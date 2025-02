Matías Martin terminó con los rumores y confirmó su romance con una periodista: “Nos encontramos”

Matías Martin confirmó su nueva relación con Victoria De Masi

Matías Martin y Natalia Graciano se separaron en diciembre del año 2023, luego de casi 20 años en pareja y dos hijos en común. Tras un tiempo en soledad y concentrándose en su trabajo y su familia, Martin volvió a apostar al amor y confirmó su relación con Victoria De Masi, la periodista que recientemente editó un libro sobre Karina Milei, la hermana y mano derecha de Javier Milei, presidente de la Nación.

Como sucedió con su separación, la noticia la contaron en LAM (América TV) e intentaron hacer un enigmático de la relación, sin embargo, luego de algunos intentos de las panelistas por adivinar, le dieron la palabra al protagonista, quien les había dado un móvil por la mañana. “Estoy en pareja, estoy muy bien, muy contento y muy feliz”, comenzó diciendo ante las cámaras de América.

“¿Victoria?“, quiso confirmar el cronista y Martin decidió hacer una broma al respecto: ”Siempre es un triunfo, somos campeones del mundo“. Los periodistas se conocían de hace tiempo, pero el vínculo fue mutando tras la separación del conductor: ”Es amiga de mi compañera Emilse Pizarro, que labura conmigo hace varios años, así que ya nos conocíamos. Nos encontramos, habíamos charlado varias veces, nos encontramos y camina, fluye, va bien", explicó.

Victoria de Masi

Sobre cuál era la etiqueta de la relación dijo: “Me recuesta porque vengo de 20 años de matrimonio, la palabra noviazgo me parece para chicos, para nenes y yo de nene solo me quedan mis hijos. Me cuesta mucho la etiqueta, siento que me acabo de separar, mi estado civil es ese: me acabo de separar. Sí, estoy en pareja, estoy contento”, afirmó. En esta misma línea, aseguró que si bien no charlaron el tema de la exclusividad, él se entrega a una sola persona: “Si estoy con alguien, estoy con esa persona, nadie obliga a nadie a nada, funciona para los dos lados. Lo que te pase en la vida contámelo y lo charlamos, pero hay una cuestión elemental”.

Al final de la nota, el conductor destacó la importancia de mantener una buena relación con su exesposa por el bienestar de sus hijos Mía y Alejo. Mencionó que recientemente celebraron juntos el cumpleaños del varón, compartiendo una comida en armonía. Y subrayó que no hay conflictos entre ellos: “Nos llevamos bien y bueno, hay que armonizar porque tenemos dos hijos, nos vemos los cuatro”, expresó al ser consultado sobre su situación actual.

La primera interacción en redes sociales

En redes sociales las interacciones públicas entre Matías y Victoria comenzaron en el mes de diciembre: algún que otro comentario en las publicaciones, un me gusta en otra. Sin embargo, en el programa de Ángel de Brito, contaron que su primer viaje fue al sur y que los internautas hicieron rápidamente la conexión al postear los mismos paisajes. Finalmente, el periodista de Urbana Play, blanqueó que fue acompañado a esta pequeña escapada.

El viaje fue a principios de enero a la ciudad de Villa La Angostura, y el conductor de ESPN posteó una foto desde la pileta del hotel y no tuvo reparos en etiquetar a su actual novia como la fotógrafa de la imagen.

El primer viaje de la pareja

Las postales desde la Patagonia

Luego de esta foto fue un paso más allá y subió una posta de Victoria disfrutando de uno de los lagos que tiene Villa La Angostura. Con una bikini de color negro, el pelo recogido de manera improvisada, Matías lo único que hizo fue etiquetarla y agregar un emoji de corazón al lado de su nombre.

De Masi nació en Tierra del Fuego en el año 1982 y hace varios años que se dedica al periodismo, profesión que la llevó a cubrir la campaña de la Libertad Avanza y a escribir el libro sobre la hermana del presidente. En el año 2016 había editado “Carlitos Way: Vida de Carlos Nair Menem”, basado en el hijo extramatrimonial del expresidente y actualmente se desempeña en el sitio eldiarioAR y en el canal de streaming Gelatina.