejo de las emociones en un contexto de reality, donde las decisiones del entorno pueden tener un impacto profundo en los participantes.

Este gesto de la familia, aunque defendido por algunos como una forma de proteger a Martina en su vulnerabilidad dentro de la casa, generó una controversia significativa sobre cómo se manejan estas situaciones en el contexto del certamen. La decisión de no informarle a la participante se enfrenta a la dura realidad de cómo se debe tratar el duelo en un espacio tan cerrado como Gran Hermano, dejando abierta la reflexión sobre hasta qué punto es justo ocultar información tan dolorosa a alguien que, eventualmente, se enterará de la noticia de una forma mucho más impactante.