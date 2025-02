Laura Laprida anunció el embarazo de su primer hijo: “No dejo de hacer las cosas por miedo”

La familia de las trillizas celebra con emoción la llegada del nieto número 20 (Video: Instagram)

El mundo del espectáculo recibió una noticia llena de emoción: Laura Laprida confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a Eugenio Levis, el carpintero y fotógrafo con quien está casada hace tres años y con el que reside en Madrid. La actriz, hija de María Eugenia, una de las recordadas Trillizas de Oro, compartió la revelación con sus seguidores en redes sociales, donde explicó que le llevó tiempo asimilarlo antes de hacerlo público.

En medio de esta dulce espera, Laprida también contó que el bebé en camino será un varón y que su llegada está prevista para agosto, coincidiendo con el verano europeo. La noticia sorprendió a sus seguidores y emocionó profundamente a su familia, que en enero había celebrado el nacimiento de Romeo, el nieto número 19 de las Trillizas. Ahora, con la llegada del bebé de Laura, la cuenta subirá a 20.

Laura Laprida vive en Madrid con su pareja Eugenio Levis, carpintero y fotógrafo, con quien lleva tres años de matrimonio

“No dejo de hacer las cosas por miedo”: cómo cambió su postura sobre la maternidad

El anuncio del embarazo de la actriz causó revuelo por la felicidad que representa para su entorno y por el giro en su visión de la maternidad. Durante años, la actriz expresó que no tenía claro si quería ser madre. Sin embargo, en los últimos tiempos, sus pensamientos sobre la posibilidad de formar una familia fueron transformándose.

“Estoy de cuatro meses y recién lo cuento ahora”, confesó en su cuenta de Instagram, donde además se abrió sobre los miedos e incertidumbres que la llevaron a dudar sobre este paso en su vida. “Tenía miedo a estresarme, a enfermarme, a hacerlo mal. Miedo a criar un hijo en un mundo donde mi hermana no está, en un mundo con tecnología y todos los cambios que trae”, expresó con honestidad.

Su referencia a Geñi Laprida, su hermana fallecida en 2018 tras una lucha contra el cáncer de mama, dejó en evidencia lo profundo de su proceso de introspección antes de tomar la decisión de convertirse en madre. Para ella, el dolor por la ausencia de su hermana y el desafío de criar en un contexto cambiante fueron obstáculos emocionales que tuvo que afrontar.

Laprida mencionó el impacto del fallecimiento de su hermana Geñi en 2018 al decidir ser madre

A pesar de estas preocupaciones, Laura llegó a una conclusión clave que terminó inclinando la balanza: “Dejar de ser madre por miedo no me parecía una buena causa. Yo no dejo de hacer las cosas por miedo”. Esta reflexión fue lo que finalmente la impulsó, junto a su esposo, a dejar que “decida el Universo”, optando por no seguir cuidándose y ver qué sucedía.

Finalmente, la noticia del embarazo llegó y hoy Laprida vive este momento con una mezcla de felicidad y emoción, aunque no sin reconocer que fue un proceso que le llevó tiempo aceptar y compartir con el mundo.

Uno de los datos más esperados por los seguidores era el sexo del bebé, algo que ella no dudó en revelar. En sus redes sociales, la actriz confirmó que será un varón, información que obtuvo tras realizarse estudios genéticos.

Además, contó que su bebé nacerá en España, país en el que reside actualmente junto a su pareja. “ En teoría, si todo sale bien, lo voy a tener acá“, explicó, dejando en claro que su plan es continuar con su vida en Madrid, al menos en esta etapa de su vida.

Laura compartió que su hijo será un varón y nacerá en agosto, pleno verano europeo

“Tengo fecha para agosto. Pleno verano, pero bueno, nada, prefiero verano a invierno al fin y al cabo”, explicó en las redes sociales.

Antes del nacimiento, sin embargo, tiene previsto un viaje a Argentina en marzo por un proyecto laboral, aunque no dio detalles sobre en qué consistirá.

Además, reveló que tanto su madre como su tía Emilia la acompañarán en sus primeros momentos como madre en el viejo continente. “Tengo entendido que no solamente me va a acompañar mi mamá, sino que también va a venir mi tía Meme”, contó.

“Tengo fecha en agosto, y mi mamá y mi tía siempre vienen en esas fechas a España: junio, julio y agosto, desde que yo tengo 9 años. Entonces, como que cae justito, así que vamos a estar acá en mi casa: mamá, papá, la tía Meme, Eugenio y yo”, dio a conocer en redes sociales cuando le consultaron quiénes estarán junto a ella a la hora del parto.